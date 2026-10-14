«Πνίγηκε» η Κωνσταντινούπολη: Νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία, συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο από τις σφοδρές πλημμύρες, «φύγετε από τα υπόγεια»
Σταθμοί του Μετρό πλημμύρισαν και λεωφορείο με επιβάτες παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά - Κλειστά τα σχολεία την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη - Συγκλονιστικό βίντεο με αυτοκίνητα να παρασύρονται σαν χαρτόκουτα
Ο θάνατος ενός 14χρονου αγοριού από ηλεκτροπληξία, όταν πάτησε ξυπόλητος σε συγκεντρωμένα νερά σε πάρκο της συνοικίας Μπαλάτ, αποτελεί μέχρι στιγμής την τραγικότερη συνέπεια της κακοκαιρίας, ενώ η νομαρχία της Κωνσταντινούπολης προειδοποιεί ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
@protothema.gr
‼️ Αντιμέτωπη με εκτεταμένες πλημμύρες βρίσκεται η Κωνσταντινούπολη, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις που πλήττουν τη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας από την Τρίτη έχουν προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε δεκάδες συνοικίες, παραλύοντας τις μετακινήσεις και υποχρεώνοντας τις αρχές να θέσουν σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα. 📍 Ο θάνατος ενός 14χρονου αγοριού από ηλεκτροπληξία, όταν πάτησε ξυπόλητος σε συγκεντρωμένα νερά σε πάρκο της συνοικίας Μπαλάτ, αποτελεί μέχρι στιγμής την τραγικότερη συνέπεια της κακοκαιρίας, ενώ η νομαρχία της Κωνσταντινούπολης προειδοποιεί ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. @John Haramidis #protothema #news #tiktokgreece #greektiktok♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Ο 14χρονος Μ.Ι. βρισκόταν στο πάρκο Τσουκουρμποστάν, στην περιοχή Φατίχ, όταν υπέστη ηλεκτροπληξία πατώντας σε νερά που είχαν συγκεντρωθεί από την καταρρακτώδη βροχή. Το αγόρι μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Οι τουρκικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, καθώς δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί από πού προήλθε το ηλεκτρικό ρεύμα.
Περισσότερες από 2.500 κλήσεις έκτακτης ανάγκηςΤα αριθμητικά στοιχεία που ανακοίνωσε η νομαρχία αποτυπώνουν την έκταση της καταστροφής. Από τις 06:00 έως τις 20:00 της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δέχθηκαν συνολικά 2.518 κλήσεις που σχετίζονταν με τις συνέπειες της κακοκαιρίας. Στο ίδιο χρονικό διάστημα καταγράφηκαν 1.277 περιστατικά πλημμυρών, αριθμός που αποτυπώνει την πίεση που δέχθηκαν οι υποδομές της πόλης μέσα σε μόλις 14 ώρες.
Σύμφωνα με την ίδια επίσημη καταγραφή, οι πλημμύρες επηρέασαν 808 κατοικίες, 280 επιχειρήσεις και 76 οχήματα, χωρίς οι αριθμοί αυτοί να αποτελούν ακόμη τον τελικό απολογισμό των ζημιών. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν επίσης να αντιμετωπίσουν 47 περιστατικά εγκλωβισμού, ενώ σημειώθηκαν 15 κατολισθήσεις, 13 πτώσεις δέντρων και δύο περιστατικά καταστροφής στεγών. Οι αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών, με τις επιχειρήσεις άντλησης υδάτων και απομάκρυνσης φερτών υλικών να βρίσκονται σε εξέλιξη.
