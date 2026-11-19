Κοινή διακήρυξη Σι, Τραμπ και Πούτιν στη Σενζέν: Όχι στον πυρηνικό πόλεμο, μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, αύξηση των καυσίμων και «φρένο» στο ΔΠΔ
Κοινή διακήρυξη Σι, Τραμπ και Πούτιν στη Σενζέν: Όχι στον πυρηνικό πόλεμο, μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, αύξηση των καυσίμων και «φρένο» στο ΔΠΔ
Κοινό μήνυμα για την αποτροπή πυρηνικού πολέμου και τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ – Συμφωνία για αύξηση της προσφοράς πετρελαιοειδών και περιορισμό της δικαιοδοσίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου
Στους βασικούς πυλώνες της κοινής διακήρυξης που εξέδωσαν ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μετά την ολοκλήρωση της ιστορικής τριμερούς συνόδου κορυφής στη Σενζέν αποτυπώνονται οι κοινές τους θέσεις σε ζητήματα διεθνούς ασφάλειας, ενέργειας και διεθνούς δικαιοσύνης, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua και το κρατικό δίκτυο CCTV.
Αναλυτικά, τα κεντρικά σημεία της κοινής διακήρυξης περιλαμβάνουν:
-Αποτροπή πυρηνικού πολέμου: Οι τρεις ηγέτες επαναβεβαιώνουν τη θεμελιώδη αρχή ότι «ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί», στέλνοντας ένα κοινό πολιτικό μήνυμα υπέρ της στρατηγικής σταθερότητας, χωρίς ωστόσο να ανακοινώνουν δεσμευτικά βήματα για τον περιορισμό των πυρηνικών οπλοστασίων τους.
-Μεταρρύθμιση του ΟΗΕ: Ως μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ο Σι, ο Τραμπ και ο Πούτιν δεσμεύονται να προωθήσουν τη μεταρρύθμιση του Οργανισμού, ώστε να καταστεί «πιο αποτελεσματικός στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων» και στην εκπλήρωση της θεμελιώδους αποστολής του για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.
-Αύξηση της προσφοράς διυλισμένων πετρελαιοειδών: Μετά από «εις βάθος ανταλλαγή απόψεων για τη διεθνή κατάσταση», οι τρεις χώρες σχεδιάζουν να αυξήσουν την παραγωγή και την προσφορά διυλισμένων προϊόντων πετρελαίου «προς όφελος των χωρών σε ολόκληρο τον κόσμο», υπογραμμίζοντας παράλληλα «τη σημασία της σταθερής ροής ενέργειας».
-Περιορισμός της δικαιοδοσίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ): Οι τρεις ηγέτες συμφωνούν ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και παρόμοιοι θεσμοί «δεν πρέπει να καταχρώνται τη δικαιοδοσία τους», αναγνωρίζοντας τις αρχές της κρατικής συναίνεσης και του σεβασμού της ασυλίας των κρατικών αξιωματούχων ως «κρίσιμες». Η διατύπωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει τις πιέσεις για την αποδυνάμωση του ΔΠΔ, το οποίο στο παρελθόν έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Βλαντίμιρ Πούτιν για εγκλήματα πολέμου.
Αναλυτικά, τα κεντρικά σημεία της κοινής διακήρυξης περιλαμβάνουν:
-Αποτροπή πυρηνικού πολέμου: Οι τρεις ηγέτες επαναβεβαιώνουν τη θεμελιώδη αρχή ότι «ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί», στέλνοντας ένα κοινό πολιτικό μήνυμα υπέρ της στρατηγικής σταθερότητας, χωρίς ωστόσο να ανακοινώνουν δεσμευτικά βήματα για τον περιορισμό των πυρηνικών οπλοστασίων τους.
-Μεταρρύθμιση του ΟΗΕ: Ως μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ο Σι, ο Τραμπ και ο Πούτιν δεσμεύονται να προωθήσουν τη μεταρρύθμιση του Οργανισμού, ώστε να καταστεί «πιο αποτελεσματικός στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων» και στην εκπλήρωση της θεμελιώδους αποστολής του για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.
-Αύξηση της προσφοράς διυλισμένων πετρελαιοειδών: Μετά από «εις βάθος ανταλλαγή απόψεων για τη διεθνή κατάσταση», οι τρεις χώρες σχεδιάζουν να αυξήσουν την παραγωγή και την προσφορά διυλισμένων προϊόντων πετρελαίου «προς όφελος των χωρών σε ολόκληρο τον κόσμο», υπογραμμίζοντας παράλληλα «τη σημασία της σταθερής ροής ενέργειας».
-Περιορισμός της δικαιοδοσίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ): Οι τρεις ηγέτες συμφωνούν ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και παρόμοιοι θεσμοί «δεν πρέπει να καταχρώνται τη δικαιοδοσία τους», αναγνωρίζοντας τις αρχές της κρατικής συναίνεσης και του σεβασμού της ασυλίας των κρατικών αξιωματούχων ως «κρίσιμες». Η διατύπωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει τις πιέσεις για την αποδυνάμωση του ΔΠΔ, το οποίο στο παρελθόν έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Βλαντίμιρ Πούτιν για εγκλήματα πολέμου.
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