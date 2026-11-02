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Οι άνδρες προκαλούν περισσότερα και σοβαρότερα τροχαία ατυχήματα, σύμφωνα με έρευνα στην Γερμανία
Οι άνδρες προκαλούν περισσότερα και σοβαρότερα τροχαία ατυχήματα, σύμφωνα με έρευνα στην Γερμανία
Ανά 100.000 κατοίκους, τραυματίστηκαν πέρυσι στον δρόμο 526 άνδρες και 369 γυναίκες, ενώ ο αριθμός θανάτων αυξήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος
Οι άνδρες προκαλούν περισσότερα και σοβαρότερα τροχαία ατυχήματα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα για την Γερμανία η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, ενόψει της αυριανής Ημέρας του Άνδρα.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία για το 2025, τρία στα τέσσερα θύματα τροχαίων δυστυχημάτων ήταν άνδρες, ενώ άνδρες ήταν και το 64% των σοβαρά τραυματισμένων και το 57,1% των ελαφρά τραυματισμένων - όσο πιο σοβαρός ο τραυματισμός, τόσο υψηλότερο και το ποσοστό των ανδρών, επισημαίνεται. Ανά 100.000 κατοίκους, τραυματίστηκαν πέρυσι στον δρόμο 526 άνδρες και 369 γυναίκες, ενώ ο αριθμός θανάτων αυξήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά πέντε ανά 100.000 κατοίκους στους άνδρες και κατά δύο στις γυναίκες.
«Οι λόγοι για αυτό είναι πολλαπλοί. Οι άνδρες συμμετέχουν στην οδική κυκλοφορία συνολικά συχνότερα και χρησιμοποιούν οχήματα με πιο σοβαρές συνέπειες ατυχημάτων, όπως μοτοσικλέτες», διευκρινίζει η Στατιστική Υπηρεσία, τονίζει ωστόσο ταυτόχρονα ότι τα ευρήματα σχετικά με τις αιτίες των ατυχημάτων δείχνουν επίσης ότι οι γυναίκες συμπεριφέρονται πιο προσεκτικά στον δρόμο.
Οι άνδρες όχι μόνο τραυματίζονται ή σκοτώνονται συχνότερα, αλλά είναι επίσης συχνότερα ο κύριος υπαίτιος ατυχημάτων. Πέρυσι, οι άνδρες ευθύνονταν για το 56,1% των ατυχημάτων που αφορούσαν τραυματισμούς.
Άνδρες και γυναίκες κάνουν, όπως διαπιστώνεται από τα στατιστικά στοιχεία, διαφορετικά λάθη στην κυκλοφορία. Ενώ συνολικά στην πρώτη θέση και για τα δύο φύλα βρίσκονται τα λάθη που συμβαίνουν σε στροφές και διασταυρώσεις, αναστροφές και οπισθοπορεία, για τους άνδρες ακολουθούν τα λάθη που αφορούν υπερβολική ταχύτητα και μη τήρηση απόστασης ασφαλείας από τα άλλα οχήματα. Για τις γυναίκες, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η μη παραχώρηση προτεραιότητας και στην τρίτη η ανεπαρκής απόσταση από το προπορευόμενο όχημα.
Οι διαφορές μεταξύ των φύλων καθίστανται ακόμη πιο έντονες μεταξύ των νέων. Το 2025 περίπου 28.600 άνδρες ηλικίας 15 έως 20 ετών ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα, κατά 70,5% περισσότεροι από ό,τι οι γυναίκες της ίδιας ηλικίας. Επιπλέον, πέρυσι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα 161 νέοι άνδρες, πέντε φορές περισσότεροι από ό,τι γυναίκες στην ίδια ηλικιακή ομάδα.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία για το 2025, τρία στα τέσσερα θύματα τροχαίων δυστυχημάτων ήταν άνδρες, ενώ άνδρες ήταν και το 64% των σοβαρά τραυματισμένων και το 57,1% των ελαφρά τραυματισμένων - όσο πιο σοβαρός ο τραυματισμός, τόσο υψηλότερο και το ποσοστό των ανδρών, επισημαίνεται. Ανά 100.000 κατοίκους, τραυματίστηκαν πέρυσι στον δρόμο 526 άνδρες και 369 γυναίκες, ενώ ο αριθμός θανάτων αυξήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά πέντε ανά 100.000 κατοίκους στους άνδρες και κατά δύο στις γυναίκες.
«Οι λόγοι για αυτό είναι πολλαπλοί. Οι άνδρες συμμετέχουν στην οδική κυκλοφορία συνολικά συχνότερα και χρησιμοποιούν οχήματα με πιο σοβαρές συνέπειες ατυχημάτων, όπως μοτοσικλέτες», διευκρινίζει η Στατιστική Υπηρεσία, τονίζει ωστόσο ταυτόχρονα ότι τα ευρήματα σχετικά με τις αιτίες των ατυχημάτων δείχνουν επίσης ότι οι γυναίκες συμπεριφέρονται πιο προσεκτικά στον δρόμο.
Οι άνδρες όχι μόνο τραυματίζονται ή σκοτώνονται συχνότερα, αλλά είναι επίσης συχνότερα ο κύριος υπαίτιος ατυχημάτων. Πέρυσι, οι άνδρες ευθύνονταν για το 56,1% των ατυχημάτων που αφορούσαν τραυματισμούς.
Άνδρες και γυναίκες κάνουν, όπως διαπιστώνεται από τα στατιστικά στοιχεία, διαφορετικά λάθη στην κυκλοφορία. Ενώ συνολικά στην πρώτη θέση και για τα δύο φύλα βρίσκονται τα λάθη που συμβαίνουν σε στροφές και διασταυρώσεις, αναστροφές και οπισθοπορεία, για τους άνδρες ακολουθούν τα λάθη που αφορούν υπερβολική ταχύτητα και μη τήρηση απόστασης ασφαλείας από τα άλλα οχήματα. Για τις γυναίκες, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η μη παραχώρηση προτεραιότητας και στην τρίτη η ανεπαρκής απόσταση από το προπορευόμενο όχημα.
Οι διαφορές μεταξύ των φύλων καθίστανται ακόμη πιο έντονες μεταξύ των νέων. Το 2025 περίπου 28.600 άνδρες ηλικίας 15 έως 20 ετών ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα, κατά 70,5% περισσότεροι από ό,τι οι γυναίκες της ίδιας ηλικίας. Επιπλέον, πέρυσι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα 161 νέοι άνδρες, πέντε φορές περισσότεροι από ό,τι γυναίκες στην ίδια ηλικιακή ομάδα.
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