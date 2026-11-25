Οι δικαστές αμφισβητούν βασικές κατηγορίες κατά του Νετανιάχου για διαφθορά – Στο τραπέζι η απόσυρση κατηγοριών - Το εμπόδιο της επταετούς απομάκρυνσης από την πολιτική





Ειδικότερα, το δικαστήριο εισηγήθηκε να εξεταστεί η απόσυρση των κατηγοριών κατά του Νετανιάχου στην υπόθεση 4000, η οποία αφορά φερόμενη συναλλαγή με αντάλλαγμα ευνοϊκή δημοσιογραφική κάλυψη, ενώ έθεσε ερωτήματα για το κατά πόσον οι πράξεις που του αποδίδονται στην υπόθεση 2000 (η οποία αφορά τις συνομιλίες του Νετανιάχου με τον εκδότη της εφημερίδας Yedioth Ahronoth, Άρνον Μόζες για το ενδεχόμενο ευνοϊκότερης δημοσιογραφικής κάλυψης) στοιχειοθετούν ποινικό αδίκημα.



Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα, έπειτα από σχετική εντολή του δικαστηρίου. «Κατά την άποψή μας, το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει επανεξέταση», ανέφερε η πρόεδρος του δικαστικού σχηματισμού, Ρίβκα Φρίντμαν-Φέλντμαν, εκφράζοντας την κοινή θέση των δικαστών Μοσέ Μπαρ-Αμ και Οντέντ Σάχαμ.



Οι δικαστές διευκρίνισαν ότι οι παρατηρήσεις τους αποτυπώνουν την εκτίμησή τους με βάση τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα και δεν συνιστούν δικαστική απόφαση ή απαλλαγή του Νετανιάχου από τις κατηγορίες.



Η εξέλιξη επιβεβαιώνεται από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τα οποία αναφέρουν ότι το δικαστήριο έθεσε πλέον ευρύτερα ζητήματα για τη βιωσιμότητα της δίωξης, πέρα από την κατηγορία της δωροδοκίας που είχε ζητήσει και στο παρελθόν να επανεξεταστεί.



Υπόθεση 4000: Γιατί οι δικαστές αμφισβητούν τις κατηγορίες Η υπόθεση 4000 είναι η σοβαρότερη από τις τρεις υποθέσεις διαφθοράς στις οποίες εμπλέκεται ο Νετανιάχου, καθώς περιλαμβάνει και την κατηγορία της δωροδοκίας.



Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προώθησε αποφάσεις που ευνοούσαν την εταιρεία τηλεπικοινωνιών Bezeq και τον τότε βασικό της μέτοχο, Σαούλ Ελόβιτς, με αντάλλαγμα ευνοϊκή κάλυψη από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Walla, τον οποίο επίσης ήλεγχε ο επιχειρηματίας.



Οι δικαστές εντόπισαν προβλήματα και στα δύο σκέλη της φερόμενης συναλλαγής. Το κατηγορητήριο στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη μαρτυρία του πρώην γενικού διευθυντή του υπουργείου Επικοινωνιών, Σλόμο Φίλμπερ, σύμφωνα με την οποία ο Νετανιάχου τού είχε δώσει οδηγίες να ενεργήσει προς όφελος της Bezeq.



Κλείσιμο



Οι παρατηρήσεις τους δεν αναφέρθηκαν ειδικά στην κατάθεση του Νιρ Χέφετς, πρώην συνεργάτη του Νετανιάχου και επίσης σημαντικού μάρτυρα κατηγορίας στην υπόθεση.



Αμφιβολίες διατυπώθηκαν και για τον ισχυρισμό ότι ο Νετανιάχου απολάμβανε «ασυνήθιστα ευνοϊκή ανταπόκριση» στα αιτήματά του σχετικά με τη δημοσιογραφική κάλυψη. Οι δικαστές έθεσαν το ερώτημα με ποια αντικειμενικά κριτήρια μετρήθηκε αυτή η υποτιθέμενη προνομιακή μεταχείριση, ενώ αμφισβήτησαν και το κατά πόσον έχει αποδειχθεί ότι ο ίδιος ο Νετανιάχου γνώριζε τότε την έκτασή της.



Οι επιφυλάξεις αυτές επηρεάζουν, σύμφωνα με το δικαστήριο, και την κατηγορία της απιστίας που συνδέεται με την υποτιθέμενη σύγκρουση συμφερόντων. «Σε ό,τι αφορά αυτή την κατηγορία, εκτιμούμε ότι οι πιθανότητες καταδίκης είναι χαμηλές, σε βαθμό που δικαιολογεί την επανεξέταση της υπόθεσης», ανέφεραν οι δικαστές.



Μια σημαντική εξέλιξη που ενδέχεται να αλλάξει την πορεία της πολύχρονης δίκης του Μπενιαμίν Νετανιάχου για διαφθορά, σημειώθηκε την Τετάρτη, καθώς οι δικαστές του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Ιερουσαλήμ κάλεσαν την εισαγγελία να επανεξετάσει τις κατηγορίες εναντίον του Ισραηλινού πρωθυπουργού, εκφράζοντας σοβαρές αμφιβολίες για τις πιθανότητες καταδίκης του σε δύο από τις τρεις υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται.Ειδικότερα, το δικαστήριο εισηγήθηκε να εξεταστεί η απόσυρση των κατηγοριών κατά του Νετανιάχου στην υπόθεση 4000, η οποία αφορά φερόμενη συναλλαγή με αντάλλαγμα ευνοϊκή δημοσιογραφική κάλυψη, ενώ έθεσε ερωτήματα για το κατά πόσον οι πράξεις που του αποδίδονται στην υπόθεση 2000 (η οποία αφορά τις συνομιλίες του Νετανιάχου με τον εκδότη της εφημερίδαςγια το ενδεχόμενο ευνοϊκότερης δημοσιογραφικής κάλυψης) στοιχειοθετούν ποινικό αδίκημα.Η παρέμβαση έγινε κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας στην οποία παρέστη για πρώτη φορά η γενική εισαγγελέας του Ισραήλ,έπειτα από σχετική εντολή του δικαστηρίου. «Κατά την άποψή μας, το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει επανεξέταση», ανέφερε η πρόεδρος του δικαστικού σχηματισμού,εκφράζοντας την κοινή θέση των δικαστώνκαιΟι δικαστές διευκρίνισαν ότι οι παρατηρήσεις τους αποτυπώνουν την εκτίμησή τους με βάση τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα και δεν συνιστούν δικαστική απόφαση ή απαλλαγή του Νετανιάχου από τις κατηγορίες.Η εξέλιξη επιβεβαιώνεται από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τα οποία αναφέρουν ότι το δικαστήριο έθεσε πλέον ευρύτερα ζητήματα για τη βιωσιμότητα της δίωξης, πέρα από την κατηγορία της δωροδοκίας που είχε ζητήσει και στο παρελθόν να επανεξεταστεί.Η υπόθεσηείναι η σοβαρότερη από τις τρεις υποθέσεις διαφθοράς στις οποίες εμπλέκεται ο Νετανιάχου, καθώς περιλαμβάνει και την κατηγορία της δωροδοκίας.Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προώθησε αποφάσεις που ευνοούσαν την εταιρεία τηλεπικοινωνιώνκαι τον τότε βασικό της μέτοχο,με αντάλλαγμα ευνοϊκή κάλυψη από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο, τον οποίο επίσης ήλεγχε ο επιχειρηματίας.Οι δικαστές εντόπισαν προβλήματα και στα δύο σκέλη της φερόμενης συναλλαγής. Το κατηγορητήριο στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη μαρτυρία του πρώην γενικού διευθυντή του υπουργείου Επικοινωνιών,σύμφωνα με την οποία ο Νετανιάχου τού είχε δώσει οδηγίες να ενεργήσει προς όφελος της Bezeq.Ωστόσο, οι δικαστές εξέφρασαν αμφιβολίες για το κατά πόσον μπορούν να βασιστούν στη συγκεκριμένη κατάθεση, επικαλούμενοι τις μεταβολές στις εκδοχές που παρουσίασε ο μάρτυρας, την εξέλιξη της εξέτασής του και αντικειμενικά στοιχεία που φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με όσα υποστήριξε.Οι παρατηρήσεις τους δεν αναφέρθηκαν ειδικά στην κατάθεση του, πρώην συνεργάτη του Νετανιάχου και επίσης σημαντικού μάρτυρα κατηγορίας στην υπόθεση.Αμφιβολίες διατυπώθηκαν και για τον ισχυρισμό ότι ο Νετανιάχου απολάμβανε «ασυνήθιστα ευνοϊκή ανταπόκριση» στα αιτήματά του σχετικά με τη δημοσιογραφική κάλυψη. Οι δικαστές έθεσαν το ερώτημα με ποια αντικειμενικά κριτήρια μετρήθηκε αυτή η υποτιθέμενη προνομιακή μεταχείριση, ενώ αμφισβήτησαν και το κατά πόσον έχει αποδειχθεί ότι ο ίδιος ο Νετανιάχου γνώριζε τότε την έκτασή της.Οι επιφυλάξεις αυτές επηρεάζουν, σύμφωνα με το δικαστήριο, και την κατηγορία της απιστίας που συνδέεται με την υποτιθέμενη σύγκρουση συμφερόντων. «Σε ό,τι αφορά αυτή την κατηγορία, εκτιμούμε ότι οι πιθανότητες καταδίκης είναι χαμηλές, σε βαθμό που δικαιολογεί την επανεξέταση της υπόθεσης», ανέφεραν οι δικαστές.

