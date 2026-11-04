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Ιστορική νίκη του Τζέιμς Ταλαρίκο στο Τέξας, στους Δημοκρατικούς η έδρα μετά από 38 χρόνια, η «μονομαχία» της οικογένειας Μπους και του Τραμπ
Ιστορική νίκη του Τζέιμς Ταλαρίκο στο Τέξας, στους Δημοκρατικούς η έδρα μετά από 38 χρόνια, η «μονομαχία» της οικογένειας Μπους και του Τραμπ
Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη Γερουσία κατάφερε να «κλέψει» την έδρα από τους Ρεπουμπλικανούς, μια ήττα για τον Τραμπ που είχε επενδύσει πολλά στην Πολιτεία
Η κατά τα φαινόμενα εύκολη επικράτηση του Τζέιμς Ταλαρίκο στις εκλογές για την έδρα της Γερουσίας στο Τέξας είναι για τους Δημοκρατικούς μια σημαντική πολιτική νίκη σε μια Πολιτεία που έχει να ψηφίσει Δημοκρατικό γερουσιαστή από το 1988. Εξίσου σημαντική είναι και η νίκη της Τζίνα Χινογιόσα που εκτόπισε τον Τζέιμς Άμποτ από κυβερνήτη της Πολιτείας.
Η περίπτωση όμως του Ταλαρίκο είναι μια -έστω καθυστερημένη- νίκη για την οικογένεια Μπους έναντι του Ντόναλντ Τραμπ.
Για τα δεδομένα της αμερικανικής πολιτικής σκηνής, η απόφαση των Μπους, της πανίσχυρης πολιτικής οικογένειας που είναι ταυτισμένη με τους Ρεπουμπλικανούς, να στηρίξει τον Τζέιμις Ταλαρίκο ήταν μια ασυνήθιστη «αποστασία».
Περίπου 20 ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, η Μπάρμπαρα Μπους, κόρη και εγγονή δύο προέδρων, ανακοίνωσε ότι χρηματοδότησε την εκστρατεία του Ταλαρίκο, ενώ και ο θείος της, Νιλ Μπους, όχι απλά δήλωσε τη στήριξή του, αλλά και ψήφισε υπέρ του.
Λίγους μήνες νωρίτερα ο Νιλ Μπους είχε χάσει από τον Κεν Πάξτον για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών, οπότε η απόφασή του να περάσει πολιτικά στην άλλη όχθη ίσως και ένα είδος πολιτικής εκδίκησης.
Ο ίδιος εξήγησε ότι άλλαξε πλευρά γιατί ο Πάξτον ήταν από τα στελέχη που επέμεναν ότι ο Τζο Μπάιντεν είχε «κλέψει» από τον Τραμπ τις προεδρικές εκλογές του 2020.
Πέρα από αυτό, «η ψήφος μου επηρεάστηκε και από τον ειλικρινή μου θαυμασμό για τον χαρακτήρα και τις αρχές που βλέπω στον Τζέιμς Ταλαρίκο», όπως έγραψε σχετικά. Μια έμμεση αναφορά ίσως σε κάποια σκάνδαλα από το παρελθόν του Πάξτον που απογοήτευσαν τις γυναίκες ψηφοφόρους, το βασικό ίσως κοινό του Ρεπουμπλικανού υποψήφιου.
Φαίνεται, μάλιστα, ότι καθόλου δεν βοήθησε το εξαιρετικά επιθετικό στυλ του Τραμπ που δεν έχανε την ευκαιρία να επιτίθεται κατά του Ταλαρίκο -ή «Ταλαφρίκο», όπως τον έλεγε- με αυθαίρετες κατηγορίες, όπως περί ομοφυλοφιλίας.
Η οικογένεια των Μπους έχει, σε κάθε περίπτωση, μια δύσκολη σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ από τότε που νίκησε τον Τζεμπ Μπους, τον πρώην κυβερνήτη της Φλόριντα, κατά τη διάρκεια των προκριματικών εκλογών των Ρεπουμπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές του 2016.
Ο Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος είχε χαρακτηρίσει τον Τραμπ «καυχησιάρη» και αποκάλυψε ότι είχε ψηφίσει τη Χίλαρι Κλίντον στις εκλογές του 2016. Ο γιος του, επίσης πρόεδρος, τον οποίο είχε επικρίνει ο Τραμπ για την έναρξη του πολέμου στο Ιράκ το 2003, και αυτός συντονίστηκε με τις (ήπιες) επιθέσεις κατά του Τραμπ, αλλά όπως σημείωνε ο Guardian, δεν ψήφισε ποτέ τον Τραμπ.
Οι Μπους προβάλλονται ως υποστηρικτές μιας παραδοσιακής πτέρυγας των Ρεπουμπλικανών, που διαφωνεί με το στυλ ή και την ιδεολογία του Τραμπ. «Η δημοκρατία μας εξαρτάται στους ηγέτες που σέβονται τους θεσμούς μας, λένε την αλήθεια, αποδέχονται τη λογοδοσία και επιδιώκουν να ενώσουν παρά να διχάσουν», έγραφε ο Νιλ Μπους στο μήνυμά του για αυτή την αλλαγή πορείας. Σαφές είναι ποιος δεν τα εκφράζει αυτά.
