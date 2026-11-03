Ενδιάμεσες εκλογές: Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στα μηχανήματα ψηφοφορίας σε προπύργιο των Δημοκρατικών στη Φλόριντα
Ενδιάμεσες εκλογές: Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στα μηχανήματα ψηφοφορίας σε προπύργιο των Δημοκρατικών στη Φλόριντα
Διαβεβαιώσεις ότι κανείς δεν ψήφισε με λάθος ψηφοδέλτιο, ωστόσο κάποιοι έφυγαν από τα εκλογικά κέντρα - Τι δείχνουν τα στοιχεία συμμετοχής
Την αποκατάσταση των τεχνικών προβλημάτων που εμφανίστηκαν σε μηχανήματα ψηφοφορίας στην κομητεία Μπρόουαρντ στη Φλόριντα ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Τα προβλήματα εντοπίστηκαν σε αρκετά εκλογικά τμήματα, με αποτέλεσμα ορισμένοι από τους πρώτους που πήγαν να ψηφίσουν να έφυγαν χωρίς να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
Ο Τζο Σκοτ, επικεφαλής της εκλογικής διαδικασίας στην κομητεία, ανέφερε σε δήλωσή του ότι τα τεχνικά προβλήματα, τα οποία έγιναν αντιληπτά αμέσως μετά το άνοιγμα της κάλπης, στις 7 το πρωί τοπική ώρα, επιλύθηκαν γρήγορα. «Το σύστημα τους ενημέρωνε ότι είχαν λάθος ψηφοδέλτιο, ενώ στην πραγματικότητα δεν ίσχυε κάτι τέτοιο», εξήγησε, προσθέτοντας ότι οι πολίτες δεν μπορούσαν να ψηφίσουν μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα. «Επομένως κανείς δεν ψήφισε με λάθος ψηφοδέλτιο. Η συνέπεια ήταν ότι ορισμένοι δεν μπορούσαν να περιμένουν», πρόσθεσε.
Σε άλλο σημείο της κομητείας, που επλήγη από έντονες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, χρειάστηκε να μεταφερθεί ένα εκλογικό τμήμα εξαιτίας πλημμύρας.
Μέχρι τις 3 το μεσημέρι, ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, περισσότεροι από τους μισούς εγγεγραμμένους ψηφοφόρους της Φλόριντα είχαν ήδη ψηφίσει στις ενδιάμεσες εκλογές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πολιτειακές αρχές, είχαν ψηφίσει 7,22 εκατομμύρια από τους συνολικά 13,6 εκατομμύρια ψηφοφόρους, είτε μέσω του early voting που ολοκληρώθηκε την Κυριακή είτε με φυσική παρουσία στα εκλογικά τμήματα την Τρίτη.
Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας της Τρίτης, οι εγγεγραμμένοι Ρεπουμπλικανοί που προσήλθαν στις κάλπες ήταν σχεδόν διπλάσιοι από τους Δημοκρατικούς, με 856.000 έναντι 445.000, σύμφωνα με τα στοιχεία του Florida Vote Tracker.
Στο σύνολο των ψήφων που είχαν κατατεθεί μέχρι εκείνη την ώρα, οι Ρεπουμπλικανοί προηγούνταν με 3,06 εκατομμύρια έναντι 2,5 εκατομμυρίων των Δημοκρατικών, ενώ είχαν ψηφίσει ακόμη 1,6 εκατομμύρια ανεξάρτητοι ή ψηφοφόροι χωρίς δηλωμένη κομματική προτίμηση.
Τα στοιχεία πάντως αποτυπώνουν αποκλειστικά την κομματική εγγραφή όσων έχουν ψηφίσει μέχρι στιγμής και όχι τους υποψηφίους που επέλεξαν στην κάλπη.
Ο Τζο Σκοτ, επικεφαλής της εκλογικής διαδικασίας στην κομητεία, ανέφερε σε δήλωσή του ότι τα τεχνικά προβλήματα, τα οποία έγιναν αντιληπτά αμέσως μετά το άνοιγμα της κάλπης, στις 7 το πρωί τοπική ώρα, επιλύθηκαν γρήγορα. «Το σύστημα τους ενημέρωνε ότι είχαν λάθος ψηφοδέλτιο, ενώ στην πραγματικότητα δεν ίσχυε κάτι τέτοιο», εξήγησε, προσθέτοντας ότι οι πολίτες δεν μπορούσαν να ψηφίσουν μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα. «Επομένως κανείς δεν ψήφισε με λάθος ψηφοδέλτιο. Η συνέπεια ήταν ότι ορισμένοι δεν μπορούσαν να περιμένουν», πρόσθεσε.
Σε άλλο σημείο της κομητείας, που επλήγη από έντονες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, χρειάστηκε να μεταφερθεί ένα εκλογικό τμήμα εξαιτίας πλημμύρας.
Μέχρι τις 3 το μεσημέρι, ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, περισσότεροι από τους μισούς εγγεγραμμένους ψηφοφόρους της Φλόριντα είχαν ήδη ψηφίσει στις ενδιάμεσες εκλογές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πολιτειακές αρχές, είχαν ψηφίσει 7,22 εκατομμύρια από τους συνολικά 13,6 εκατομμύρια ψηφοφόρους, είτε μέσω του early voting που ολοκληρώθηκε την Κυριακή είτε με φυσική παρουσία στα εκλογικά τμήματα την Τρίτη.
Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας της Τρίτης, οι εγγεγραμμένοι Ρεπουμπλικανοί που προσήλθαν στις κάλπες ήταν σχεδόν διπλάσιοι από τους Δημοκρατικούς, με 856.000 έναντι 445.000, σύμφωνα με τα στοιχεία του Florida Vote Tracker.
Στο σύνολο των ψήφων που είχαν κατατεθεί μέχρι εκείνη την ώρα, οι Ρεπουμπλικανοί προηγούνταν με 3,06 εκατομμύρια έναντι 2,5 εκατομμυρίων των Δημοκρατικών, ενώ είχαν ψηφίσει ακόμη 1,6 εκατομμύρια ανεξάρτητοι ή ψηφοφόροι χωρίς δηλωμένη κομματική προτίμηση.
Τα στοιχεία πάντως αποτυπώνουν αποκλειστικά την κομματική εγγραφή όσων έχουν ψηφίσει μέχρι στιγμής και όχι τους υποψηφίους που επέλεξαν στην κάλπη.
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