Η νέα τοποθέτηση υπερβαίνει τις προηγούμενες παρεμβάσεις τους, τον Ιούνιο του 2023 και τον Ιούνιο του 2026, όταν είχαν ζητήσει να επανεξεταστεί μόνο η κατηγορία της δωροδοκίας. Αυτή τη φορά έθεσαν ζήτημα ευρύτερης επανεξέτασης των κατηγοριών κατά του Νετανιάχου στην υπόθεση 4000. Διευκρίνισαν, πάντως, ότι η εκτίμησή τους αφορά αποκλειστικά τον πρωθυπουργό. Ενδεχόμενη απόσυρση των κατηγοριών εναντίον του δεν θα σήμαινε αυτομάτως παύση της δίωξης κατά του Σαούλ Ελόβιτς και της συζύγου του, Ίρις, των οποίων η ποινική ευθύνη θα πρέπει να εξεταστεί χωριστά.



Υπόθεση 2000: Αμφιβολίες για το αν στοιχειοθετείται ποινικό αδίκημα Σημαντικές επιφυλάξεις εξέφρασαν οι δικαστές και για την υπόθεση 2000, η οποία αφορά τις συνομιλίες του Νετανιάχου με τον εκδότη της εφημερίδας Yedioth Ahronoth, Άρνον Μόζες.



Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο άνδρες συζήτησαν το ενδεχόμενο ευνοϊκότερης δημοσιογραφικής κάλυψης του Νετανιάχου, με αντάλλαγμα ενέργειες που θα περιόριζαν τη δραστηριότητα της ανταγωνιστικής εφημερίδας Israel Hayom.



Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο Νετανιάχου συνέχισε να συζητά την πρόταση του Μόζες και ότι η συμπεριφορά του δημιουργούσε πραγματική πιθανότητα αξιοποίησης της πρωθυπουργικής εξουσίας για την προώθηση νομοθεσίας που θα ευνοούσε τον εκδότη. Ωστόσο, οι δικαστές αμφισβήτησαν κατά πόσον τα πραγματικά περιστατικά που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο και τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί στηρίζουν τα νομικά συμπεράσματα της εισαγγελίας.



