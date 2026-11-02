Στο έλεος των πλημμυρών πολιτείες στα νοτιοδυτικά των ΗΠΑ: Εκκενώσεις οικισμών κι ένας αγνοούμενος, αλλαγές στην εκλογική διαδικασία στο Κολοράντο

Millions are in danger as a flash flood emergency unfolds across the Southwest. Raging water swept through communities from Arizona to Colorado, triggering mandatory evacuations and shutting down highways. https://t.co/PcqZU4uwZg — ABC News (@ABC) November 2, 2026



Οι πλημμύρες αλλάζουν τα σχέδια για τις ενδιάμεσες εκλογές



Νέες εκκενώσεις στο Νέο Μεξικό και σε κοινότητες των Ναβάχο

FLASH FLOOD RESCUES CONTINUE IN SABINO CANYON: Dramatic video shows floodwaters surging through Sabino Dam in Arizona’s Coronado National Forest as Forest Service law enforcement assisted stranded visitors. Officials urged people to avoid crossing washes or canyons during or immediately after rain, warning that conditions can change rapidly. #Arizona #flood #rain #foxweather — FOX Weather (@foxweather) November 2, 2026



Αριζόνα: Βροχή δύο έως τριών μηνών μέσα σε λίγες ημέρες

Las autoridades del condado de Yavapai emitieron órdenes de evacuación inmediata bajo el estatus "GO" para varias zonas cercanas al río Verde en Cottonwood en Arizona, Estados Unidos, tras el desbordamiento que provocó severas inundaciones. En este sector se reportaron daños en viviendas y varios vehículos fueron arrastrados por la corriente de agua. 📹: Cortesía. — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) November 2, 2026

#BREAKING: 🇺🇸 Historic floods swamp Arizona after unprecedented rain. Pray for everyone and evacuate if ordered #Arizona #Flooding #Sedona https://t.co/PZP1fxhnTc — Twilight (@TwilightDewy) November 2, 2026



