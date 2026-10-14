Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Το FBI διαψεύδει ότι ο διευθυντής του μετέβη στη Μόσχα, ο Κας Πατέλ βρίσκεται στη Βιρτζίνια για μια εκδήλωση
Το FBI διαψεύδει ότι ο διευθυντής του μετέβη στη Μόσχα, ο Κας Πατέλ βρίσκεται στη Βιρτζίνια για μια εκδήλωση
«Εδώ βρίσκεται στην πραγματικότητα ο Κας Πατέλ (…) στο Πανεπιστήμιο Λίμπερτι» της Βιρτζίνια, ανέφερε το FBI σε ανάρτησή του
UPD:
Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, βρίσκεται στη Βιρτζίνια για μια εκδήλωση σχετική με την υπηρεσία του και την επιβολή του νόμου και όχι στη Ρωσία, όωπς ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή αστυνομία, διαψεύδοντας ένα ρεπορτάζ που κυκλοφορούσε νωρίτερα σύμφωνα με το οποίο ταξίδεψε στη Μόσχα.
Πλάνα από ένα τηλεοπτικό κανάλι που συνεργάζεται με το ABC News στη Βιρτζίνια δείχνουν τον Πατέλ σήμερα σε μια εκδήλωση στο Λίντσμπεργκ.
Πλάνα από ένα τηλεοπτικό κανάλι που συνεργάζεται με το ABC News στη Βιρτζίνια δείχνουν τον Πατέλ σήμερα σε μια εκδήλωση στο Λίντσμπεργκ.
Το τηλεοπτικό δίκτυο MS NOW, επικαλούμενο δύο ανώνυμες πηγές, μετέδωσε νωρίτερα ότι το αεροσκάφος του Πατέλ προσγειώθηκε στη Ρωσία και ότι κατά τη διήμερη επίσκεψή του στη χώρα αυτή θα έχει συναντήσεις, στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, με στελέχη της ρωσικής FSB. «Εδώ βρίσκεται στην πραγματικότητα ο Κας Πατέλ (…) στο Πανεπιστήμιο Λίμπερτι» της Βιρτζίνια, ανέφερε το FBI σε ανάρτησή του.
Left: MS Now reports two sources familiar say Kash Patel just landed in Russia Right: Here’s where Kash Patel actually is… Liberty U, doing a law enforcement appreciation event MS Now’s “sources” are “familiar” with NOTHING! https://t.co/4i26hV70VW— FBI Rapid Response (@FBI_Response) October 14, 2026
UPD:
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