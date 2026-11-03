«Μπορείτε να ψηφίσετε κι από το Διάστημα»: Τρεις Αμερικανοί αστροναύτες άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα 400 χλμ. μακριά από τη Γη, βίντεο

Οι Ανίλ Μένον, Τζέσικα Γουότκινς και Λουκ Ντιλέινι ψήφισαν στις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS)





Την είδηση γνωστοποίησε ο Ανίλ Μένον με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, εξηγώντας πώς κατάφεραν οι τρεις αστροναύτες να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη.







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Yes, you can even vote from space! All three US crew members had the privilege of voting from space station. We filled out an electronic ballot and sent it securely to the election officials. https://t.co/hJCExQ2nKr — Anil Menon (@astro_anil) November 3, 2026





Ο Μένον περιέγραψε τη διαδικασία σε σύντομο βίντεο, εξηγώντας ότι χρησιμοποίησε τον προσωπικό του χώρο στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ως προσωρινό εκλογικό θάλαμο.



Αφού συμπλήρωσε το ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιό του, το απέστειλε στην κομητεία Χάρις του Τέξας, όπου είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους.

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Πώς έφτασαν τα ψηφοδέλτια από το Διάστημα στη Γη Η NASA διαθέτει ειδική διαδικασία που επιτρέπει στους αστροναύτες να συμμετέχουν στις αμερικανικές εκλογές, ακόμη και όταν βρίσκονται σε αποστολές μεγάλης διάρκειας εκτός Γης.



Η ψηφοφορία πραγματοποιείται μέσω του δικτύου επικοινωνιών Near Space Network, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος Space Communications and Navigation (SCaN) της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας.



Το δίκτυο, που διαχειρίζεται το Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Goddard της NASA στο Μέριλαντ, επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων μεταξύ του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού και των επίγειων εγκαταστάσεων.



Οι αστροναύτες λαμβάνουν τα ψηφοδέλτιά τους ηλεκτρονικά, τα συμπληρώνουν και στη συνέχεια τα αποστέλλουν στη Γη μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης.



Τρεις Αμερικανοί αστροναύτες της NASA άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) , σε ύψος άνω των 400 χιλιομέτρων από τη Γη, συμμετέχοντας στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για τον Ανίλ Μένον, την Τζέσικα Γουότκινς και τον Λουκ Ντιλέινι, οι οποίοι συμπλήρωσαν ηλεκτρονικά τα ψηφοδέλτιά τους και τα απέστειλαν μέσω ασφαλούς δικτύου επικοινωνιών στις αρμόδιες εκλογικές αρχές.Την είδηση γνωστοποίησε ο Ανίλ Μένον με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, εξηγώντας πώς κατάφεραν οι τρεις αστροναύτες να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη.«Ναι, μπορείτε να ψηφίσετε ακόμη και από το Διάστημα!», έγραψε ο αστροναύτης.«Και τα τρία Αμερικανικά μέλη του πληρώματος είχαμε το προνόμιο να ψηφίσουμε από τον Διαστημικό Σταθμό. Συμπληρώσαμε ένα ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο και το στείλαμε με ασφάλεια στους αρμόδιους εκλογικούς αξιωματούχους», πρόσθεσε.Ο Μένον περιέγραψε τη διαδικασία σε σύντομο βίντεο, εξηγώντας ότι χρησιμοποίησε τον προσωπικό του χώρο στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ως προσωρινό εκλογικό θάλαμο.Αφού συμπλήρωσε το ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιό του, το απέστειλε στην κομητεία Χάρις του Τέξας, όπου είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους.Η NASA διαθέτει ειδική διαδικασία που επιτρέπει στους αστροναύτες να συμμετέχουν στις αμερικανικές εκλογές, ακόμη και όταν βρίσκονται σε αποστολές μεγάλης διάρκειας εκτός Γης.Η ψηφοφορία πραγματοποιείται μέσω του δικτύου επικοινωνιών Near Space Network, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος Space Communications and Navigation (SCaN) της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας.Το δίκτυο, που διαχειρίζεται το Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Goddard της NASA στο Μέριλαντ, επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων μεταξύ του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού και των επίγειων εγκαταστάσεων.Οι αστροναύτες λαμβάνουν τα ψηφοδέλτιά τους ηλεκτρονικά, τα συμπληρώνουν και στη συνέχεια τα αποστέλλουν στη Γη μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης.

