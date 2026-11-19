Πώς η τεχνολογία και οι διαφορετικές επιλογές μετακίνησης μάς επιτρέπουν να περιορίσουμε την ταλαιπωρία και να απολαύσουμε περισσότερο την καθημερινότητά μας.
Οι συμβολισμοί στην τριμερή Πούτιν, Σι και Τραμπ: Οι ροζ ορχιδέες, ο «κινεζικός μονόκερος» και η αρμονία του χώρου
Οι συμβολισμοί στην τριμερή Πούτιν, Σι και Τραμπ: Οι ροζ ορχιδέες, ο «κινεζικός μονόκερος» και η αρμονία του χώρου
Μόνο τυχαίες δεν είναι οι επιλογές πρωτοκόλλου που έχουν κάνει οι Κινέζοι διοργανωτές της τριμερούς στη Σενζέν
Έντονους διπλωματικούς συμβολισμούς κρύβει η διακόσμηση και η επιλογή του χώρου όπου διεξάγεται η τριμερής συνάντηση κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Σενζέν, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti η ειδικός σε θέματα εθιμοτυπίας και πρωτοκόλλου, Τατιάνα Μπαράνοβα.
Οι συνομιλίες, οι οποίες πραγματοποιούνται στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του APEC, φιλοξενούνται στον κρατικό ξενώνα Qilin Shanzhuang (Βίλα Κίλιν), το όνομα του οποίου παραπέμπει στον «κινεζικό μονόκερο» — ένα μυθικό πλάσμα που στην κινεζική παράδοση αποτελεί σύμβολο μακροζωίας και ευημερίας.
Στο κέντρο του τραπεζιού γύρω από το οποίο κάθονται οι τρεις ηγέτες δεσπόζει μια μεγάλη ανθοσύνθεση με ροζ ορχιδέες και άλλα άνθη. Όπως εξήγησε η Τατιάνα Μπαράνοβα, η επιλογή αυτή κάθε άλλο παρά τυχαία είναι:
Συμβολισμός των λουλουδιών: «Στην Κίνα, οι ορχιδέες συμβολίζουν την ευγένεια, την αρμονία και τον σεβασμό», σημείωσε η ειδικός.
Κανόνες ορατότητας: Η ανθοσύνθεση έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι χαμηλή, καθώς, σύμφωνα με τους αυστηρούς κανόνες του διπλωματικού πρωτοκόλλου, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμποδίζει την οπτική επαφή μεταξύ των συνομιλητών.
Αισθητική της αίθουσας: Η ίδια επεσήμανε ότι ο χώρος της συνάντησης χαρακτηρίζεται από ήπιους χρωματικούς τόνους. «Η μνημειώδης τοιχογραφία και οι ασορτί καρέκλες δημιουργούν μια ήρεμη, φιλόξενη ατμόσφαιρα, χωρίς αιχμηρές γωνίες», πρόσθεσε.
Οι συνομιλίες, οι οποίες πραγματοποιούνται στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του APEC, φιλοξενούνται στον κρατικό ξενώνα Qilin Shanzhuang (Βίλα Κίλιν), το όνομα του οποίου παραπέμπει στον «κινεζικό μονόκερο» — ένα μυθικό πλάσμα που στην κινεζική παράδοση αποτελεί σύμβολο μακροζωίας και ευημερίας.
🇺🇸🇨🇳🇷🇺 The cameras are out, the doors are shut, and Trump, Xi and Putin are now talking in private.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 19, 2026
What we’d give to be a fly on that wall.
Writer: Julie
pic.twitter.com/oVIJ1AVBoq
Στο κέντρο του τραπεζιού γύρω από το οποίο κάθονται οι τρεις ηγέτες δεσπόζει μια μεγάλη ανθοσύνθεση με ροζ ορχιδέες και άλλα άνθη. Όπως εξήγησε η Τατιάνα Μπαράνοβα, η επιλογή αυτή κάθε άλλο παρά τυχαία είναι:
Συμβολισμός των λουλουδιών: «Στην Κίνα, οι ορχιδέες συμβολίζουν την ευγένεια, την αρμονία και τον σεβασμό», σημείωσε η ειδικός.
Κανόνες ορατότητας: Η ανθοσύνθεση έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι χαμηλή, καθώς, σύμφωνα με τους αυστηρούς κανόνες του διπλωματικού πρωτοκόλλου, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμποδίζει την οπτική επαφή μεταξύ των συνομιλητών.
Αισθητική της αίθουσας: Η ίδια επεσήμανε ότι ο χώρος της συνάντησης χαρακτηρίζεται από ήπιους χρωματικούς τόνους. «Η μνημειώδης τοιχογραφία και οι ασορτί καρέκλες δημιουργούν μια ήρεμη, φιλόξενη ατμόσφαιρα, χωρίς αιχμηρές γωνίες», πρόσθεσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα