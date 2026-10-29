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Αναβάλλονται ξανά οι προεδρικές εκλογές στην Αϊτή, νέα ημερομηνία η 18η Ιουλίου 2027
Αναβάλλονται ξανά οι προεδρικές εκλογές στην Αϊτή, νέα ημερομηνία η 18η Ιουλίου 2027
Η χώρα δεν έχει διεξαγάγει εκλογές από το 2016 και παραμένει χωρίς πρόεδρο μετά τη δολοφονία του Ζοβενέλ Μοΐζ το 2021
Το προσωρινό εκλογικό συμβούλιο της Αϊτής έκανε γνωστή χθες Τετάρτη την απόφασή του να αναβληθούν οι προεδρικές εκλογές --ο πρώτος γύρος των οποίων ως το καλοκαίρι σχεδιαζόταν να οργανωθεί τον Δεκέμβριο της τρέχουσας χρονιάς, αν το επέτρεπε η κατάσταση ασφαλείας-- ως τουλάχιστον τη 18η Ιουλίου 2027.
Στην Αϊτή έχουν να διεξαχθούν εκλογές από το 2016. Ο τελευταίος πρόεδρος της χώρας, ο Ζοβενέλ Μοΐζ, ο οποίος δολοφονήθηκε από ομάδα μισθοφόρων το 2021, ουδέποτε αντικαταστάθηκε.
Με βάση προηγούμενο χρονοδιάγραμμα, που είχε παρουσιαστεί στα τέλη Ιουλίου στο φτωχότερο κράτος του δυτικού ημισφαιρίου, ο πρώτος γύρος επρόκειτο να διεξαχθεί τη 13η Δεκεμβρίου 2026 και ο δεύτερος την 21η Φεβρουαρίου 2027. Ωστόσο, στις αρχές του μήνα ανακοινώθηκε αναβολή της διαδικασίας επ’ αόριστον -- και χθες η νέα ημερομηνία-στόχος.
Η Αϊτή ζει εδώ και δεκαετίες πολυδιάστατη κρίση, πολιτική, οικονομική και ασφάλειας, ωστόσο η κατάσταση χειροτέρεψε δραματικά τα τελευταία χρόνια, καθώς πάνοπλες συμμορίες πολλαπλασίασαν τους φόνους, τις απαγωγές για λύτρα, τις λεηλασίες, τους βιασμούς, τις στρατολογήσεις παιδιών, κι επέκτειναν τις περιοχές όπου επιβάλλουν τον δικό τους νόμο.
Στην Αϊτή έχουν να διεξαχθούν εκλογές από το 2016. Ο τελευταίος πρόεδρος της χώρας, ο Ζοβενέλ Μοΐζ, ο οποίος δολοφονήθηκε από ομάδα μισθοφόρων το 2021, ουδέποτε αντικαταστάθηκε.
Με βάση προηγούμενο χρονοδιάγραμμα, που είχε παρουσιαστεί στα τέλη Ιουλίου στο φτωχότερο κράτος του δυτικού ημισφαιρίου, ο πρώτος γύρος επρόκειτο να διεξαχθεί τη 13η Δεκεμβρίου 2026 και ο δεύτερος την 21η Φεβρουαρίου 2027. Ωστόσο, στις αρχές του μήνα ανακοινώθηκε αναβολή της διαδικασίας επ’ αόριστον -- και χθες η νέα ημερομηνία-στόχος.
Η Αϊτή ζει εδώ και δεκαετίες πολυδιάστατη κρίση, πολιτική, οικονομική και ασφάλειας, ωστόσο η κατάσταση χειροτέρεψε δραματικά τα τελευταία χρόνια, καθώς πάνοπλες συμμορίες πολλαπλασίασαν τους φόνους, τις απαγωγές για λύτρα, τις λεηλασίες, τους βιασμούς, τις στρατολογήσεις παιδιών, κι επέκτειναν τις περιοχές όπου επιβάλλουν τον δικό τους νόμο.
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