Η εσωκομματική επικράτηση του Πάξτον ήταν μια αποφασιστική νίκη για το κίνημα MAGA, έγραφαν τα αμερικανικά ΜΜΕ, ή, αν το διαβάσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο, το τέλος ενός ολόκληρου μηχανισμού που είχε στο Τέξας η οικογένεια Μπους.
Η περίπτωση όμως του Ταλαρίκο είναι μια -έστω καθυστερημένη- νίκη για την οικογένεια Μπους έναντι του Ντόναλντ Τραμπ.
Για τα δεδομένα της αμερικανικής πολιτικής σκηνής, η απόφαση των Μπους, της πανίσχυρης πολιτικής οικογένειας που είναι ταυτισμένη με τους Ρεπουμπλικανούς, να στηρίξει τον Τζέιμις Ταλαρίκο ήταν μια ασυνήθιστη «αποστασία».
Περίπου 20 ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, η Μπάρμπαρα Μπους, κόρη και εγγονή δύο προέδρων, ανακοίνωσε ότι χρηματοδότησε την εκστρατεία του Ταλαρίκο, ενώ και ο θείος της, Νιλ Μπους, όχι απλά δήλωσε τη στήριξή του, αλλά και ψήφισε υπέρ του.
Λίγους μήνες νωρίτερα ο Νιλ Μπους είχε χάσει από τον Κεν Πάξτον για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών, οπότε η απόφασή του να περάσει πολιτικά στην άλλη όχθη ίσως και ένα είδος πολιτικής εκδίκησης.
Ο ίδιος εξήγησε ότι άλλαξε πλευρά γιατί ο Πάξτον ήταν από τα στελέχη που επέμεναν ότι ο Τζο Μπάιντεν είχε «κλέψει» από τον Τραμπ τις προεδρικές εκλογές του 2020.
Πέρα από αυτό, «η ψήφος μου επηρεάστηκε και από τον ειλικρινή μου θαυμασμό για τον χαρακτήρα και τις αρχές που βλέπω στον Τζέιμς Ταλαρίκο», όπως έγραψε σχετικά. Μια έμμεση αναφορά ίσως σε κάποια σκάνδαλα από το παρελθόν του Πάξτον που απογοήτευσαν τις γυναίκες ψηφοφόρους, το βασικό ίσως κοινό του Ρεπουμπλικανού υποψήφιου.
Φαίνεται, μάλιστα, ότι καθόλου δεν βοήθησε το εξαιρετικά επιθετικό στυλ του Τραμπ που δεν έχανε την ευκαιρία να επιτίθεται κατά του Ταλαρίκο -ή «Ταλαφρίκο», όπως τον έλεγε- με αυθαίρετες κατηγορίες, όπως περί ομοφυλοφιλίας.
Η οικογένεια των Μπους έχει, σε κάθε περίπτωση, μια δύσκολη σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ από τότε που νίκησε τον Τζεμπ Μπους, τον πρώην κυβερνήτη της Φλόριντα, κατά τη διάρκεια των προκριματικών εκλογών των Ρεπουμπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές του 2016.
Ο Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος είχε χαρακτηρίσει τον Τραμπ «καυχησιάρη» και αποκάλυψε ότι είχε ψηφίσει τη Χίλαρι Κλίντον στις εκλογές του 2016. Ο γιος του, επίσης πρόεδρος, τον οποίο είχε επικρίνει ο Τραμπ για την έναρξη του πολέμου στο Ιράκ το 2003, και αυτός συντονίστηκε με τις (ήπιες) επιθέσεις κατά του Τραμπ, αλλά όπως σημείωνε ο Guardian, δεν ψήφισε ποτέ τον Τραμπ.
Οι Μπους προβάλλονται ως υποστηρικτές μιας παραδοσιακής πτέρυγας των Ρεπουμπλικανών, που διαφωνεί με το στυλ ή και την ιδεολογία του Τραμπ. «Η δημοκρατία μας εξαρτάται στους ηγέτες που σέβονται τους θεσμούς μας, λένε την αλήθεια, αποδέχονται τη λογοδοσία και επιδιώκουν να ενώσουν παρά να διχάσουν», έγραφε ο Νιλ Μπους στο μήνυμά του για αυτή την αλλαγή πορείας. Σαφές είναι ποιος δεν τα εκφράζει αυτά.
Η εσωκομματική επικράτηση του Πάξτον ήταν μια αποφασιστική νίκη για το κίνημα MAGA, έγραφαν τα αμερικανικά ΜΜΕ, ή, αν το διαβάσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο, το τέλος ενός ολόκληρου μηχανισμού που είχε στο Τέξας η οικογένεια Μπους.
Αν και οι δημοσκοπήσεις έφερναν τον Πάξτον και τον Ταλαρίκο να δίνουν μάχη στήθος με στήθος, η εκλογική βραδιά αποδείχτηκε αρκετά πιο εύκολη για τον υποψήφιο των Δημοκρατικών, που κέρδισε με σχεδόν 20 μονάδες διαφορά.
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