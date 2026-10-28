Σάντσεθ για τη σιδηροδρομική τραγωδία: Ολόκληρη η Ισπανία θρηνεί, αν υπήρξε αμέλεια θα αποκαλυφθεί
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Σάντσεθ για τη σιδηροδρομική τραγωδία: Ολόκληρη η Ισπανία θρηνεί, αν υπήρξε αμέλεια θα αποκαλυφθεί

Διαβεβαίωσε ότι οι Αρχές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξακριβώσουν τα αίτια του πολύνεκρου δυστυχήματος, τονίζοντας ότι τυχόν ευθύνες ή παραλείψεις θα αντιμετωπιστούν με τη μέγιστη αυστηρότητα

Σάντσεθ για τη σιδηροδρομική τραγωδία: Ολόκληρη η Ισπανία θρηνεί, αν υπήρξε αμέλεια θα αποκαλυφθεί
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Την ανάγκη να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία υπογράμμισε ο πρωθυπουργός της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος επισκέφθηκε το σημείο της σύγκρουσης και έκανε λόγο για μια «τρομερή τραγωδία».

«Σήμερα ολόκληρη η Ισπανία πενθεί. Ζωές έχουν καταστραφεί, οικογένειες έχουν διαλυθεί, ο πόνος είναι τεράστιος» δήλωσε.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ισπανός πρωθυπουργός ευχαρίστησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την κινητοποίησή τους, ενώ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και τη συμπαράστασή του στους τραυματίες.

«Η βασική προτεραιότητα της ισπανικής κυβέρνησης είναι να φροντίσει τα θύματα, να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια και να διασφαλίσει ότι θα σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ανθρώπινες ζωές» δήλωσε.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, διαβεβαίωσε ότι οι Αρχές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξακριβώσουν τα αίτια του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην επαρχία του Τολέδο, τονίζοντας ότι τυχόν ευθύνες ή παραλείψεις θα αντιμετωπιστούν με τη μέγιστη αυστηρότητα.

«Θα φτάσουμε μέχρι τέλους. Και αν υπήρξε αμέλεια, θα αποκαλυφθεί. Αν υπήρξαν αστοχίες στο σύστημα ασφαλείας, θα αντιμετωπιστούν με τη μέγιστη αυστηρότητα. Είναι σαφές ότι πρέπει να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την ασφάλεια, γιατί τέτοιου είδους τραγωδίες δεν μπορεί να συνεχίσουν να συμβαίνουν σε μια χώρα όπως η δική μας» δήλωσε ο Σάντσεθ.
14 ΣΧΟΛΙΑ

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