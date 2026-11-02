Η Γαλλία συζητά με τους Ταλιμπάν τη δυνατότητα απέλασης Αφγανών που βρίσκονται παράνομα στη χώρα

Το Παρίσι δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με τους Ταλιμπάν από τον Αύγουστο του 2021, αλλά επιμένει ότι οι «τεχνικές συνομιλίες» δεν αναιρούν αυτό το γεγονός