Τα δεδομένα μεταφέρονται στο Κέντρο Ελέγχου Αποστολών της NASA στο Χιούστον και από εκεί διαβιβάζονται στις αρμόδιες εκλογικές υπηρεσίες.



Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψήφου, καθώς πρόσβαση στο περιεχόμενο του ψηφοδελτίου έχουν μόνο ο αστροναύτης και ο εξουσιοδοτημένος εκλογικός υπάλληλος.



Ποιοι είναι οι τρεις αστροναύτες που ψήφισαν Ο Ανίλ Μένον βρίσκεται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό από τις 14 Ιουλίου 2026, όταν έφτασε με το ρωσικό διαστημόπλοιο Soyuz MS-29, μαζί με τους κοσμοναύτες Πιοτρ Ντουμπρόφ και Άννα Κίκινα.



Ο Αμερικανός αστροναύτης είναι γιατρός επειγόντων περιστατικών και είχε εργαστεί προηγουμένως ως ο πρώτος ιατρός πτήσεων της SpaceX, συμμετέχοντας στην υποστήριξη της ιστορικής αποστολής Demo-2, με την οποία η εταιρεία μετέφερε για πρώτη φορά αστροναύτες στο Διάστημα.



Επιλέχθηκε από τη NASA το 2021 και συμμετέχει σε αποστολή περίπου οκτώ μηνών στον ISS, όπου πραγματοποιούνται επιστημονικά πειράματα και δοκιμές τεχνολογιών που σχετίζονται με τη μελλοντική εξερεύνηση του Διαστήματος.



Τα άλλα δύο μέλη του αμερικανικού πληρώματος που συμμετείχαν στην ψηφοφορία είναι η Τζέσικα Γουότκινς και ο Λουκ Ντιλέινι, οι οποίοι έφτασαν στον Διαστημικό Σταθμό την 1η Οκτωβρίου, με αποστολή της SpaceX.



Η συμμετοχή τους στις ενδιάμεσες εκλογές πραγματοποιήθηκε χωρίς να επηρεαστεί το πρόγραμμα εργασιών και επιστημονικών ερευνών που εκτελούν στον σταθμό.



Από το 1997 οι Αμερικανοί αστροναύτες μπορούν να ψηφίζουν από το Διάστημα Η δυνατότητα ψηφοφορίας από το Διάστημα θεσπίστηκε το 1997, όταν η πολιτεία του Τέξας υιοθέτησε ειδική νομοθεσία που επέτρεπε στους αστροναύτες να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα ενώ βρίσκονται σε τροχιά.



Την ίδια χρονιά, ο αστροναύτης Ντέιβιντ Γουλφ έγινε ο πρώτος Αμερικανός που ψήφισε από το Διάστημα, ενώ βρισκόταν στον ρωσικό διαστημικό σταθμό Mir.



Ακολούθησαν και άλλοι αστροναύτες, μεταξύ των οποίων η Κέιτ Ρούμπινς, η οποία ψήφισε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου 2020.



Αντίστοιχα, στις προεδρικές εκλογές του 2024, τέσσερις Αμερικανοί αστροναύτες είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν ενώ βρίσκονταν σε αποστολή στον ISS.



Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτρέπει στους αστροναύτες να συμμετέχουν στις εκλογές της χώρας τους, παρά το γεγονός ότι εργάζονται σε ένα περιβάλλον εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τη Γη.



«Εκτός πλανήτη, αλλά παρόντες στις κάλπες» Στη συμμετοχή των τριών αστροναυτών αναφέρθηκε και ο επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, ο οποίος σχολίασε την πρωτοβουλία τους.



«Εκτός πλανήτη, αλλά και πάλι παρόντες για να ψηφίσουν», ανέφερε.



Η ψηφοφορία από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα που εκατομμύρια πολίτες στις ΗΠΑ προσέρχονται στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές, από τις οποίες θα προκύψει η νέα σύνθεση του Κογκρέσου.



Οι εκλογές της 3ης Νοεμβρίου θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το αποτέλεσμά τους θα επηρεάσει τους συσχετισμούς δυνάμεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία για τα επόμενα δύο χρόνια.



Για τους τρεις αστροναύτες, πάντως, η διαδικασία ολοκληρώθηκε από έναν ασυνήθιστο εκλογικό χώρο, τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, που πραγματοποιεί διαδοχικές περιφορές γύρω από τη Γη, σε υψόμετρο περίπου 400 χιλιομέτρων.