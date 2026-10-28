Συγκινητικό βίντεο: Η στιγμή που νεαρός επιβάτης του τρένου που συγκρούστηκε στο Τολέδο ξανασμίγει με την οικογένειά του
ΚΟΣΜΟΣ
Σύγκρουση τρένων Ισπανία Τολέδο Νεκροί επανένωση Οικογένεια Σεβίλλη

Συγκινητικό βίντεο: Η στιγμή που νεαρός επιβάτης του τρένου που συγκρούστηκε στο Τολέδο ξανασμίγει με την οικογένειά του

Πολλές οικογένειες στην Ισπανία αγωνιούν μήπως ένας από τους αγαπημένους τους βρίσκεται μεταξύ των θυμάτων της σύγκρουσης τρένων που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα κοντά στο Τολέδο

Συγκινητικό βίντεο: Η στιγμή που νεαρός επιβάτης του τρένου που συγκρούστηκε στο Τολέδο ξανασμίγει με την οικογένειά του
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Στιγμές αγωνίας βιώνουν εκατοντάδες οικογένειας στην Ισπανία μετά το τραγικό δυστύχημα με τη σύγκρουση τρένων που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (28/10)  κοντά στο Τολέδο, καθώς περιμένουν να μάθουν αν ένας από τους αγαπημένους τους συγκαταλέγεται στους 68 νεκρούς που έχουν επιβεβαιωθεί έως τώρα.

Όπως αναφέρει το laregion.es, ο νεαρός Έρικ, ο οποίος επέβαινε σε ένα από τα δύο μοιραία τρένα, έσμιξε και πάλι με την οικογένειά του το απόγευμα στο σταθμό Santa Justa της Σεβίλλης.

Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε τη συγκινητική στιγμή που ο νεαρός αγκαλιάζει μία γυναίκα, η οποία πιθανότατα  είναι η μητέρα του. Οι δύο τους αγκαλιάζονται σφιχτά, ενώ ο Έρικ δεν μπορεί να συγκρατήσει τα συναισθήματά του και κλαίει. Η οικογένειά του προφανώς αισθάνεται ανακούφιση που ο δικός τους άνθρωπος είναι καλά στην υγεία του.

Λίγο αργότερα αφού ηρέμησε ο Έρικ δήλωσε πως «έφυγα περπατώντας με τα δύο μου πόδια. Η βαλίτσα έμεινε στο τρένο. Ένιωσα πως έπρεπε να φύγω μακριά».

Ο σταθμός Santa Justa της Σεβίλλης έχει μετατραπεί σε ένα από τα κύρια σημεία παροχής βοήθειας στους πληγέντες του δυστυχήματος. Έχουν δημιουργηθεί χώροι για την παροχή ιατρικής και ψυχολογικής υποστήριξης, καθώς και πληροφοριών στους συγγενείς των θυμάτων.
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