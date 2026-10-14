«Πνίγηκε» η Κωνσταντινούπολη: Νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία, συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο από τις σφοδρές πλημμύρες, «φύγετε από τα υπόγεια»

‼️ Αντιμέτωπη με εκτεταμένες πλημμύρες βρίσκεται η Κωνσταντινούπολη, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις που πλήττουν τη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας από την Τρίτη έχουν προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε δεκάδες συνοικίες, παραλύοντας τις μετακινήσεις και υποχρεώνοντας τις αρχές να θέσουν σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα. 📍 Ο θάνατος ενός 14χρονου αγοριού από ηλεκτροπληξία, όταν πάτησε ξυπόλητος σε συγκεντρωμένα νερά σε πάρκο της συνοικίας Μπαλάτ, αποτελεί μέχρι στιγμής την τραγικότερη συνέπεια της κακοκαιρίας, ενώ η νομαρχία της Κωνσταντινούπολης προειδοποιεί ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. @John Haramidis #protothema #news #tiktokgreece #greektiktok