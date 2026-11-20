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Δωρεά 500.000 δολαρίων από τον Τραμπ και τον Ντάνα Γουάιτ του UFC στη μπάντα των Πεζοναυτών
Δωρεά 500.000 δολαρίων από τον Τραμπ και τον Ντάνα Γουάιτ του UFC στη μπάντα των Πεζοναυτών
Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο επικεφαλής του UFC αποφάσισαν να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να αυξήσουν το ποσό από 200.000 δολάρια σε μισό εκατομμύριο για την ιστορική ορχήστρα
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο στενός του φίλος και επικεφαλής του UFC, Ντάνα Γουάιτ, θα κάνουν προσωπική δωρεά 500.000 δολαρίων στη μπάντα του σώματος των Πεζοναυτών, μία από τις παλαιότερες στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.
Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια της πρώτης εκδήλωσης στο νέο ελικοδρόμιο του Λευκού Οίκου, στο Νότιο Γκαζόν.
Παρόντα στην εκδήλωση ήταν τα 135 μέλη της μπάντας, μαζί με τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και τον διοικητή των Πεζοναυτών, στρατηγό Έρικ Σμιθ.
Όλα τα μέλη της ορχήστρας θα πάρουν μια επιταγή με μερίδιό τους από το ποσό της δωρεάς.
Αρχικά το ποσό ήταν 200.000 δολάρια – Τραμπ και Ντάνα τα έβαλαν από μισά. Ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος πήρε τον μαρκαδόρο και διέγραψε το ποσό, γράφοντας το ποσό των 500.000 δολαρίων πάνω στην υπερμεγέθη «επιταγή». (Δεν άλλαξε πάντως το σημείο με το ποσό ολογράφως).
Η Ορχήστρα των Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι γνωστή και ως «The President’s Own» («Προεδρική»). Μεταξύ άλλων είχε εμφανιστεί στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Σεπτέμβριο κατά την επίσκεψη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.
Ιδρύθηκε με νόμο του Κογκρέσου το 1798, άρα έχει υπηρετήσει όλους τους προέδρους των ΗΠΑ εκτός από τον Τζορτζ Ουάσινγκτον.
Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια της πρώτης εκδήλωσης στο νέο ελικοδρόμιο του Λευκού Οίκου, στο Νότιο Γκαζόν.
Παρόντα στην εκδήλωση ήταν τα 135 μέλη της μπάντας, μαζί με τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και τον διοικητή των Πεζοναυτών, στρατηγό Έρικ Σμιθ.
Όλα τα μέλη της ορχήστρας θα πάρουν μια επιταγή με μερίδιό τους από το ποσό της δωρεάς.
Αρχικά το ποσό ήταν 200.000 δολάρια – Τραμπ και Ντάνα τα έβαλαν από μισά. Ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος πήρε τον μαρκαδόρο και διέγραψε το ποσό, γράφοντας το ποσό των 500.000 δολαρίων πάνω στην υπερμεγέθη «επιταγή». (Δεν άλλαξε πάντως το σημείο με το ποσό ολογράφως).
Το Fox News σημειώνει ότι τα χρήματα θα προέλθουν από την προσωπική περιουσία των δωρητών και άρα δεν θα βαρύνουν τους φορολογούμενους.
.@POTUS crosses out the original $200,000 figure and presents a $500,000 check to the members of the United States Marine Band for their exceptional service and talent. https://t.co/WAtxyv3pkc— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 20, 2026
Η Ορχήστρα των Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι γνωστή και ως «The President’s Own» («Προεδρική»). Μεταξύ άλλων είχε εμφανιστεί στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Σεπτέμβριο κατά την επίσκεψη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.
Ιδρύθηκε με νόμο του Κογκρέσου το 1798, άρα έχει υπηρετήσει όλους τους προέδρους των ΗΠΑ εκτός από τον Τζορτζ Ουάσινγκτον.
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