Νότια Κορέα και Τουρκία ενισχύουν τη σύμπραξή τους στην πυρηνική ενέργεια και την άμυνα
ΚΟΣΜΟΣ
Νότια Κορέα Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Λι Τζέι-μιούνγκ Σεούλ Σύνοδος Κορυφής Πυρηνική ενέργεια

Νότια Κορέα και Τουρκία ενισχύουν τη σύμπραξή τους στην πυρηνική ενέργεια και την άμυνα

«Είμαι πεπεισμένος πως τα έγγραφα που υπογράφηκαν σήμερα ανάμεσα στους υπουργούς Ενέργειας θα επιτρέψουν να προοδεύσει ακόμα περισσότερο αυτή η συνεργασία», χαιρέτισε ο Ερντογάν

Νότια Κορέα και Τουρκία ενισχύουν τη σύμπραξή τους στην πυρηνική ενέργεια και την άμυνα
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Η Νότια Κορέα και η Τουρκία συμφώνησαν σήμερα να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στους τομείς της πυρηνικής ενέργειας και της άμυνας, με την ευκαιρία της επίσκεψης του Tούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Σεούλ.

Ο Nοτιοκορεάτης πρόεδρος Λι Τζε Μιούνγκ υποδέχθηκε τον Ερντογάν στο γραφείο του στη Σεούλ στο πλαίσιο μιας συνόδου κορυφής, στο τέλος της οποίας οι δύο πρόεδροι έδωσαν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Οι δύο χώρες υπέγραψαν το Νοέμβριο 2025 πρωτόκολλο συμφωνίας για τη συνεργασία τους στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, θέτοντας επίσης τις βάσεις για συνεργασία στο σχέδιο της Τουρκίας για την κατασκευή ενός πυρηνικού σταθμού στη Σινώπη.



Η Σεούλ και η Άγκυρα υπέγραψαν σήμερα άλλο ένα πρωτόκολλο συμφωνίας, διευκρίνισε ο Λι Τζε Μιούνγκ, «για να υποστηρίξουν ενεργά τη συμμετοχή νοτιοκορεατικών επιχειρήσεων» σε μελλοντικά προγράμματα πυρηνικών σταθμών στην Τουρκία.

«Είμαι πεπεισμένος πως τα έγγραφα που υπογράφηκαν σήμερα ανάμεσα στους υπουργούς Ενέργειας (των δύο χωρών) θα επιτρέψουν να προοδεύσει ακόμα περισσότερο αυτή η συνεργασία», χαιρέτισε ο Ερντογάν στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Ο Λι διευκρίνισε επίσης ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν «να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους όσον αφορά την άμυνα αναπτύσσοντας την κοινή παραγωγή και την τεχνολογική συνεργασία», χωρίς ωστόσο να κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.


Κλείσιμο

Οι διμερείς ανταλλαγές ανάμεσα στις δύο χώρες, οι οποίες έχουν υπογράψει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2013, έφθασαν πέρυσι τον αριθμό ρεκόρ των 10,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων (9,56 δισεκατομμύρια ευρώ).
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