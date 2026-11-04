Ιστορική νίκη του Τζέιμς Ταλαρίκο στο Τέξας, στους Δημοκρατικούς η έδρα μετά από 38 χρόνια, η «μονομαχία» της οικογένειας Μπους και του Τραμπ

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη Γερουσία κατάφερε να «κλέψει» την έδρα από τους Ρεπουμπλικανούς, μια ήττα για τον Τραμπ που είχε επενδύσει πολλά στην Πολιτεία