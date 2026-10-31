Πολωνία: Οι νόμιμα εκλεγμένοι δικαστές δέχθηκαν επίθεση, η αστυνομία προστάτευε το Συνταγματικό Δικαστήριο, λέει ο Ντόναλντ Τουσκ
Σε διάγγελμά του ο Πολωνός πρωθυπουργός ανέφερε πως οι αστυνομικές δυνάμεις που αναπτύχθηκαν στο σημείο είχαν ως αποστολή να προστατεύσουν το Συνταγματικό Δικαστήριο από τους επιτιθέμενους και όχι να παρέμβουν αυθαίρετα στη λειτουργία του, όπως καταγγέλλουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι
Όπως τόνισε, οι αστυνομικές δυνάμεις που αναπτύχθηκαν στο σημείο είχαν ως αποστολή να προστατεύσουν το Συνταγματικό Δικαστήριο από τους επιτιθέμενους και όχι να παρέμβουν αυθαίρετα στη λειτουργία του, όπως καταγγέλλουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι.
Σύμφωνα με το πολωνικό μέσο Interia, ο Τουσκ χαρακτήρισε «ντροπιαστικά» τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν γύρω από το Δικαστήριο, εκφράζοντας την ελπίδα να μην επαναληφθούν ανάλογες σκηνές στη χώρα.
«Θα ήθελα πάρα πολύ να μη χρειαστεί ποτέ ξανά να παρακολουθήσουμε παρόμοιες σκηνές στην Πολωνία», δήλωσε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η διατήρηση της ηρεμίας δεν μπορεί να επιτυγχάνεται μέσω υποχωρήσεων απέναντι στην ανομία και τη βία. «Ένα δημοκρατικό κράτος πρέπει να είναι ισχυρό και ικανό να επιβάλλει τη δικαιοσύνη», υπογράμμισε ο Πολωνός πρωθυπουργός.
W Polsce prawo wygra z przemocą. https://t.co/t4lvZYeIGP— Donald Tusk (@donaldtusk) October 31, 2026
Ο Τουσκ υποστήριξε ότι η ένταση προκλήθηκε από ομάδες πολιτικών και ακτιβιστών του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, ενεπλάκησαν σε προπηλακισμούς και σπρωξίματα. Αναφέρθηκε ονομαστικά στους Γκζέγκοζ Μπράουν και Ρόμπερτ Μπονκιέβιτς, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία τέτοιων πολιτικών ομάδων συνέβαλε στην κλιμάκωση της έντασης.
Ο Πολωνός πρωθυπουργός επέμεινε ότι οι δικαστές που είχαν εκλεγεί νόμιμα από το κοινοβούλιο εμποδίζονταν να αναλάβουν τα καθήκοντά τους από τον πρόεδρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου, Μπόγκνταν Σφιεντσκόφσκι.
Όπως εξήγησε, το κοινοβούλιο είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία εκλογής τους, ωστόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είχε αποδεχθεί την ορκωμοσία τους, ενώ ο επικεφαλής του Δικαστηρίου συνέχιζε να εμποδίζει την ανάληψη των καθηκόντων τους.
«Οι νόμιμα εκλεγμένοι δικαστές δέχθηκαν επίθεση και η αστυνομία που βρισκόταν στο σημείο προστάτευε το Δικαστήριο από τους επιτιθέμενους», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Σε μια αιχμηρή αναφορά, ο Τουσκ παρομοίασε την κατάσταση με την περίπτωση ενός κλέφτη που αρπάζει την τσάντα μιας ηλικιωμένης γυναίκας και, όταν συλλαμβάνεται, καταγγέλλει ως βία την προσπάθεια να του αφαιρεθούν τα κλοπιμαία.
«Σε ορισμένα ζητήματα δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός. Οι κραυγές, τα ψέματα και οι συμπλοκές δεν μπορούν και δεν πρόκειται να αποτελέσουν πηγή δικαίου στην Πολωνία», πρόσθεσε.
Polish PM Donald Tusk: To simplify matters, let me use a comparison. Imagine a situation in which a thief snatches an elderly woman's handbag and runs away. When he is caught, he starts screaming that violence is being used against him and calls it theft when someone tries to take back his loot. Meanwhile, some bystanders, the so-called both-sides people, propose that, to calm things down, the thief and the victim should divide the contents of the handbag equally.— Clash Report (@clashreport) October 31, 2026
Το Συνταγματικό Δικαστήριο της ΠολωνίαςΤο πολωνικό Συνταγματικό Δικαστήριο, για το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούσε πως είναι υπερβολικά εξαρτημένο από την πολιτική εξουσία, ήταν στο κέντρο ενός μπρα-ντε-φερ ανάμεσα στις Βρυξέλλες και τους εθνικιστές του PiS (Δίκαιο και Δικαιοσύνη) στη διάρκεια των κυβερνητικών θητειών τους (2015-2023).
Μετά το 2015, η κυβέρνηση του PiS έχει διορίσει σ' αυτό δικαστές με φανερή πολιτική στράτευση, τους οποίους δεν αναγνωρίζουν ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο νυν επικεφαλής της κυβέρνησης, ο κεντροδεξιός Ντόναλντ Τουσκ.
Μετά την επιστροφή του στην εξουσία το 2023, ο Τουσκ, πρώην επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υποσχέθηκε να διευθετήσει την κρίση - χωρίς επιτυχία μέχρι τώρα, αφού οι διορισμοί στο Συνταγματικό Δικαστήριο, στους οποίους προχώρησαν η κυβέρνησή του και η Δίαιτα, η κάτω βουλή του πολωνικού κοινοβουλίου, δεν επικυρώθηκαν από τον αρχηγό του κράτους, ο οποίος εμποδίζει τη διαδικασία.
Τα γεγονότα επιταχύνθηκαν αιφνιδίως χθες, Παρασκευή: ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας αναπτύχθηκαν στο χώρο του δικαστηρίου για να εμποδίσουν την πρόσβαση σ' αυτό, ο υπουργός Δικαιοσύνης -ο οποίος είναι επίσης γενικός εισαγγελέας- ζήτησε την άρση της ασυλίας του προέδρου του, ο οποίος έχει διοριστεί από το PiS, και μια δικαστής, που διορίσθηκε τελευταία από την πλειοψηφία, ανακοίνωσε πως αναλαμβάνει προσωρινά την προεδρία του δικαστηρίου.
«Η αποκατάσταση του κράτους δικαίου αποτελεί καθήκον μας», τόνισε ο Ντόναλντ Τουσκ. «Έπειτα από δεκαετίες παρανομίας υπό το PiS, είναι μια διαδικασία δύσκολη, μερικές φορές οδυνηρή, η οποία απαιτεί αποφασιστική δράση. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος».
Η ανάπτυξη των δυνάμεων της τάξης πραγματοποιήθηκε ενώ ο Κάρολ Ναβρότσκι βρισκόταν μέσα σε αεροπλάνο με προορισμό τη Σενεγάλη όπου επρόκειτο να παρευρεθει στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων. Αμέσως ματαίωσε το ταξίδι του, έκανε μεταβολή και μετέβη το βράδυ στο δικαστήριο.
🚨 CHAOS IN POLAND: Court chief cuts through gate chains as president rushes back to Warsaw! In extraordinary scenes outside Poland’s Constitutional Tribunal, its disputed chief, Bogdan Święczkowski, attempted to enter the building with opposition lawmakers. A locksmith cut through the gate’s metal fastening, but police still blocked access to the building. Meanwhile, President Karol Nawrocki has landed in Warsaw after turning his plane around mid-flight to Senegal as the constitutional crisis escalates. Opposition leaders accuse PM Donald Tusk’s government of attempting a “coup.” The government says it is restoring the rule of law. Poland’s two political camps are now openly clashing over control of one of the country’s highest courts.— NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2026
Ο πρώην πυγμάχος κατάφερε με δυσκολία να μπει μέσα σ' αυτό, αφού έσπρωξε δικαστές που επιχείρησαν να τον εμποδίσουν, σύμφωνα με τηλεοπτικές εικόνες. Αναχώρησε από εκεί αργά μέσα στη νύχτα.
🇵🇱 BREAKING: President Nawrocki pushes his way into the Constitutional Tribunal in the middle of the night After an emergency meeting at the Presidential Palace, President Karol Nawrocki and Supreme Court First President Zbigniew Kapiński drove to the Tribunal shortly after midnight, where protesters greeted him chanting "Karol! Karol!" According to Radio Maryja, police pushed back officers of Nawrocki's own State Protection Service before he made it through. Paweł Szefernaker, head of the President's Office, confirmed that Nawrocki and Kapiński entered the building. The other side tells a different story. Maciej Berek, one of the Tusk-majority judges and a longtime close aide of Tusk, claimed the president never made it inside and accused him of "physically attacking" Anna Korwin-Piotrowska and the other judges.— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) October 31, 2026
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