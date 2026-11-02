Στην Τεχεράνη οι μεσολαβητές του Κατάρ για διαβουλεύσεις με τον Αραγτσί - Το Ιράν θέλει συμφωνία, επαναλαμβάνει ο Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Τεχεράνη Eπίθεση στο Ιράν Ντόναλντ Τραμπ Αμπάς Αραγτσί

Στην Τεχεράνη οι μεσολαβητές του Κατάρ για διαβουλεύσεις με τον Αραγτσί - Το Ιράν θέλει συμφωνία, επαναλαμβάνει ο Τραμπ

Το Ιράν θέλει να συνάψει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος προβλέποντας ότι κάτι τέτοιο «θα μπορούσε να συμβεί»

Στην Τεχεράνη οι μεσολαβητές του Κατάρ για διαβουλεύσεις με τον Αραγτσί - Το Ιράν θέλει συμφωνία, επαναλαμβάνει ο Τραμπ
Οι Καταριανοί μεσολαβητές ταξίδεψαν στην Τεχεράνη απόψε το βράδυ για συνομιλίες με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί για μια ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, ανέφερε ένας αξιωματούχος που έχει ενημερωθεί για αυτές τις επαφές.

Υπό συζήτηση είναι μια εκδοχή του προσχεδίου της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν η οποία ήταν υπό διαπραγμάτευση τις προηγούμενες οκτώ ημέρες, είπε η ίδια πηγή.

Από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το Ιράν θέλει να συνάψει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, προβλέποντας ότι κάτι τέτοιο «θα μπορούσε να συμβεί».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις.

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