Στη Νότια Κορέα ο Ερντογάν: «Θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε για το πυρηνικό έργο στη Σινώπη»

Η Τουρκία μελετά τους τεχνικούς και τους οικονομικούς όρους και θα μπορούσε να συνεργαστεί με την κρατική επιχείρηση Korea Electric Power Corp., ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος