Ανθρώπινο σφάλμα η πιθανότερη αιτία της πολύνεκρης σύγκρουσης τρένων στην Ισπανία: Τεχνικός δεν ειδοποίησε ότι τα δύο τρένα ήταν στην ίδια γραμμή
Ανθρώπινο σφάλμα η πιθανότερη αιτία της πολύνεκρης σύγκρουσης τρένων στην Ισπανία: Τεχνικός δεν ειδοποίησε ότι τα δύο τρένα ήταν στην ίδια γραμμή
Στους 68 οι νεκροί - Τεχνικός δεν προειδοποίησε τον συρμό-εξπρές, που ήταν προσωρινά ακινητοποιημένος, ότι στην ίδια γραμμή κινείτο με πολύ μεγάλη ταχύτητα ένα άλλο τρένο - Έγινε χειροκίνητη παράκαμψη του αυτόματου συστήματος σηματοδότησης, λόγω βλάβης
Σε ανθρώπινο σφάλμα αποδίδουν την πολύνεκρη σύγκρουση των σιδηροδρομικών συρμών, που σημειώθηκε κοντά στο Τολέδο, πηγές του ισπανικού υπουργείου Μεταφορών, τις οποίες επικαλείται η εφημερίδα ABC. Σύμφωνα με αυτές τις, ομολογουμένως πρωτόλειες εκτιμήσεις, το δυστύχημα, από το οποίο μέχρι στιγμής 68 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, επήλθε συνεπεία της αμέλειας ενός σιδηροδρομικού υπαλλήλου.
Πρόκειται για κάποιον τεχνικό του δημόσιου οργανισμού σιδηροδρόμων της Ισπανίας Adif, ο οποίος φέρεται να επισκεύαζε μια βλάβη στο κεντρικό σύστημα σηματοδότησης. Το άτομο αυτό όφειλε να προειδοποιήσει τον συρμό-εξπρές της εταιρείας Iryo, ο οποίος ήταν προσωρινά ακινητοποιημένος, ότι στην ίδια γραμμή κινούνταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα ένας συρμός της εταιρείας Ave.
Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, έκανε λόγο για ένα σφάλμα ασφαλείας στο σύστημα ελέγχου και χαρακτήρισε «ανεξήγητη» την απόφαση των διαχειριστών να διατάξουν το τρένο της Ave να συνεχίσει την πορεία του, αντί να αποκαταστήσουν τη βλάβη. Δεδομένου ότι, κατά τον Πουέντε, υπήρχε χρόνος -και δη περισσότερο από επαρκής, προτού γίνει η σύγκρουση των δύο συρμών.
Ο Ισπανός υπουργός είπε ότι το σύστημα έπαθε βλάβη γύρω στις 08:30 και η εντολή για επανεκκίνηση δόθηκε μόλις 6 λεπτά αργότερα. Το τρένο της Ave διήνυσε περίπου 25 χιλιόμετρα προτού συγκρουστεί με εκείνο της Iryo.
Στον ίδιο τόνο, άλλες πηγές από την ισπανική κυβέρνηση εκμυστηρεύτηκαν στην εφημερίδα El Pais, μία από τις μεγαλύτερες της χώρας, ότι «ανθρώπινο λάθος ενός χειριστή της Adif, προσπαθώντας να αποκαταστήσει δυσλειτουργία του κύριου συστήματος σηματοδότησης, είναι η πιθανότερη αιτία του τρομακτικού δυστυχήματος».
Το σύστημα ασφαλείας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας των τρένων στην Ισπανία είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, ωστόσο, όπως προβλέπεται παντού στον κόσμο, περνά σε χειροκίνητη λειτουργία σε περιπτώσεις βλάβης. Αυτό συνέβη το πρωί της 28ης Οκτωβρίου 2026, με αμφότερες τις αμαξοστοιχίες, της Ave και της Iryo να ακινητοποιούνται. Όμως, όταν έγινε η παράκαμψη των αυτόματων λειτουργιών και τον έλεγχο της κυκλοφορίας ανέλαβε κάποιος υπεύθυνος βάρδιας, προέκυψε το σφάλμα -ή, μάλλον, μία αλληλουχία από λάθη και παραλείψεις.
Η Adif, η ισπανική σιδηροδρομική αρχή, αναφέρει πάντως ότι οι συρμοί που συγκρούστηκαν ήταν «ένα τρένο της Renfe και ένα άλλο της εταιρείας Iryo, τα οποία και τα δύο εκτελούσαν τη διαδρομή Μαδρίτη-Σεβίλλη».
Το συμβάν έλαβε χώρα στην Ούρδα του Τολέδο, σε απόσταση 140 χιλιομέτρων νοτίως της Μαδρίτης. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στο τρένο της Renfe επέβαιναν 397 επιβάτες και περίπου 150 σε εκείνο της Iryo.
Πρόκειται για κάποιον τεχνικό του δημόσιου οργανισμού σιδηροδρόμων της Ισπανίας Adif, ο οποίος φέρεται να επισκεύαζε μια βλάβη στο κεντρικό σύστημα σηματοδότησης. Το άτομο αυτό όφειλε να προειδοποιήσει τον συρμό-εξπρές της εταιρείας Iryo, ο οποίος ήταν προσωρινά ακινητοποιημένος, ότι στην ίδια γραμμή κινούνταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα ένας συρμός της εταιρείας Ave.
Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, έκανε λόγο για ένα σφάλμα ασφαλείας στο σύστημα ελέγχου και χαρακτήρισε «ανεξήγητη» την απόφαση των διαχειριστών να διατάξουν το τρένο της Ave να συνεχίσει την πορεία του, αντί να αποκαταστήσουν τη βλάβη. Δεδομένου ότι, κατά τον Πουέντε, υπήρχε χρόνος -και δη περισσότερο από επαρκής, προτού γίνει η σύγκρουση των δύο συρμών.
Ο Ισπανός υπουργός είπε ότι το σύστημα έπαθε βλάβη γύρω στις 08:30 και η εντολή για επανεκκίνηση δόθηκε μόλις 6 λεπτά αργότερα. Το τρένο της Ave διήνυσε περίπου 25 χιλιόμετρα προτού συγκρουστεί με εκείνο της Iryo.
Στον ίδιο τόνο, άλλες πηγές από την ισπανική κυβέρνηση εκμυστηρεύτηκαν στην εφημερίδα El Pais, μία από τις μεγαλύτερες της χώρας, ότι «ανθρώπινο λάθος ενός χειριστή της Adif, προσπαθώντας να αποκαταστήσει δυσλειτουργία του κύριου συστήματος σηματοδότησης, είναι η πιθανότερη αιτία του τρομακτικού δυστυχήματος».
Το σύστημα ασφαλείας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας των τρένων στην Ισπανία είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, ωστόσο, όπως προβλέπεται παντού στον κόσμο, περνά σε χειροκίνητη λειτουργία σε περιπτώσεις βλάβης. Αυτό συνέβη το πρωί της 28ης Οκτωβρίου 2026, με αμφότερες τις αμαξοστοιχίες, της Ave και της Iryo να ακινητοποιούνται. Όμως, όταν έγινε η παράκαμψη των αυτόματων λειτουργιών και τον έλεγχο της κυκλοφορίας ανέλαβε κάποιος υπεύθυνος βάρδιας, προέκυψε το σφάλμα -ή, μάλλον, μία αλληλουχία από λάθη και παραλείψεις.
Τα εμπλεκόμενα μέρη (Adif, Ave, Iryo), μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινώσει λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό των αιτίων της τραγωδίας -εξάλλου οι προτεραιότητές τους είναι σωστικές και κατεπείγουσες στην παρούσα φάση.
