Διαδηλώσεις στη Γαλλία: «Επιθέσεις που έμοιαζαν με απόπειρες φόνου» το Σάββατο, φόβοι για νέα έκρηξη βίας το Χαλοουίν
Διαδηλώσεις στη Γαλλία: «Επιθέσεις που έμοιαζαν με απόπειρες φόνου» το Σάββατο, φόβοι για νέα έκρηξη βίας το Χαλοουίν
1.435 προσαγωγές και πάνω από 400 τραυματίες στις διαδηλώσεις
Συνολικά 1.435 άτομα προσήχθησαν στο περιθώριο των διαδηλώσεων για την αύξηση της αγοραστικής δύναμης και την υπεράσπιση των δημόσιων υπηρεσιών προχθές, Σάββατο, στη Γαλλία, «εκ των οποίων περισσότερα από εκατό για κατοχή αυτοσχέδιων όπλων», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.
«Η ημέρα ήταν υπό έλεγχο, δεν υπήρξαν σοβαρά συμβάντα». Ωστόσο διαπιστώθηκε ένα πολύ υψηλό επίπεδο βίας κατά των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας, όπως και στις 17 Οκτωβρίου, με «267 αστυνομικούς και χωροφύλακες τραυματίες», δήλωσε ο υπουργός στο RMC/BFMTV. «Προσήχθησαν 1.435 άτομα στο σύνολο της επικράτειας» εκ των οποίων «περισσότερα από εκατό για κατοχή αυτοσχέδιων όπλων», πρόσθεσε.
Στη διάρκεια ελέγχων «ατόμων που πήγαιναν στις διαδηλώσεις», κατασχέθηκαν δεκάδες «μαχαίρια, μπάλες πετάνκ, γυάλινες μπίλιες, σφεντόνες, διάφορα όπλα και, βεβαίως, εκτοξευτήρες πυροτεχνημάτων», είπε.
Οι δυνάμεις της τάξης «δέχθηκαν επιθέσεις σε καταστάσεις που αρκετά συχνά προσομοίαζαν ακόμα και σε απόπειρες φόνου, οφείλω να το πω», είπε στη διάρκεια συνέντευξης.
«Εκατόν πενήντα διαδηλωτές» σύμφωνα με «μία εκτίμηση» τραυματίστηκαν, οι τρεις εκ των οποίων «αρκετά σοβαρά» σε Τουλούζη, Ρενς και Κλερμόν-Φεράν, ανακοίνωσε ο υπουργός, «στο πλαίσιο δράσεων της αστυνομίας λαμβανομένου υπόψη ενός πλαισίου ακραίας βίας», και υπάρχουν έρευνες της «IGPN» (Inspection générale de la Police nationale - Γενική Επιθεώρηση Εθνικής Αστυνομίας), «όπως κάθε φορά».
Προχθές, Σάββατο, από 410.000 έως 800.000 άτομα σύμφωνα με πηγές διαδήλωσαν στη Γαλλία για την αύξηση της αγοραστικής δύναμης και την προάσπιση των δημόσιων υπηρεσιών.. «Τις ερχόμενες ημέρες, η κατάσταση δεν θα αλλάξει πραγματικά», άρα, «οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας» που αποφασίστηκαν από τους νομάρχες «σε σύνδεση με τους δημάρχους» θα συνεχιστούν, ανακοίνωσε.
Καλέσματα για διαδηλώσεις έχουν γίνει για το Σάββατο, 31 Οκτωβρίου, που συμπίπτει με τη γιορτή Χαλοουίν.
«Αναμένεται να είναι κι αυτό πάλι περίπλοκο, να είναι και πάλι μια μεγάλη ημέρα κινητοποίησης» και «θα αναπτυχθούν εξαιρετικά ισχυρές δυνάμεις» διαβεβαίωσε ο Λοράν Νουνιές, υπενθυμίζοντας πως «το βράδυ του Χαλοουίν είναι παραδοσιακά πάντα 'έντονο'».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Η ημέρα ήταν υπό έλεγχο, δεν υπήρξαν σοβαρά συμβάντα». Ωστόσο διαπιστώθηκε ένα πολύ υψηλό επίπεδο βίας κατά των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας, όπως και στις 17 Οκτωβρίου, με «267 αστυνομικούς και χωροφύλακες τραυματίες», δήλωσε ο υπουργός στο RMC/BFMTV. «Προσήχθησαν 1.435 άτομα στο σύνολο της επικράτειας» εκ των οποίων «περισσότερα από εκατό για κατοχή αυτοσχέδιων όπλων», πρόσθεσε.
Στη διάρκεια ελέγχων «ατόμων που πήγαιναν στις διαδηλώσεις», κατασχέθηκαν δεκάδες «μαχαίρια, μπάλες πετάνκ, γυάλινες μπίλιες, σφεντόνες, διάφορα όπλα και, βεβαίως, εκτοξευτήρες πυροτεχνημάτων», είπε.
#WATCH | France | Protests Turn Violent as Demonstrators Clash with Riot Police in Paris; large numbers of people are protesting across France against the rising cost of living.— ANI (@ANI) October 25, 2026
(Source: Reuters) pic.twitter.com/Mtj9w1EL1l
Οι δυνάμεις της τάξης «δέχθηκαν επιθέσεις σε καταστάσεις που αρκετά συχνά προσομοίαζαν ακόμα και σε απόπειρες φόνου, οφείλω να το πω», είπε στη διάρκεια συνέντευξης.
«Εκατόν πενήντα διαδηλωτές» σύμφωνα με «μία εκτίμηση» τραυματίστηκαν, οι τρεις εκ των οποίων «αρκετά σοβαρά» σε Τουλούζη, Ρενς και Κλερμόν-Φεράν, ανακοίνωσε ο υπουργός, «στο πλαίσιο δράσεων της αστυνομίας λαμβανομένου υπόψη ενός πλαισίου ακραίας βίας», και υπάρχουν έρευνες της «IGPN» (Inspection générale de la Police nationale - Γενική Επιθεώρηση Εθνικής Αστυνομίας), «όπως κάθε φορά».
Προχθές, Σάββατο, από 410.000 έως 800.000 άτομα σύμφωνα με πηγές διαδήλωσαν στη Γαλλία για την αύξηση της αγοραστικής δύναμης και την προάσπιση των δημόσιων υπηρεσιών.. «Τις ερχόμενες ημέρες, η κατάσταση δεν θα αλλάξει πραγματικά», άρα, «οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας» που αποφασίστηκαν από τους νομάρχες «σε σύνδεση με τους δημάρχους» θα συνεχιστούν, ανακοίνωσε.
Καλέσματα για διαδηλώσεις έχουν γίνει για το Σάββατο, 31 Οκτωβρίου, που συμπίπτει με τη γιορτή Χαλοουίν.
«Αναμένεται να είναι κι αυτό πάλι περίπλοκο, να είναι και πάλι μια μεγάλη ημέρα κινητοποίησης» και «θα αναπτυχθούν εξαιρετικά ισχυρές δυνάμεις» διαβεβαίωσε ο Λοράν Νουνιές, υπενθυμίζοντας πως «το βράδυ του Χαλοουίν είναι παραδοσιακά πάντα 'έντονο'».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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