Έντονους διπλωματικούς συμβολισμούς κρύβει η διακόσμηση και η επιλογή του χώρου όπου διεξάγεται η τριμερής συνάντηση κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρουτου Κινέζου ομολόγου τουκαι του Αμερικανού προέδρουστη Σενζέν, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεωνη ειδικός σε θέματα εθιμοτυπίας και πρωτοκόλλου,Οι συνομιλίες, οι οποίες πραγματοποιούνται στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του APEC, φιλοξενούνται στον κρατικό ξενώνα Qilin Shanzhuang (Βίλα Κίλιν), το όνομα του οποίου παραπέμπει στον «κινεζικό μονόκερο» — ένα μυθικό πλάσμα που στην κινεζική παράδοση αποτελεί σύμβολο μακροζωίας και ευημερίας.Στο κέντρο του τραπεζιού γύρω από το οποίο κάθονται οι τρεις ηγέτες δεσπόζει μια μεγάλη ανθοσύνθεση με ροζ ορχιδέες και άλλα άνθη. Όπως εξήγησε ηη επιλογή αυτή κάθε άλλο παρά τυχαία είναι:«Στην Κίνα, οι ορχιδέες συμβολίζουν την ευγένεια, την αρμονία και τον σεβασμό», σημείωσε η ειδικός.Η ανθοσύνθεση έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι χαμηλή, καθώς, σύμφωνα με τους αυστηρούς κανόνες του διπλωματικού πρωτοκόλλου, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμποδίζει την οπτική επαφή μεταξύ των συνομιλητών.Η ίδια επεσήμανε ότι ο χώρος της συνάντησης χαρακτηρίζεται από ήπιους χρωματικούς τόνους. «Η μνημειώδης τοιχογραφία και οι ασορτί καρέκλες δημιουργούν μια ήρεμη, φιλόξενη ατμόσφαιρα, χωρίς αιχμηρές γωνίες», πρόσθεσε.