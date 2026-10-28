Συγκινητικό βίντεο: Η στιγμή που νεαρός επιβάτης του τρένου που συγκρούστηκε στο Τολέδο ξανασμίγει με την οικογένειά του
Συγκινητικό βίντεο: Η στιγμή που νεαρός επιβάτης του τρένου που συγκρούστηκε στο Τολέδο ξανασμίγει με την οικογένειά του
Πολλές οικογένειες στην Ισπανία αγωνιούν μήπως ένας από τους αγαπημένους τους βρίσκεται μεταξύ των θυμάτων της σύγκρουσης τρένων που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα κοντά στο Τολέδο
Στιγμές αγωνίας βιώνουν εκατοντάδες οικογένειας στην Ισπανία μετά το τραγικό δυστύχημα με τη σύγκρουση τρένων που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (28/10) κοντά στο Τολέδο, καθώς περιμένουν να μάθουν αν ένας από τους αγαπημένους τους συγκαταλέγεται στους 68 νεκρούς που έχουν επιβεβαιωθεί έως τώρα.
Όπως αναφέρει το laregion.es, ο νεαρός Έρικ, ο οποίος επέβαινε σε ένα από τα δύο μοιραία τρένα, έσμιξε και πάλι με την οικογένειά του το απόγευμα στο σταθμό Santa Justa της Σεβίλλης.
Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε τη συγκινητική στιγμή που ο νεαρός αγκαλιάζει μία γυναίκα, η οποία πιθανότατα είναι η μητέρα του. Οι δύο τους αγκαλιάζονται σφιχτά, ενώ ο Έρικ δεν μπορεί να συγκρατήσει τα συναισθήματά του και κλαίει. Η οικογένειά του προφανώς αισθάνεται ανακούφιση που ο δικός τους άνθρωπος είναι καλά στην υγεία του.
Όπως αναφέρει το laregion.es, ο νεαρός Έρικ, ο οποίος επέβαινε σε ένα από τα δύο μοιραία τρένα, έσμιξε και πάλι με την οικογένειά του το απόγευμα στο σταθμό Santa Justa της Σεβίλλης.
Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε τη συγκινητική στιγμή που ο νεαρός αγκαλιάζει μία γυναίκα, η οποία πιθανότατα είναι η μητέρα του. Οι δύο τους αγκαλιάζονται σφιχτά, ενώ ο Έρικ δεν μπορεί να συγκρατήσει τα συναισθήματά του και κλαίει. Η οικογένειά του προφανώς αισθάνεται ανακούφιση που ο δικός τους άνθρωπος είναι καλά στην υγεία του.
Λίγο αργότερα αφού ηρέμησε ο Έρικ δήλωσε πως «έφυγα περπατώντας με τα δύο μου πόδια. Η βαλίτσα έμεινε στο τρένο. Ένιωσα πως έπρεπε να φύγω μακριά».
Entre la tragedia, una buena noticia: Eric, joven sevillano que viajaba en el Iryo, se reencuentra con su familia en la Estación de Santa Justa ❤️ https://t.co/mikCLjZp0Q— Andalucía Directo ❎ (@adirecto) October 28, 2026
Ο σταθμός Santa Justa της Σεβίλλης έχει μετατραπεί σε ένα από τα κύρια σημεία παροχής βοήθειας στους πληγέντες του δυστυχήματος. Έχουν δημιουργηθεί χώροι για την παροχή ιατρικής και ψυχολογικής υποστήριξης, καθώς και πληροφοριών στους συγγενείς των θυμάτων.
"Salí por mi propio pie. La maleta se ha quedado en el tren. Sentía que me tenía que alejar". Hablamos con Eric, que viajaba en el vagón 6 del Iryo. https://t.co/2Ez6Gcp5z2— Andalucía Directo ❎ (@adirecto) October 28, 2026
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