Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ούτε ένα ευρώ για την Ουκρανία δεν λείπει από τις κοινωνικές δαπάνες της Γερμανίας, λέει ο Μερτς
Ούτε ένα ευρώ για την Ουκρανία δεν λείπει από τις κοινωνικές δαπάνες της Γερμανίας, λέει ο Μερτς
Ο καγκελάριος ανέφερε ότι η υποστήριξη προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί, προκειμένου, όπως είπε, να ζούμε σε μια ασφαλή και ελεύθερη Ευρώπη
«Μεγαλύτερη δημιουργική προσπάθεια» εναντίον του εξτρεμισμού ζήτησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και κατηγόρησε τόσο την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) όσο και την Αριστερά ότι «ζουν στη δική τους πραγματικότητα», ενώ απέρριψε το επιχείρημά τους ότι η οικονομική και στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία συνιστά «ζήτημα δικαιοσύνης» στο εσωτερικό.
«Ούτε ένα ευρώ που πηγαίνει στην Ουκρανία δεν λείπει από τις κοινωνικές ή τις εκπαιδευτικές δαπάνες στη Γερμανία», διαβεβαίωσε ο καγκελάριος από το βήμα της Bundestag, στην καθιερωμένη ομιλία του πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. «Για μας, δικαιοσύνη δεν είναι η απαλλοτρίωση», δήλωσε ο κ. Μερτς, αναφερόμενος στην προεκλογική υπόσχεση της Αριστεράς για απαλλοτρίωση εταιριών ακινήτων στο Βερολίνο προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στέγης στην πρωτεύουσα. Δικαιοσύνη όμως δεν είναι ούτε ο αποκλεισμός των μειονοτήτων, συνέχισε ο κ. Μερτς, με το βλέμμα στην AfD: «Καμία κοινωνία και καμία τάξη δεν μπορεί να οικοδομηθεί στη λογική του δικαίου του ισχυρότερου», είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας την αντίδραση των βουλευτών της ακροδεξιάς, τους οποίους επέκρινε κατόπιν για τα «ειρωνικά γέλια και την ευχαρίστηση που τους δίνει η ανατροπή και η καταστροφή».
Αναφερόμενος στα θέματα παγκόσμιας οικονομίας και προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα οποία θα ασχοληθεί η επικείμενη σύνοδος κορυφής, ο Φρίντριχ Μερτς, χωρίς να κατονομάσει την Κίνα, ξεκαθάρισε ότι η Ευρώπη «δεν μπορεί να μένει άπραγη όταν άλλες χώρες βλάπτουν την οικονομία μας μέσω υψηλών επιδοτήσεων, τεχνητά υποτιμημένων νομισμάτων, πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας και επιθετικής τιμολόγησης». Προειδοποίησε μάλιστα ότι «όποιος επιδιώκει μια εμπορική σύγκρουση μαζί μας, θα καταλάβει ότι πλέον αμυνόμαστε».
Ο καγκελάριος ανέφερε ότι η υποστήριξη προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί, προκειμένου, όπως είπε, να ζούμε σε μια ασφαλή και ελεύθερη Ευρώπη. «Αυτό είναι και η προϋπόθεση για να ανθίσει η δικαιοσύνη. Και οι επενδύσεις στις αμυντικές δυνατότητες της Ουκρανίας εξυπηρετούν ακριβώς αυτόν τον σκοπό, καθώς βλέπουμε ότι η προθυμία της Ρωσίας να κλιμακώσει την ένταση των επιθέσεων αυξάνεται - και όχι μόνο σε σχέση με τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης, αλλά και με τη δική μας χώρα», δήλωσε και απέρριψε εμφατικά ότι η υποστήριξη προς την Ουκρανία συνεπάγεται περικοπές στο εσωτερικό.
Απαιτούνται «δημιουργικές προσπάθειες» προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο εξτρεμισμός, ο οποίος «διεισδύει για άλλη μια φορά σε αυτό το κοινοβούλιο με πλήρη ισχύ, αλλά και στην καθημερινότητα της χώρας μας», είπε ο κ. Μερτς και παραδέχθηκε ότι αυτός ο εξτρεμισμός «έχει τις ρίζες του στη δικαιολογημένη δυσαρέσκεια και στα δικαιολογημένα αισθήματα αδικίας». Η Ευρώπη βρίσκεται υπό πίεση, όπως ίσως ποτέ άλλοτε από την ίδρυσή της, συνέχισε ο καγκελάριος, σημείωσε ωστόσο ότι αυτή η περίοδος θα μπορούσε να γίνει μια «χρυσή εποχή ευρωπαϊκής ελευθερίας, ευρωπαϊκού δικαίου, ευρωπαϊκής ειρήνης και ευρωπαϊκής ευημερίας». Προαπαιτούμενο, διευκρίνισε, είναι το «στοχευμένο κυβερνητικό έργο που θα μας επιτρέψει να λάβουμε τις απαραίτητες αποφάσεις», για τα θέματα των συντάξεων, της υγειονομικής περίθαλψης και της αγοράς εργασίας.
«Ούτε ένα ευρώ που πηγαίνει στην Ουκρανία δεν λείπει από τις κοινωνικές ή τις εκπαιδευτικές δαπάνες στη Γερμανία», διαβεβαίωσε ο καγκελάριος από το βήμα της Bundestag, στην καθιερωμένη ομιλία του πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. «Για μας, δικαιοσύνη δεν είναι η απαλλοτρίωση», δήλωσε ο κ. Μερτς, αναφερόμενος στην προεκλογική υπόσχεση της Αριστεράς για απαλλοτρίωση εταιριών ακινήτων στο Βερολίνο προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στέγης στην πρωτεύουσα. Δικαιοσύνη όμως δεν είναι ούτε ο αποκλεισμός των μειονοτήτων, συνέχισε ο κ. Μερτς, με το βλέμμα στην AfD: «Καμία κοινωνία και καμία τάξη δεν μπορεί να οικοδομηθεί στη λογική του δικαίου του ισχυρότερου», είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας την αντίδραση των βουλευτών της ακροδεξιάς, τους οποίους επέκρινε κατόπιν για τα «ειρωνικά γέλια και την ευχαρίστηση που τους δίνει η ανατροπή και η καταστροφή».
Αναφερόμενος στα θέματα παγκόσμιας οικονομίας και προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα οποία θα ασχοληθεί η επικείμενη σύνοδος κορυφής, ο Φρίντριχ Μερτς, χωρίς να κατονομάσει την Κίνα, ξεκαθάρισε ότι η Ευρώπη «δεν μπορεί να μένει άπραγη όταν άλλες χώρες βλάπτουν την οικονομία μας μέσω υψηλών επιδοτήσεων, τεχνητά υποτιμημένων νομισμάτων, πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας και επιθετικής τιμολόγησης». Προειδοποίησε μάλιστα ότι «όποιος επιδιώκει μια εμπορική σύγκρουση μαζί μας, θα καταλάβει ότι πλέον αμυνόμαστε».
Ο καγκελάριος ανέφερε ότι η υποστήριξη προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί, προκειμένου, όπως είπε, να ζούμε σε μια ασφαλή και ελεύθερη Ευρώπη. «Αυτό είναι και η προϋπόθεση για να ανθίσει η δικαιοσύνη. Και οι επενδύσεις στις αμυντικές δυνατότητες της Ουκρανίας εξυπηρετούν ακριβώς αυτόν τον σκοπό, καθώς βλέπουμε ότι η προθυμία της Ρωσίας να κλιμακώσει την ένταση των επιθέσεων αυξάνεται - και όχι μόνο σε σχέση με τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης, αλλά και με τη δική μας χώρα», δήλωσε και απέρριψε εμφατικά ότι η υποστήριξη προς την Ουκρανία συνεπάγεται περικοπές στο εσωτερικό.
Απαιτούνται «δημιουργικές προσπάθειες» προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο εξτρεμισμός, ο οποίος «διεισδύει για άλλη μια φορά σε αυτό το κοινοβούλιο με πλήρη ισχύ, αλλά και στην καθημερινότητα της χώρας μας», είπε ο κ. Μερτς και παραδέχθηκε ότι αυτός ο εξτρεμισμός «έχει τις ρίζες του στη δικαιολογημένη δυσαρέσκεια και στα δικαιολογημένα αισθήματα αδικίας». Η Ευρώπη βρίσκεται υπό πίεση, όπως ίσως ποτέ άλλοτε από την ίδρυσή της, συνέχισε ο καγκελάριος, σημείωσε ωστόσο ότι αυτή η περίοδος θα μπορούσε να γίνει μια «χρυσή εποχή ευρωπαϊκής ελευθερίας, ευρωπαϊκού δικαίου, ευρωπαϊκής ειρήνης και ευρωπαϊκής ευημερίας». Προαπαιτούμενο, διευκρίνισε, είναι το «στοχευμένο κυβερνητικό έργο που θα μας επιτρέψει να λάβουμε τις απαραίτητες αποφάσεις», για τα θέματα των συντάξεων, της υγειονομικής περίθαλψης και της αγοράς εργασίας.
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