Για την αντιμετώπιση της κατάστασης κινητοποιήθηκαν χιλιάδες εργαζόμενοι και εκατοντάδες συνεργεία. Η νομαρχία ανακοίνωσε την ενεργοποίηση περίπου 8.000 εργαζομένων και 2.000 οχημάτων και μηχανημάτων, ενώ ο Μητροπολιτικός Δήμος Κωνσταντινούπολης ανέφερε ότι διέθεσε 8.392 εργαζομένους και 2.246 οχήματα και μηχανήματα έργου. Οι δύο καταγραφές προέρχονται από διαφορετικούς φορείς και δεν μπορούν να αθροιστούν, καθώς ενδέχεται να περιλαμβάνουν κοινές δυνάμεις.
Προβλήματα στις δημόσιες συγκοινωνίεςΗ λειτουργία της γραμμής τραμ T1 περιορίστηκε σε συγκεκριμένα τμήματα, η κυκλοφορία στη γραμμή T3 ανεστάλη, ενώ διαταραχές καταγράφηκαν στη γραμμή T5 και σε δρομολόγια τελεφερίκ. Αντίθετα, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό της νομαρχίας στις 20:00, οι διάδρομοι των αεροδρομίων της πόλης παρέμεναν ανοικτοί και δεν είχαν καταγραφεί ακυρώσεις πτήσεων εξαιτίας της κακοκαιρίας.
Λόγω της έντονης βροχόπτωσης πλημμύρισαν σταθμοί του Μετρό στο Εσενλέρ, το Ζιντσιρλίκουγιου και το Τοπ Καπί. Το πάρκινγκ εμπορικού κέντρου στο Σαριγιέ στην ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης, πλημμύρισε ενώ στην ίδια περιοχή, τα νερά παρέσυραν λεωφορείο με επιβάτες και οδηγοί οχημάτων εγκλωβίστηκαν, σύμφωνα με την Hurriyet.
İstanbul sel murat boz #yağmur #istanbultrafiği flooding sarıyer kağıthane ayazağa ümraniye şişli şile yolu eyüpsultan maslak vadi İstanbul https://t.co/KkdMdt2GkB— Musa Kayrak (@musakayrak) October 14, 2026
İstanbul sel murat boz #yağmur #istanbultrafiği flooding sarıyer kağıthane ayazağa ümraniye şişli şile yolu eyüpsultan maslak vadi İstanbul https://t.co/lzmyGRNYo1— Musa Kayrak (@musakayrak) October 14, 2026
SON DAKİKA / Otobüsün içinden görüntüler geldi. Mahsur kalan vatandaşların bekleyişi sürüyor. https://t.co/93LFUrE3Gs— Aykırı (@aykiri) October 14, 2026
Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το Σαριγιέ που φέρνει στο φως το protothema.gr, όπου οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και πολίτες προσπαθούν να περπατήσουν.
İstanbul'da etkisini artıran sağanak nedeniyle Esenler, Zincirlikuyu ve Topkapı’da metro istasyonları ile alt geçitleri, Sarıyer’de ise bir alışveriş merkezinin otoparkını su bastı https://t.co/AWza44dSFM— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) October 14, 2026
Στο Σαριγιέ αυτοκίνητα παρασύρθηκαν σαν χαρτόκουτα από την ορμή του νερού σε δρόμο που μετατράπηκε σε ποτάμι.
İstanbul Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde sele kapılan araçlar böyle sürüklendi. https://t.co/Lx6A3JcodU— TRT HABER (@trthaber) October 14, 2026
Σχεδόν 194 χιλιοστά βροχής – Ποιες περιοχές δέχθηκαν τον μεγαλύτερο όγκο νερούΙδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της τουρκικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για το ύψος της βροχόπτωσης. Στην περιοχή Ομερλί του Μπέικοζ καταγράφηκαν 193,84 χιλιοστά βροχής, ποσότητα που αντιστοιχεί σε σχεδόν 194 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο. Στο Αρναβούτκιοϊ η βροχόπτωση έφτασε τα 125,9 χιλιοστά, ενώ στο Μασλάκ του Σαριγέρ καταγράφηκαν 124,72 χιλιοστά. Στην Τσατάλτζα έπεσαν 75,2 χιλιοστά βροχής, στο Καρτάλ 14,3 και στο Μπακίρκιοϊ 6,8 χιλιοστά. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ των καταγραφών αποτυπώνει και την άνιση γεωγραφική κατανομή της κακοκαιρίας, με ορισμένες περιοχές να δέχονται πολλαπλάσιες ποσότητες νερού σε σχέση με άλλες συνοικίες της ίδιας πόλης.
Στο Σαριγέρ, και ειδικότερα στην περιοχή Αγιάζαγα, καταγράφηκαν ορισμένες από τις σοβαρότερες καταστροφές. Ορμητικά νερά παρέσυραν σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας συγκρούσεις μεταξύ οχημάτων και ζημιές σε παρακείμενα κτίρια. Κατοικίες και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ σημειώθηκε κατολίσθηση κοντά σε γήπεδο ποδοσφαίρου. Στην ίδια περιοχή πλημμύρισε εμπορικό κέντρο επί της λεωφόρου Αζερμπαϊτζάν, με τα συνεργεία να επιχειρούν για την απομάκρυνση των υδάτων.
Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στο ιστορικό κέντρο της Κωνσταντινούπολης. Στην περιοχή Φατίχ, τα νερά εισχώρησαν στη Μεγάλη Σκεπαστή Αγορά, το γνωστό Καπαλί Τσαρσί, αλλά και στην Αιγυπτιακή Αγορά Μπαχαρικών. Στο Γενίκαπι πραγματοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης ανθρώπου που είχε εγκλωβιστεί σε πλημμυρισμένη υπόγεια διάβαση, ενώ πλημμύρες σημειώθηκαν στο Τοπ Καπί και στη Σαμάτια. Στο Καγιτχανέ υπερχείλισε ο ομώνυμος χείμαρρος, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στη σήραγγα που συνδέει την περιοχή με το Πιγιαλεπασά. Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στο Μπασάκσεχιρ, στο Εσενγιούρτ, στο Μπαγτζιλάρ, στο Εγιούπσουλταν, στο Μπαχτσελιεβλέρ, στο Μπέγιογλου και στο Ζεϊτινμπουρνού.
Στην ευρωπαϊκή πλευρά, στο Σουλτανγκαζή υπερχείλισαν οι αποχετεύσεις και πλημμύρισαν δρόμοι και σοκάκια, σύμφωνα με την Haber. Ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί δήλωσε: «Είμαστε επί τόπου με όλες τις ομάδες μας για να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές συνέπειες που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την Κωνσταντινούπολη και την Αττάλεια. Υπό τον συντονισμό της AFAD και σε συνεργασία με τους αρμόδιους θεσμούς, οργανισμούς και δήμους μας, συνεχίζουμε το έργο μας αδιάλειπτα με 8.392 άτομα προσωπικό και 2.246 οχήματα και κατασκευαστικό εξοπλισμό στην Κωνσταντινούπολη και 1.901 άτομα προσωπικό και 872 οχήματα και κατασκευαστικό εξοπλισμό στην Αττάλεια».
Τονίζοντας ότι η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί προτεραιότητα, ο υπουργός δήλωσε: «Αξιολογούμε σχολαστικά κάθε αναφορά που λαμβάνουμε και παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται».
Κυκλοφοριακό χάος – Στο 89% η συμφόρησηΟι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρή διαταραχή στο οδικό δίκτυο της Κωνσταντινούπολης, με την κυκλοφοριακή συμφόρηση να φτάνει, σύμφωνα με στοιχεία του Μητροπολιτικού Δήμου, στο 89%. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώθηκαν στους δύο βασικούς οδικούς άξονες της πόλης, D-100 και TEM, καθώς και στις προσβάσεις προς τις γέφυρες του Βοσπόρου. Η συγκέντρωση υδάτων σε κεντρικούς δρόμους, υπόγειες διαβάσεις και κόμβους προκάλεσε τοπικές διακοπές της κυκλοφορίας, ενώ σε αρκετά σημεία οχήματα ακινητοποιήθηκαν μέσα στα νερά.
Κλειστά σχολεία την Πέμπτη – Προειδοποίηση για νέα πλημμυρικά φαινόμεναΜπροστά στην έκταση των προβλημάτων και στις προβλέψεις για συνέχιση των ισχυρών βροχοπτώσεων, η νομαρχία της Κωνσταντινούπολης αποφάσισε την αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας όλων των δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας μοτοσικλετών και συναφών δίτροχων οχημάτων από τις 21:00 της Τετάρτης μέχρι νεότερης απόφασης, ενώ προβλέφθηκε διοικητική άδεια για συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων.
Ο νομάρχης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, προέτρεψε τους πολίτες να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο, ζητώντας από «πολίτες που ζουν σε υπόγεια να περάσουν τη νύχτα σε ασφαλέστερα διαμερίσματα σε ψηλότερους ορόφους και να μένουν μακριά από κοίτες ποταμών, υπόγειες διαβάσεις και περιοχές που κινδυνεύουν από πλημμύρες». Προειδοποίησε δε ότι η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις βροχοπτώσεις να μετατοπίζονται σταδιακά προς την ασιατική πλευρά της πόλης την Πέμπτη.
Ο επίσημος απολογισμός των καταστροφών παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις των συνεργείων συνεχίζονται και η πλήρης έκταση των ζημιών δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί. Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, ο θάνατος του 14χρονου στο Φατίχ αποτελεί τη μοναδική επιβεβαιωμένη απώλεια ανθρώπινης ζωής που έχει δημοσιοποιηθεί, ενώ δεν υπάρχει ακόμη συνολικός αριθμός τραυματιών ούτε εκτίμηση του οικονομικού κόστους των
πλημμυρών.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τις πλημμύρες στην Κωνσταντινούπολη:
Kağıthane Deresi'nin taşması nedeniyle ilçedeki bir meydan sular altında kaldı https://t.co/DiMpuRU2J5— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) October 14, 2026
📍 Kağıthane— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 14, 2026
İstanbul'da etkili olan sağanakta mahsur kalan üniversite öğrencileri iş makineleri ile tahliye edildi https://t.co/FWt4xnxWq5 pic.twitter.com/rTeWvisVU8
Ümraniye’de etkili olan yağış nedeniyle Nevzat Demir Tesisleri yolunda su birikintileri oluştu Yolda ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar suda mahsur kaldı https://t.co/wDKZvPixB2— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) October 14, 2026
Ayazağa’da program çekerken bulunduğu stüdyoyu su basan şarkıcı Murat Boz, o anları görüntüleyerek yardım istedi "Artık çıkabileceğimiz son yere çıkıyoruz. Lütfen acilen tahliye. Burada kadınlar, gençler var" https://t.co/bJmZ1iV3lz https://t.co/PmalM9ZVCk— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) October 14, 2026
İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran sağanak yağış, kent genelinde su baskınlarına neden oldu Tahtakale’de esnaflar, sel sularının dükkanlarına girmesini engellemek için yoğun çaba harcadı https://t.co/YI9SZucfQb— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) October 14, 2026
ŞİLE YOLUNDA ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ İstanbul'u 41 yıl sonra rekor yağış vurdu. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, değerlendirmelerde bulundu. https://t.co/MaKc8LGBhE— A Haber (@ahaber) October 14, 2026
İstanbul Eyüpsultan'da etkili olan yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi. https://t.co/2oByvWNg2P— A Haber (@ahaber) October 14, 2026
İstanbul Şişli’de yaşanan sel sonrası suya kapılan bir vatandaş, koşarak gelen duyarlı iki vatandaşın yardımıyla kurtuldu. https://t.co/XDK4zDrDip— Aykırı (@aykiri) October 14, 2026
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