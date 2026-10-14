Σοκαριστικό βίντεο από την Κωνσταντινούπολη: Η στιγμή που 14χρονος πατάει ξυπόλητος σε λακούβα με νερό και πεθαίνει από ηλεκτροπληξία
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Κωνσταντινούπολη Ηλεκτροπληξία

Σοκαριστικό βίντεο από την Κωνσταντινούπολη: Η στιγμή που 14χρονος πατάει ξυπόλητος σε λακούβα με νερό και πεθαίνει από ηλεκτροπληξία

Ο Μητροπολιτικός Δήμος, που έδωσε στη δημοσιότητα το οπτικό υλικό, αναφέρει ότι το αγόρι διακομίστηκε σε νοσοκομείο, αλλά δεν τα κατάφερε

Σοκαριστικό βίντεο από την Κωνσταντινούπολη: Η στιγμή που 14χρονος πατάει ξυπόλητος σε λακούβα με νερό και πεθαίνει από ηλεκτροπληξία
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Σε τραγωδία εξελίχθηκε η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την Κωνσταντινούπολη, καθώς ένας 14χρονος έχασε τη ζωή του μετά από ηλεκτροπληξία.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε ο Μητροπολιτικός Δήμος της Κωνσταντινούπολης και τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το αγόρι περπατά ξυπόλητο στο Μπαλάτ, όταν επιχειρεί να περάσει μέσα από μία λακούβα με νερό.

Τότε το διαπερνά ηλεκτρικό ρεύμα, χάνει αμέσως τις αισθήσεις του και σωριάζεται στον δρόμο.

Δείτε το βίντεο από τις τουρκικές Αρχές:



Ο Μητροπολιτικός Δήμος ανακοίνωσε ότι: «Στο περιστατικό που συνέβη στο πάρκο Τσουκουρμποστάν της συνοικίας Μπαλάτ της περιοχής Φατίχ, ο 14χρονος Μ.Ι. υπέστη ηλεκτροπληξία τη στιγμή που πάτησε σε μια λακκούβα με νερό. Το παιδί μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, αλλά, παρ'όλες τις προσπάθειες διάσωσης, κατέληξε. Έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό».
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