SPAIN TRAIN DISASTER: 64 DEAD AS MINISTER POINTS TO CONTROL CENTRE DECISION At least 64 people have died in Spain’s deadliest rail disaster since 2013. The transport minister says an “inexplicable” control-centre decision led to the collision after a computer failure halted trains. Iryo says its train was struck from behind by a Renfe train.— Subodh Kumar (@kumarsubodh_) October 28, 2026
Η Adif, η ισπανική σιδηροδρομική αρχή, αναφέρει πάντως ότι οι συρμοί που συγκρούστηκαν ήταν «ένα τρένο της Renfe και ένα άλλο της εταιρείας Iryo, τα οποία και τα δύο εκτελούσαν τη διαδρομή Μαδρίτη-Σεβίλλη».
Το συμβάν έλαβε χώρα στην Ούρδα του Τολέδο, σε απόσταση 140 χιλιομέτρων νοτίως της Μαδρίτης. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στο τρένο της Renfe επέβαιναν 397 επιβάτες και περίπου 150 σε εκείνο της Iryo.
Διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, προσπαθούν να συναρμολογήσουν τις διάσπαρτες πληροφορίες σε ένα πρώτο σενάριο ερμηνείας. Το Reuters και Deutsche Welle μεταδίδουν ότι η Adif έδωσε εντολή σε ένα τρένο που εκτελούσε δρομολόγια υπό τη διαχείριση της ιδιωτικής κοινοπραξίας Iryo να σταματήσει, λόγω της προαναφερθείσας βλάβης στο αυτόματο σύστημα σηματοδότησης.
🚨 At least 64 dead in Spain after one high-speed train slams into another https://t.co/mtjxX6Rt78 📸 Guardia Civil/Ministry of Interior via AP https://t.co/6axv2aYz24— 1010 WINS on 92.3 FM (@1010WINS) October 28, 2026
Η DW αποτάθηκε στον διευθυντή της περιοδικής έκδοσης Railway Gazette International, τον Nick Kingsley, ο οποίος θεωρείται αυθεντία στον κλάδο. Ο Kingsley επισήμανε ότι το δυστύχημα της 28ης Οκτωβρίου είναι το δεύτερο πολύνεκρο της χρονιάς 2026 για το δίκτυο τρένων υψηλής ταχύτητας της Ισπανίας. Ο Nick Κingsley το χαρακτήρισε ως «μια μαύρη μέρα για τον ισπανικό σιδηροδρομικό κλάδο» και ανέφερε ότι θα τεθούν «βαθιά ερωτήματα» σχετικά με το πώς συνέβη.
Αν και προειδοποίησε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για εικασίες, ο Kingsley είπε στην DW ότι «το βασικό σημείο στις σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας είναι να σχεδιάζονται συστήματα ασφαλείας και εξειδικευμένα κυκλώματα σηματοδότησης-ελέγχου των συρμών, έτσι ώστε τα τρένα να μην συγκρούονται, κάτι που δεν πρέπει να συμβαίνει ποτέ. Αυτή είναι η θεμελιώδης και απαράβατη αρχή για οποιονδήποτε αυτοματισμό». Ο Kingsley αναφέρει επίσης ότι οι ερευνητές θα εξετάσουν αν υπάρχουν ομοιότητες με το θανατηφόρο ατύχημα του Ιανουαρίου.
Όπως εξήγησε ο ίδιος «το γεγονός ότι αυτά τα δύο ατυχήματα συνέβησαν την ίδια χρονιά, ενώ είχαμε περάσει πάνω από 30 χρόνια χωρίς ούτε ένα θανατηφόρο ατύχημα σε δίκτυο σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας οπουδήποτε στον κόσμο, ενώ τώρα συμβαίνει αυτό δύο φορές μέσα σε ένα έτος στην ίδια χώρα, είναι κάτι φοβερό», δήλωσε ο Κίνγκσλεϊ στη DW.
Πηγή φωτογραφιών: REUTERS
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