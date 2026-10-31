Πολωνία: Οι νόμιμα εκλεγμένοι δικαστές δέχθηκαν επίθεση, η αστυνομία προστάτευε το Συνταγματικό Δικαστήριο, λέει ο Ντόναλντ Τουσκ

Σε διάγγελμά του ο Πολωνός πρωθυπουργός ανέφερε πως οι αστυνομικές δυνάμεις που αναπτύχθηκαν στο σημείο είχαν ως αποστολή να προστατεύσουν το Συνταγματικό Δικαστήριο από τους επιτιθέμενους και όχι να παρέμβουν αυθαίρετα στη λειτουργία του, όπως καταγγέλλουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι