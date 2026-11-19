«Καλώς ήρθατε στην πόλη MAGA 47»: Ο Λευκός Οίκος... εμπνεύστηκε από το GTA 6 και δημιούργησε την πόλη του Τραμπ, δείτε βίντεο
«Καλώς ήρθατε στην πόλη MAGA 47»: Ο Λευκός Οίκος... εμπνεύστηκε από το GTA 6 και δημιούργησε την πόλη του Τραμπ, δείτε βίντεο
Με αφορμή την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου GTA 6, ο Λευκός Οίκος παρουσίασε τη δική του εκδοχή του δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού, με τη «MAGA City» να παραπέμπει στην Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ
Στο κλίμα των ημερών, με την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου Grand Theft Auto VI (GTA 6) να έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον, ο Λευκός Οίκος δεν έχασε την ευκαιρία να αξιοποιήσει τη δημοτικότητα του βιντεοπαιχνιδιού, δημοσιεύοντας ένα βίντεο εμπνευσμένο από την αισθητική του με επίκεντρο τον Ντόναλντ Τραμπ.
Η ανάρτηση, με τίτλο «Welcome to MAGA City XLVII» («Καλώς ήρθατε στην πόλη MAGA 47»), κινείται στην ήδη γνώριμη επικοινωνιακή γραμμή της αμερικανικής προεδρίας, η οποία αξιοποιεί συστηματικά τα διαδικτυακά memes, την τεχνητή νοημοσύνη και αναφορές στην ποπ κουλτούρα για να προωθεί τα πολιτικά της μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Αυτή τη φορά, η έμπνευση προέρχεται από τον κόσμο του GTA, με τον Λευκό Οίκο να μετατρέπει το γνωστό σύνθημα «Make America Great Again» σε μια φανταστική πόλη, τη «MAGA City», ενώ ο λατινικός αριθμός XLVII παραπέμπει στον Τραμπ ως 47ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Το νέο παιχνίδι της Rockstar Games κυκλοφορεί 13 χρόνια μετά το GTA V και αποτελεί μία από τις πιο πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών.
Το βίντεο του Λευκού Οίκου παραπέμπει στο ύφος των κινηματογραφικών τρέιλερ της σειράς Grand Theft Auto, επιχειρώντας να μεταφέρει την πολιτική ταυτότητα του κινήματος MAGA σε ένα περιβάλλον που θυμίζει ανοιχτό κόσμο ηλεκτρονικού παιχνιδιού. Η αναφορά στους φοίνικες και η επιλογή της φανταστικής «MAGA City» συνδέονται αισθητικά με τη Vice City, την πόλη που αποτελεί βασικό σκηνικό του GTA 6 και είναι εμπνευσμένη από το Μαϊάμι.
Στο παιχνίδι, οι παίκτες περιηγούνται σε έναν τεράστιο εικονικό κόσμο με παραλίες, αυτοκινητόδρομους, πολυτελή αυτοκίνητα, ουρανοξύστες και έντονη νυχτερινή ζωή.
Η ανάρτηση, με τίτλο «Welcome to MAGA City XLVII» («Καλώς ήρθατε στην πόλη MAGA 47»), κινείται στην ήδη γνώριμη επικοινωνιακή γραμμή της αμερικανικής προεδρίας, η οποία αξιοποιεί συστηματικά τα διαδικτυακά memes, την τεχνητή νοημοσύνη και αναφορές στην ποπ κουλτούρα για να προωθεί τα πολιτικά της μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Αυτή τη φορά, η έμπνευση προέρχεται από τον κόσμο του GTA, με τον Λευκό Οίκο να μετατρέπει το γνωστό σύνθημα «Make America Great Again» σε μια φανταστική πόλη, τη «MAGA City», ενώ ο λατινικός αριθμός XLVII παραπέμπει στον Τραμπ ως 47ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Δείτε το βίντεο του Λευκού Οίκου:
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Το νέο παιχνίδι της Rockstar Games κυκλοφορεί 13 χρόνια μετά το GTA V και αποτελεί μία από τις πιο πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών.
Το βίντεο του Λευκού Οίκου παραπέμπει στο ύφος των κινηματογραφικών τρέιλερ της σειράς Grand Theft Auto, επιχειρώντας να μεταφέρει την πολιτική ταυτότητα του κινήματος MAGA σε ένα περιβάλλον που θυμίζει ανοιχτό κόσμο ηλεκτρονικού παιχνιδιού. Η αναφορά στους φοίνικες και η επιλογή της φανταστικής «MAGA City» συνδέονται αισθητικά με τη Vice City, την πόλη που αποτελεί βασικό σκηνικό του GTA 6 και είναι εμπνευσμένη από το Μαϊάμι.
Στο παιχνίδι, οι παίκτες περιηγούνται σε έναν τεράστιο εικονικό κόσμο με παραλίες, αυτοκινητόδρομους, πολυτελή αυτοκίνητα, ουρανοξύστες και έντονη νυχτερινή ζωή.
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