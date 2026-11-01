«Παράνομη σφετερίστρια»: Έξω από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Πολωνίας βρέθηκε ο έκπτωτος πρόεδρός του και ζήτησε να τον αφήσουν να μπει

«Είμαι ο πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Κανείς δεν με έχει απομακρύνει από αυτή τη θέση και κανείς δεν μπορεί να με απομακρύνει. Ο διορισμός μου έγινε με απόφαση του προέδρου της Δημοκρατίας της Πολωνίας

», είπε στους παρευρισκόμενους, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι θα επιστρέφει καθημερινά έξω από το δικαστήριο.

«Παράνομη σφετερίστρια» και «εγκληματική επιχείρηση»

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Με απειλές κατά των αστυνομικών και σκληρά λόγια κατά της δικαστού, η οποία υπέγραψε την απόφαση για το «πάγωμα» των αρμοδιοτήτων του, εμφανίστηκε το πρωί της Κυριακής έξω από την έδρα του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνία ο«Είμαι ο πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Κανείς δεν με έχει απομακρύνει από τη θέση μου», δήλωσε στους συγκεντρωμένους ο έκπτωτος πρόεδρος, προαναγγέλλοντας ότι θα πηγαίνει καθημερινά στο σημείο.Η νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή κύλησε ήρεμα έξω από το. Σύμφωνα με δημοσιογράφους του πολωνικού πρακτορείου PAP, οι οποίοι βρίσκονταν εκεί και παρακολουθούσαν τις εξελίξεις, δεν σημειώθηκαν επεισόδια ούτε χρειάστηκε να επέμβει η αστυνομία. Λίγο μετά τις 8:30 το πρωί της Κυριακής, ο Μπόγκνταν Σβιεντσκόφσκι έφτασε έξω από το δικαστήριο και απαίτησε να του επιτραπεί η είσοδος στο κτίριο.Ο Σβιεντσκόφσκι κάλεσε τους αστυνομικούς να του επιτρέψουν την είσοδο στο κτίριο και να «μη συμμετέχουν στις εγκληματικές ενέργειες των σφετεριστών» που βρίσκονται στο εσωτερικό του.«Μην ακούτε την Άννα Κόρβιν-Πιοτρόφσκα, η οποία δεν είναι δικαστής της τακτικής Δικαιοσύνης και δεν υπήρξε ποτέ δικαστής του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Όλες οι ενέργειες που κάνει αυτή η κυρία είναι παράνομες. Συμμετέχετε σε παράνομες ενέργειες», υποστήριξε.Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης χαρακτήρισε τη δικαστή Κόρβιν-Πιοτρόφσκα» και τις ενέργειες της αστυνομίας «εγκληματική επιχείρηση, την οποία πιθανότατα διευθύνουν πρόσωπα που δεν έχουν σχετική αρμοδιότητα». Παράλληλα, προέτρεψε τους συγκεντρωμένους να καταγράφουν τα γεγονότα, ώστε να μείνουν ως τεκμήριο για τις επόμενες γενιές και να είναι γνωστό «ποιοι συμμετείχαν σε αυτές τις ενέργειες».Στους αστυνομικούς απηύθυνε και μια «σύντομη νομική συμβουλή», όπως τη χαρακτήρισε. «Το ότι στέκεστε αδρανείς δεν σημαίνει ότι δεν διαπράττετε αδίκημα διά παραλείψεως. Διαβάστε το άρθρο 231 του Ποινικού Κώδικα. Ποια είναι η ποινική ευθύνη για ένα αδίκημα διά παραλείψεως;», τους ρώτησε, προσθέτοντας ότι η αδράνειά τους «δεν τους απαλλάσσει από τίποτα» και ότι ο προϊστάμενός τους «σίγουρα θα αντιμετωπίσει πολύ βαρύτερη ποινική ευθύνη».