Το δικαστήριο έκρινε ότι η κατηγορούσα αρχή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει αναλυτική νομική επιχειρηματολογία προτού ληφθεί απόφαση για τη συνέχεια της υπόθεσης. Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης ο ισχυρισμός ότι ο Νετανιάχου χρησιμοποίησε την εξουσία του αξιώματός του προκειμένου να αποκομίσει προσωπικό όφελος.



Υπόθεση 1000: Η κατηγορία που παραμένει στο επίκεντρο Διαφορετική είναι η εικόνα στην υπόθεση 1000, η οποία αφορά ακριβά δώρα που φέρεται να έλαβε ο Νετανιάχου από εύπορους επιχειρηματίες και τις ενέργειες στις οποίες, σύμφωνα με την εισαγγελία, προχώρησε για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα ενός εξ αυτών.



Οι δικαστές επισήμαναν ότι το μεγαλύτερο μέρος των αποδεικτικών στοιχείων έχει ήδη παρουσιαστεί. Εκκρεμεί, ωστόσο, αίτημα για τη λήψη κατάθεσης στο εξωτερικό από τον επιχειρηματία Τζέιμς Πάκερ.



Το δικαστήριο πρότεινε να αναζητηθεί διαδικαστικός τρόπος ώστε να ολοκληρωθεί η εξέταση της συγκεκριμένης υπόθεσης και να καταστεί δυνατή η έκδοση απόφασης.



Σε αντίθεση με τις δύο άλλες υποθέσεις, οι δικαστές δεν εξέφρασαν αντίστοιχες σοβαρές αμφιβολίες για τη βάση των κατηγοριών στην υπόθεση 1000. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι έχουν ήδη αποφανθεί πως ο Νετανιάχου είναι ένοχος.



Στο τραπέζι συμφωνία για τον τερματισμό της δίκης Η παρέμβαση των δικαστών ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας ανάμεσα στην εισαγγελία και την υπεράσπιση, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της πολυετούς δικαστικής διαδικασίας.



Η γενική εισαγγελέας Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα υπερασπίστηκε το έργο των εισαγγελέων και δήλωσε ότι οι παρατηρήσεις του δικαστηρίου θα εξεταστούν. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχουν δύο βασικοί δρόμοι για να ολοκληρωθεί η υπόθεση: είτε η έκδοση δικαστικής απόφασης είτε μια συμφωνία που θα ανταποκρίνεται στη φύση των καταγγελλόμενων πράξεων και των αδικημάτων.



Η Μπαχαράβ-Μιάρα επανέλαβε ότι η εισαγγελία είχε ανταποκριθεί θετικά στην πρωτοβουλία του Ισραηλινού προέδρου Ισαάκ Χέρτσογκ για την έναρξη συνομιλιών, σημειώνοντας ότι η άλλη πλευρά δεν είχε ακόμη απαντήσει. Από την πλευρά του, ο συνήγορος του Νετανιάχου, Αμίτ Χαντάντ, ζήτησε να προχωρήσει η διαδικασία ποινικής διαμεσολάβησης. Πρότεινε μάλιστα να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τη γενική εισαγγελέα κεκλεισμένων των θυρών, μέσα στο δικαστικό μέγαρο, προκειμένου να συζητηθεί το ενδεχόμενο συμφωνίας.



Το κρίσιμο ζήτημα της επταετούς απομάκρυνσης από την πολιτική Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την επίτευξη συμφωνίας είναι οι ενδεχόμενες πολιτικές συνέπειες μιας καταδίκης.