Αγωνία για άνδρα που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά



Υποχωρούν οι βροχές, παραμένει ο κίνδυνος

Αργά το βράδυ της Κυριακής, η στάθμη του Σαν Χουάν έφτασε τα 5,1 μέτρα, προτού αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί.Οι τοπικές αρχές είχαν υπενθυμίσει ότι το 1911 μια καταστροφική πλημμύρα είχε ισοπεδώσει το μεγαλύτερο μέρος της πόλης, όταν τα νερά του ίδιου ποταμού είχαν φτάσει σε ύψος περίπου 5,4 μέτρων.Παρότι οι τελευταίες μετρήσεις έδειχναν βελτίωση, οι κάτοικοι παρέμεναν σε επιφυλακή, καθώς οι προηγούμενες πλημμύρες είχαν ήδη επιβαρύνει τις υποδομές της περιοχής.Η κατάσταση στην Παγκόσα Σπρινγκς ανάγκασε τις εκλογικές αρχές του Κολοράντο να ανακοινώσουν ειδικές ρυθμίσεις ενόψει της ψηφοφορίας της Τρίτης 3 Νοεμβρίου.Σύμφωνα με το γραφείο του υπουργού Εσωτερικών της πολιτείας, οι πολίτες που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες και δεν έχουν ακόμη ψηφίσει μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο του Κολοράντο για να ζητήσουν και να παραλάβουν νέο ψηφοδέλτιο.Ωστόσο, όσοι επιλέξουν να ψηφίσουν αυτοπροσώπως εκτός της κομητείας στην οποία κατοικούν θα μπορούν να συμμετάσχουν μόνο στις εκλογικές αναμετρήσεις που αφορούν ολόκληρη την πολιτεία.Οι πολίτες που έχουν ήδη λάβει ψηφοδέλτιο μέσω ταχυδρομείου μπορούν να το παραδώσουν σε οποιαδήποτε ειδική κάλπη ή εκλογικό κέντρο του Κολοράντο έως τις 19:00 της Τρίτης, τοπική ώρα.Τα ψηφοδέλτια θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες υπηρεσίες της κομητείας τους για έλεγχο υπογραφής και καταμέτρηση.Στην κομητεία Λα Πλάτα, τα εκλογικά κέντρα θα λειτουργήσουν κανονικά, αν και ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες θα εφαρμόσουν ειδικό ωράριο.Την ίδια ώρα, ο ποταμός Σαν Χουάν συνέχιζε να φουσκώνει νοτιότερα, στο Νέο Μεξικό, προκαλώντας νέες εντολές εκκένωσης στην ομώνυμη κομητεία.Μεταξύ των περιοχών που επηρεάστηκαν βρίσκονται και κοινότητες των Ναβάχο, με τις τοπικές υπηρεσίες να ανακοινώνουν κλειστούς αυτοκινητόδρομους και εναλλακτικές διαδρομές.Στην κομητεία Ρίο Αρίμπα, αρκετοί κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, ενώ ο ποταμός Ρίο Τσάμα παρέμενε υπό προειδοποίηση για πλημμύρες έως την Τρίτη.Νοτιότερα, η άνοδος της στάθμης του ποταμού Χέμεζ κατέστησε απροσπέλαστους χώρους κατασκήνωσης και δημοφιλείς περιοχές για ψάρεμα.Οι αρχές προειδοποίησαν ότι ακόμη και όπου η βροχή έχει σταματήσει, οι πλημμύρες μπορεί να συνεχιστούν, καθώς μεγάλοι όγκοι νερού μετακινούνται προς τις χαμηλότερες περιοχές.Εξίσου σοβαρή είναι η κατάσταση στην Αριζόνα, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε πόλεις, οικισμούς και τουριστικές περιοχές.Στη γραφική Σεντόνα, οι αρχές διέταξαν την Κυριακή την εκκένωση κατοικιών κοντά στον ποταμό Όουκ Κρικ, καθώς τα νερά ανέβηκαν τόσο γρήγορα ώστε αρκετοί άνθρωποι εγκλωβίστηκαν μέσα στα σπίτια τους.Εντολές απομάκρυνσης εκδόθηκαν επίσης στην κομητεία Γιαβαπάι και στην κοινότητα Καμπ Βέρντε, όπου οι κάτοικοι που ζουν κοντά σε ποταμούς και χειμάρρους κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.Στην κομητεία Γκίλα, οι αρχές διέταξαν την πλήρη εκκένωση της κοινότητας Γκιζέλα, ενός μικρού οικισμού με μερικές εκατοντάδες κατοίκους, κοντά στον χείμαρρο Τόντο Κρικ.Στην Τουσόν, οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες, υπερχείλιση ποταμών και επιχειρήσεις διάσωσης με ειδικά σκάφη.Ο μετεωρολόγος Άαρον Χάρντιν εξήγησε ότι η περιοχή δέχθηκε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ποσότητες νερού που κανονικά καταγράφονται σε πολύ μεγαλύτερη χρονική περίοδο.«Δεχόμαστε βροχή δύο ή τριών μηνών μέσα σε μόλις δύο ημέρες», δήλωσε χαρακτηριστικά.Στην πόλη Φλάγκσταφ της Αριζόνας, η βροχή έπεφτε σχεδόν ασταμάτητα την Κυριακή, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι και να υπερφορτωθούν τα συστήματα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.Οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν επιχείρηση αναζήτησης ενός άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, γλίστρησε και έπεσε μέσα σε ορμητικά νερά.Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ο άνδρας παρασύρθηκε από το ρεύμα και δεν εθεάθη να αναδύεται ξανά στην επιφάνεια.Στην περιοχή Πάιντοπ-Λέικσαϊντ, στην κεντρική Αριζόνα, οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα και στο αποχετευτικό δίκτυο.Η αρμόδια υπηρεσία ανακοίνωσε ότι καλύμματα φρεατίων εκτοξεύονταν σε διάφορα σημεία εξαιτίας της πίεσης των νερών, ενώ κάτοικοι κατήγγειλαν ότι λύματα επέστρεφαν μέσα στα σπίτια τους.Παρά την έκταση των καταστροφών, οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι οι καιρικές συνθήκες θα παρουσιάσουν σταδιακή βελτίωση τις επόμενες ημέρες.«Οι περισσότερες βροχοπτώσεις πλησιάζουν στο τέλος τους», δήλωσε τη Δευτέρα ο Ντέιβιντ Μπάιερς, μετεωρολόγος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο Γκραντ Τζάνκσιον του Κολοράντο.Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το επόμενο διάστημα αναμένεται ξηρότερο, γεγονός που θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις αποκατάστασης.Ωστόσο, η αποκλιμάκωση των βροχοπτώσεων δεν σημαίνει ότι έχει παρέλθει ο κίνδυνος, καθώς αρκετοί ποταμοί συνεχίζουν να ανεβαίνουν και μεγάλες εκτάσεις παραμένουν πλημμυρισμένες.Για χιλιάδες κατοίκους των νοτιοδυτικών ΗΠΑ, οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες, όχι μόνο για την επιστροφή στα σπίτια τους, αλλά και για την αποκατάσταση των δρόμων, των γεφυρών και των βασικών υποδομών που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τα διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας.