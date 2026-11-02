Οι άνδρες προκαλούν περισσότερα και σοβαρότερα τροχαία ατυχήματα, σύμφωνα με έρευνα στην Γερμανία

Ανά 100.000 κατοίκους, τραυματίστηκαν πέρυσι στον δρόμο 526 άνδρες και 369 γυναίκες, ενώ ο αριθμός θανάτων αυξήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος