Προεδρικές εκλογές στη Γαλλία: Λεπέν εναντίον Μελανσόν στον β' γύρο «βλέπει» δημοσκόπηση, στο 36% η ακροδεξιά
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Μαρίν Λεπέν Ζαν Λικ Μελανσόν Εντουάρ Φιλίπ Ραφαέλ Γκλουκσμάν

Προεδρικές εκλογές στη Γαλλία: Λεπέν εναντίον Μελανσόν στον β' γύρο «βλέπει» δημοσκόπηση, στο 36% η ακροδεξιά

Η έρευνα του Ifop δείχνει προβάδισμα της Λεπέν και δεύτερο τον Μελανσόν με 18%, ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027

Προεδρικές εκλογές στη Γαλλία: Λεπέν εναντίον Μελανσόν στον β' γύρο «βλέπει» δημοσκόπηση, στο 36% η ακροδεξιά
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Σχεδόν έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, το ενδεχόμενο αναμέτρησης Λεπέν-Μελανσόν στον δεύτερο γύρο, στις 2 Μαΐου 2027, εμφανίζεται εξαιρετικά πιθανό. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Ifop για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού LCI, η υποψήφια του ακροδεξιού κόμματος «Eθνικός Συναγερμός» Μαρίν Λεπέν θα έρθει αναμφίβολα πρώτη στον πρώτο γύρο, στις 18 Απριλίου 2027, λαμβάνοντας ένα ποσοστό που θα κινείται περί το 36% των ψήφων. «Γκανιάν» για τη δεύτερη θέση και για την πρόκριση στο δεύτερο γύρο, εμφανίζεται ο υποψήφιος του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» Ζαν-Λυκ Μελανσόν, λαμβάνοντας τις μισές ψήφους από αυτές της Λεπέν, συγκεντρώνοντας δηλαδή στον πρώτο γύρο ένα ποσοστό περί το 18%.

Σε ό,τι αφορά τους άλλους υποψήφιους, ο πρώην πρωθυπουργός επί προεδρίας Μακρόν, ο Εντουάρ Φιλίπ, εμφανίζεται να λαμβάνει - στην καλύτερη γι' αυτόν περίπτωση - το 15%, ενώ ο υποψήφιος των Σοσιαλιστών Ραφαέλ Γκλυξμάν εμφανίζεται να λαμβάνει το πολύ 13%. Ακολουθούν, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, άλλοι οκτώ υποψήφιοι, από όλους τους πολιτικούς χώρους, εκ των οποίων ουδείς εμφανίζεται να λαμβάνει, προς το παρόν, διψήφιο ποσοστό στον πρώτο γύρο.

Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, στον πρώτο γύρο το άθροισμα των ποσοστών των υποψηφίων, που τοποθετούνται στα δεξιά του πολιτικού φάσματος, σε γενικές γραμμές εμφανίζεται να υπερβαίνει, έστω και οριακά, το 50% των ψήφων. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε, όπως αναφέρεται, από τις 27 ως τις 29 Οκτωβρίου, επί δείγματος 1650 ψηφοφόρων και το περιθώριο λάθους κινείται ανάμεσα στη 1,1 και τις 2,5 μονάδες.
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