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Αποκλείστηκε από την τριμερή συνάντηση δημοσιογράφος του Bloomberg μετά από ερώτηση για την Nvidia
Αποκλείστηκε από την τριμερή συνάντηση δημοσιογράφος του Bloomberg μετά από ερώτηση για την Nvidia
Η δημοσιογράφος έκανε φωναχτά την ερώτηση στη διάρκεια της συνάντησης Τραμπ - Σι - Η κινεζική κυβέρνηση διεμήνυσε στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους ότι το να φωνάζει κανείς ερωτήσεις θεωρείται «εξαιρετικά αγενές»
Εκτός της αίθουσας όπου διεξάγεται η ιστορική τριμερής συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, του Σι Τζινπίνγκ και του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σενζέν αφέθηκε μια δημοσιογράφος του πρακτορείου Bloomberg, επειδή νωρίτερα φώναξε μια ερώτηση σχετικά με την εταιρεία Nvidia κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης του Αμερικανού προέδρου με τον Κινέζο ομόλογό του.
Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος φέρεται να ρώτησε μεγαλόφωνα: «Πρόεδρε Τραμπ, υπήρξε ο Τζένσεν Χουάνγκ άπιστος απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες;» σε μια αναφορά στον επί μακρόν επικεφαλής της Nvidia, ο οποίος βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο πολιτικών και θεσμικών αναταράξεων στις ΗΠΑ γύρω από ζητήματα εθνικής ασφάλειας και εξαγωγών μικροκυκλωμάτων στην Κίνα.
Σύμφωνα με ενημέρωση που διακινήθηκε μεταξύ τηλεοπτικών συντακτών που καλύπτουν τη σύνοδο κορυφής, η κινεζική κυβέρνηση διεμήνυσε στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους ότι το να φωνάζει κανείς ερωτήσεις θεωρείται «εξαιρετικά αγενές».
Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος φέρεται να ρώτησε μεγαλόφωνα: «Πρόεδρε Τραμπ, υπήρξε ο Τζένσεν Χουάνγκ άπιστος απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες;» σε μια αναφορά στον επί μακρόν επικεφαλής της Nvidia, ο οποίος βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο πολιτικών και θεσμικών αναταράξεων στις ΗΠΑ γύρω από ζητήματα εθνικής ασφάλειας και εξαγωγών μικροκυκλωμάτων στην Κίνα.
Σύμφωνα με ενημέρωση που διακινήθηκε μεταξύ τηλεοπτικών συντακτών που καλύπτουν τη σύνοδο κορυφής, η κινεζική κυβέρνηση διεμήνυσε στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους ότι το να φωνάζει κανείς ερωτήσεις θεωρείται «εξαιρετικά αγενές».
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