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Με τον εξάχρονο γιο του στην Κίνα ο Μασκ: Σημαντικές οι καλές σχέσεις Ουάσινγκτον - Πεκίνου, παράδεισος των παιχνιδιών η Κίνα
Με τον εξάχρονο γιο του στην Κίνα ο Μασκ: Σημαντικές οι καλές σχέσεις Ουάσινγκτον - Πεκίνου, παράδεισος των παιχνιδιών η Κίνα
Ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX δήλωσε τεράστιος θαυμαστής της Κίνας
Την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας υπογράμμισε ο Έλον Μασκ, δηλώνοντας «τεράστιος θαυμαστής της Κίνας» και της τεχνολογίας της, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε στη Σενζέν με τον Ρεν Χονγκμπίν, πρόεδρο του Κινεζικού Συμβουλίου για την Προώθηση του Διεθνούς Εμπορίου.
Σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, ο επικεφαλής των Tesla και SpaceX τόνισε τη σημασία της διατήρησης καλών σχέσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου, επισημαίνοντας ότι οι δύο χώρες πρέπει να ευημερούν από κοινού.
«Όσο περισσότερη συνεργασία υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών, τόσο καλύτερα θα τα πηγαίνει η καθεμία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Μασκ βρίσκεται στη Σενζέν ως μέλος της επιχειρηματικής αντιπροσωπείας που συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του APEC.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και ένα βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων, το οποίο δημοσιοποίησε ο λογαριασμός Yuyuan Tantian στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που συνδέεται με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Στο στιγμιότυπο, ο Μασκ στρέφεται προς τον εξάχρονο γιο του, X Æ A-Xii, ο οποίος επιβεβαιώνει ότι αγαπά την Κίνα.
Ο Αμερικανός επιχειρηματίας σχολιάζει στη συνέχεια ότι η χώρα είναι ένας «παράδεισος των παιχνιδιών», καθώς, όπως σημειώνει, κατασκευάζει «σχεδόν τα πάντα».
Σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, ο επικεφαλής των Tesla και SpaceX τόνισε τη σημασία της διατήρησης καλών σχέσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου, επισημαίνοντας ότι οι δύο χώρες πρέπει να ευημερούν από κοινού.
«Όσο περισσότερη συνεργασία υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών, τόσο καλύτερα θα τα πηγαίνει η καθεμία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Μασκ βρίσκεται στη Σενζέν ως μέλος της επιχειρηματικής αντιπροσωπείας που συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του APEC.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και ένα βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων, το οποίο δημοσιοποίησε ο λογαριασμός Yuyuan Tantian στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που συνδέεται με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.
NEW: Elon Musk, who brought his son X along to China, said the boy sees China as a “toy paradise” because his toys are made here. pic.twitter.com/8F1OAIlyJL— Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 19, 2026
Στο στιγμιότυπο, ο Μασκ στρέφεται προς τον εξάχρονο γιο του, X Æ A-Xii, ο οποίος επιβεβαιώνει ότι αγαπά την Κίνα.
Ο Αμερικανός επιχειρηματίας σχολιάζει στη συνέχεια ότι η χώρα είναι ένας «παράδεισος των παιχνιδιών», καθώς, όπως σημειώνει, κατασκευάζει «σχεδόν τα πάντα».
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