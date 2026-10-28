Ανθρώπινο σφάλμα η πιθανότερη αιτία της πολύνεκρης σύγκρουσης τρένων στην Ισπανία: Τεχνικός δεν ειδοποίησε ότι τα δύο τρένα ήταν στην ίδια γραμμή

🚨 At least 64 dead in Spain after one high-speed train slams into another https://t.co/mtjxX6Rt78 📸 Guardia Civil/Ministry of Interior via AP https://t.co/6axv2aYz24 — 1010 WINS on 92.3 FM (@1010WINS) October 28, 2026

Διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, προσπαθούν να συναρμολογήσουν τις διάσπαρτες πληροφορίες σε ένα πρώτο σενάριο ερμηνείας. Το Reuters και Deutsche Welle μεταδίδουν ότι η Adif έδωσε εντολή σε ένα τρένο που εκτελούσε δρομολόγια υπό τη διαχείριση της ιδιωτικής κοινοπραξίας Iryo να σταματήσει, λόγω της προαναφερθείσας βλάβης στο αυτόματο σύστημα σηματοδότησης.Η DW αποτάθηκε στον διευθυντή της περιοδικής έκδοσης Railway Gazette International, τον Nick Kingsley, ο οποίος θεωρείται αυθεντία στον κλάδο. Ο Kingsley επισήμανε ότι το δυστύχημα της 28ης Οκτωβρίου είναι το δεύτερο πολύνεκρο της χρονιάς 2026 για το δίκτυο τρένων υψηλής ταχύτητας της Ισπανίας. Ο Nick Κingsley το χαρακτήρισε ως «μια μαύρη μέρα για τον ισπανικό σιδηροδρομικό κλάδο» και ανέφερε ότι θα τεθούν «βαθιά ερωτήματα» σχετικά με το πώς συνέβη.Αν και προειδοποίησε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για εικασίες, ο Kingsley είπε στην DW ότι «το βασικό σημείο στις σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας είναι να σχεδιάζονται συστήματα ασφαλείας και εξειδικευμένα κυκλώματα σηματοδότησης-ελέγχου των συρμών, έτσι ώστε τα τρένα να μην συγκρούονται, κάτι που δεν πρέπει να συμβαίνει ποτέ. Αυτή είναι η θεμελιώδης και απαράβατη αρχή για οποιονδήποτε αυτοματισμό». Ο Kingsley αναφέρει επίσης ότι οι ερευνητές θα εξετάσουν αν υπάρχουν ομοιότητες με το θανατηφόρο ατύχημα του Ιανουαρίου.Όπως εξήγησε ο ίδιος «το γεγονός ότι αυτά τα δύο ατυχήματα συνέβησαν την ίδια χρονιά, ενώ είχαμε περάσει πάνω από 30 χρόνια χωρίς ούτε ένα θανατηφόρο ατύχημα σε δίκτυο σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας οπουδήποτε στον κόσμο, ενώ τώρα συμβαίνει αυτό δύο φορές μέσα σε ένα έτος στην ίδια χώρα, είναι κάτι φοβερό», δήλωσε ο Κίνγκσλεϊ στη DW.Πηγή φωτογραφιών: REUTERS