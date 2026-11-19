Κλείσιμο

Την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας υπογράμμισε ο Έλον Μασκ, δηλώνοντας «τεράστιος θαυμαστής της Κίνας» και της τεχνολογίας της, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε στη Σενζέν με τον Ρεν Χονγκμπίν, πρόεδρο του Κινεζικού Συμβουλίου για την Προώθηση του Διεθνούς Εμπορίου.Σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, ο επικεφαλής των Tesla και SpaceX τόνισε τη σημασία της διατήρησης καλών σχέσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου, επισημαίνοντας ότι οι δύο χώρες πρέπει να ευημερούν από κοινού.«Όσο περισσότερη συνεργασία υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών, τόσο καλύτερα θα τα πηγαίνει η καθεμία», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο Μασκ βρίσκεται στη Σενζέν ως μέλος της επιχειρηματικής αντιπροσωπείας που συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του APEC.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και ένα βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων, το οποίο δημοσιοποίησε ο λογαριασμός Yuyuan Tantian στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που συνδέεται με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.Στο στιγμιότυπο, ο Μασκ στρέφεται προς τον εξάχρονο γιο του, X Æ A-Xii, ο οποίος επιβεβαιώνει ότι αγαπά την Κίνα.Ο Αμερικανός επιχειρηματίας σχολιάζει στη συνέχεια ότι η χώρα είναι ένας «παράδεισος των παιχνιδιών», καθώς, όπως σημειώνει, κατασκευάζει «σχεδόν τα πάντα».