Στην περίπτωση που ο Νετανιάχου αποδεχόταν συμφωνία η οποία θα περιλάμβανε καταδίκη για αδίκημα με χαρακτηρισμό «ηθικής απαξίας», θα μπορούσε να υποχρεωθεί να απέχει από τη δημόσια πολιτική ζωή για επτά χρόνια. Πρόκειται για ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα επηρέαζε καθοριστικά τη δυνατότητά του να παραμείνει ενεργός στην πολιτική σκηνή του Ισραήλ.



Με δεδομένο ότι οι δικαστές έχουν εκφράσει σημαντικές αμφιβολίες για δύο από τις τρεις υποθέσεις, δεν θεωρείται αυτονόητο ότι ο Νετανιάχου θα ήταν διατεθειμένος να αποδεχτεί συμφωνία που θα συνεπαγόταν τόσο σοβαρές πολιτικές συνέπειες. Ο ίδιος έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε παράνομη πράξη και υποστηρίζει ότι είναι θύμα μιας οργανωμένης εκστρατείας από την αστυνομία, τις διωκτικές αρχές και πολιτικούς αντιπάλους του, με στόχο την απομάκρυνσή του από την εξουσία.



Οι πολιτικές προεκτάσεις και οι διαπραγματεύσεις για νέα κυβέρνηση Η νέα εξέλιξη στη δίκη έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το πολιτικό σκηνικό του Ισραήλ, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης μετά τις εκλογές.



Στις συζητήσεις συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, το Λικούντ και το κόμμα Yashar του Γκάντι Άιζενκοτ, με αντικείμενο τη δυνατότητα συγκρότησης κυβερνητικού συνασπισμού.



Το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας που θα τερμάτιζε τη δίκη του Νετανιάχου αποκτά έτσι ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς θα μπορούσε να επηρεάσει τις ισορροπίες στις διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, οι δικαστές δεν συνέδεσαν τις προτάσεις τους με τις διεργασίες σχηματισμού κυβέρνησης.



Την ώρα της συνεδρίασης, ο Νετανιάχου βρισκόταν στην Κνεσέτ, το ισραηλινό Κοινοβούλιο. Σε ομιλία του αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην εξέλιξη της δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη σημασία της ισορροπίας εξουσιών μεταξύ των θεσμών, χωρίς να σχολιάσει άμεσα όσα συνέβαιναν στο δικαστήριο της Ιερουσαλήμ.



Μια υπόθεση που ξεκίνησε πριν από δέκα χρόνια Η δικαστική περιπέτεια του Νετανιάχου ξεκίνησε ουσιαστικά τον Ιούνιο του 2016, όταν ο τότε γενικός εισαγγελέας του Ισραήλ, Αβιχάι Μάντελμπλιτ, διέταξε προκαταρκτική έρευνα έπειτα από πληροφορίες που έλαβε από την αστυνομική μονάδα Lahav 433.



Οι πληροφορίες περιλάμβαναν σειρά καταγγελιών για φερόμενες παράνομες ενέργειες του τότε πρωθυπουργού.



Τον Ιανουάριο του 2017, ο Νετανιάχου εξετάστηκε για πρώτη φορά από τις ανακριτικές αρχές. Τον Νοέμβριο του 2019, ο Μάντελμπλιτ ανακοίνωσε την απόφασή του να ασκήσει ποινικές διώξεις σε τρεις υποθέσεις διαφθοράς.



Το κατηγορητήριο κατατέθηκε τον Ιανουάριο του 2020, αφού ο Νετανιάχου εγκατέλειψε την προσπάθεια να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική ασυλία. Η δίκη ξεκίνησε τον Μάιο του 2020, με τον Νετανιάχου να γίνεται ο πρώτος εν ενεργεία πρωθυπουργός του Ισραήλ που παραπέμφθηκε σε ποινική δίκη, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες απάτης και απιστίας και στις τρεις υποθέσεις, καθώς και δωροδοκίας στην υπόθεση 4000.