Νότια Κορέα και Τουρκία ενισχύουν τη σύμπραξή τους στην πυρηνική ενέργεια και την άμυνα
«Είμαι πεπεισμένος πως τα έγγραφα που υπογράφηκαν σήμερα ανάμεσα στους υπουργούς Ενέργειας θα επιτρέψουν να προοδεύσει ακόμα περισσότερο αυτή η συνεργασία», χαιρέτισε ο Ερντογάν
Ο Nοτιοκορεάτης πρόεδρος Λι Τζε Μιούνγκ υποδέχθηκε τον Ερντογάν στο γραφείο του στη Σεούλ στο πλαίσιο μιας συνόδου κορυφής, στο τέλος της οποίας οι δύο πρόεδροι έδωσαν κοινή συνέντευξη Τύπου.
Οι δύο χώρες υπέγραψαν το Νοέμβριο 2025 πρωτόκολλο συμφωνίας για τη συνεργασία τους στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, θέτοντας επίσης τις βάσεις για συνεργασία στο σχέδιο της Τουρκίας για την κατασκευή ενός πυρηνικού σταθμού στη Σινώπη.
South Korean President Lee Jae Myung: Türkiye is our blood brother in the eyes of our people, a brother with whom we are bound by blood. We owe the existence of today’s Republic of Korea to some 20,000 Turkish soldiers who fought alongside us for our freedom and peace on a distant battlefield overseas, in a place whose very name was unfamiliar to them.— Clash Report (@clashreport) November 3, 2026
Η Σεούλ και η Άγκυρα υπέγραψαν σήμερα άλλο ένα πρωτόκολλο συμφωνίας, διευκρίνισε ο Λι Τζε Μιούνγκ, «για να υποστηρίξουν ενεργά τη συμμετοχή νοτιοκορεατικών επιχειρήσεων» σε μελλοντικά προγράμματα πυρηνικών σταθμών στην Τουρκία.
«Είμαι πεπεισμένος πως τα έγγραφα που υπογράφηκαν σήμερα ανάμεσα στους υπουργούς Ενέργειας (των δύο χωρών) θα επιτρέψουν να προοδεύσει ακόμα περισσότερο αυτή η συνεργασία», χαιρέτισε ο Ερντογάν στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.
Ο Λι διευκρίνισε επίσης ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν «να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους όσον αφορά την άμυνα αναπτύσσοντας την κοινή παραγωγή και την τεχνολογική συνεργασία», χωρίς ωστόσο να κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’a, Güney Kore’ye gerçekleştirdiği resmî ziyarette eşlik ediyoruz. Başkent Seul’de, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Sayın Lee Jae Myung’un başkanlıklarında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmeye katıldık. Türkiye ile Güney Kore arasındaki köklü dostluk ve stratejik ortaklığın, özellikle enerji alanında teknoloji paylaşımını, iş birliğini ve karşılıklı yatırımları artıracak yeni adımlarla daha da güçleneceğine inanıyoruz.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) November 3, 2026
Οι διμερείς ανταλλαγές ανάμεσα στις δύο χώρες, οι οποίες έχουν υπογράψει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2013, έφθασαν πέρυσι τον αριθμό ρεκόρ των 10,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων (9,56 δισεκατομμύρια ευρώ).
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