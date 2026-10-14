Το FBI διαψεύδει ότι ο διευθυντής του μετέβη στη Μόσχα, ο Κας Πατέλ βρίσκεται στη Βιρτζίνια για μια εκδήλωση
ΚΟΣΜΟΣ
FBI Ρωσία Κας Πατέλ

Το FBI διαψεύδει ότι ο διευθυντής του μετέβη στη Μόσχα, ο Κας Πατέλ βρίσκεται στη Βιρτζίνια για μια εκδήλωση

«Εδώ βρίσκεται στην πραγματικότητα ο Κας Πατέλ (…) στο Πανεπιστήμιο Λίμπερτι» της Βιρτζίνια, ανέφερε το FBI σε ανάρτησή του

Το FBI διαψεύδει ότι ο διευθυντής του μετέβη στη Μόσχα, ο Κας Πατέλ βρίσκεται στη Βιρτζίνια για μια εκδήλωση
UPD:
Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, βρίσκεται στη Βιρτζίνια για μια εκδήλωση σχετική με την υπηρεσία του και την επιβολή του νόμου και όχι στη Ρωσία, όωπς ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή αστυνομία, διαψεύδοντας ένα ρεπορτάζ που κυκλοφορούσε νωρίτερα σύμφωνα με το οποίο ταξίδεψε στη Μόσχα.

Πλάνα από ένα τηλεοπτικό κανάλι που συνεργάζεται με το ABC News στη Βιρτζίνια δείχνουν τον Πατέλ σήμερα σε μια εκδήλωση στο Λίντσμπεργκ.

Το τηλεοπτικό δίκτυο MS NOW, επικαλούμενο δύο ανώνυμες πηγές, μετέδωσε νωρίτερα ότι το αεροσκάφος του Πατέλ προσγειώθηκε στη Ρωσία και ότι κατά τη διήμερη επίσκεψή του στη χώρα αυτή θα έχει συναντήσεις, στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, με στελέχη της ρωσικής FSB. «Εδώ βρίσκεται στην πραγματικότητα ο Κας Πατέλ (…) στο Πανεπιστήμιο Λίμπερτι» της Βιρτζίνια, ανέφερε το FBI σε ανάρτησή του.
UPD:

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης