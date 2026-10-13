«Ανάσχεση, αποδυνάμωση και συντριβή»: Το ΝΑΤΟ αποκαλύπτει το τρίπτυχο της «Θεωρίας της Νίκης» αν δεχτεί επίθεση από τη Ρωσία

Μπορεί Ευρώπη και Ουκρανία να εκπέμπουν, πλέον, σε άλλο μήκος κύματος από την κυβέρνηση Τραμπ, ως προς την αντιμετώπιση της Ρωσίας, ωστόσο ο Αμερικανός διοικητής του ΝΑΤΟ ξεκαθάρισε πως οι ΗΠΑ δεν θα διστάσουν να εμπλακούν αν χρειαστεί





Συγκεκριμένα, ο διοικητής, πτέραρχος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Αλέξους Γκρίνκεβιτς, τόνισε ότι η Συμμαχία δεν θεωρεί μια στρατιωτική αναμέτρηση με τη Ρωσία «επικείμενη ή αναπόφευκτη», παρά τις ρωσικές ενέργειες δολιοφθοράς, τους εμπρησμούς, τις κυβερνοεπιθέσεις και τις εκστρατείες παραπληροφόρησης, που αποσκοπούν στο να κλονίσουν την αποφασιστικότητα των Ευρωπαίων και να διακόψουν τις γραμμές ανεφοδιασμού όπλων προς την Ουκρανία.







«Αυτό που θέλω είναι να διαβεβαιώσω το ένα δισεκατομμύριο πολίτες της Συμμαχίας μας ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε», δήλωσε τη Δευτέρα ο Γκρίνκεβιτς στο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας. «Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ξέρουμε πώς θα το κάνουμε».







Ντόναλντ Τραμπ να χαλαρώσει μονομερώς τις κυρώσεις κατά του Κρεμλίνου, προκειμένου να αγοράσει ρωσικό πετρέλαιο, ανέδειξε την εντυπωσιακή απόσταση που χωρίζει τον στρατιωτικό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ και την ευρωπαϊκή υποστήριξη προς την Ουκρανία από τη συναλλακτική διπλωματία του Λευκού Οίκου και την εχθρική στάση του απέναντι στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



Το Σάββατο, ο Τραμπ εμφανίστηκε - όχι για πρώτη φορά - να επιρρίπτει στην Ουκρανία την ευθύνη για τον πόλεμο, λέγοντας ότι η χώρα θα πρέπει να «αποκτήσει νέο πρόεδρο».



Διοχετεύοντας άμεσα ρευστό στα ταμεία του Κρεμλίνου, η αμερικανική κυβέρνηση διακινδυνεύει να υπονομεύσει την πολυετή οικονομική πίεση των συμμάχων, να θολώσει το μήνυμα αποτροπής του δυτικού συνασπισμού και να δοκιμάσει την ίδια ακριβώς αλληλεγγύη που ο Γκρίνκεβιτς βρέθηκε στη Βαρσοβία για να προβάλει.



Κλείσιμο



Η ένταση έγινε, επίσης, εμφανής όταν ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ προειδοποίησε ότι η υπεράσπιση της Ουκρανίας και η ασφάλεια του ΝΑΤΟ είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. «Όποιος, για οποιονδήποτε λόγο - προδοσία, ανοησία ή χρήματα - θέλει να αποδυναμώσει την Ουκρανία στην άμυνά της απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, ενεργεί ξεκάθαρα εναντίον του ίδιου του έθνους του, της ασφάλειας του κράτους του και της κυριαρχίας του», δήλωσε ο Τουσκ.



Όταν στη συνέχεια ρωτήθηκε επίμονα εάν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι μπορούν να υπολογίζουν στην Ουάσινγκτον για την υπεράσπισή τους, ο Γκρίνκεβιτς απέρριψε τις εκτιμήσεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να διστάσουν. Επικαλέστηκε την παρουσία χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, μεταξύ άλλων και στην Πολωνία, ενώ αναφέρθηκε και στα πρόσφατα ανακοινωθέντα των συνόδων κορυφής, με τα οποία επιβεβαιώθηκε εκ νέου η θεμελιώδης εγγύηση συλλογικής άμυνας του Άρθρου 5.



Το σχέδιο αποτροπής της Μόσχας που έχει ετοιμάσει το ΝΑΤΟ σε περίπτωση ανοιχτού πολέμου με τη Ρωσία, η οποία «τρέχει» καμπάνια αποσταθεροποίησης των ευρωπαϊκών χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, παρουσίασε ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Συμμαχίας, συνοψίζοντάς το στο τρίπτυχο «ανάσχεση, αποδυνάμωση και συντριβή».Συγκεκριμένα, ο διοικητής, πτέραρχος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ,, τόνισε ότι η Συμμαχία δεν θεωρεί μια στρατιωτική αναμέτρηση με τη Ρωσία «επικείμενη ή αναπόφευκτη», παρά τις ρωσικές ενέργειες δολιοφθοράς, τους εμπρησμούς, τις κυβερνοεπιθέσεις και τις εκστρατείες παραπληροφόρησης, που αποσκοπούν στο να κλονίσουν την αποφασιστικότητα των Ευρωπαίων και να διακόψουν τις γραμμές ανεφοδιασμού όπλων προς την Ουκρανία.Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ωστόσο, ο στρατηγός είπε ότι έλαβε συνειδητά την απόφαση να αποκαλύψει δημοσίως τον πυρήνα του απόρρητου πολεμικού σχεδίου του ΝΑΤΟ - γνωστού ως «Θεωρία της Νίκης» - προκειμένου να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας στις 32 χώρες της Συμμαχίας.«Αυτό που θέλω είναι να διαβεβαιώσω το ένα δισεκατομμύριο πολίτες της Συμμαχίας μας ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε», δήλωσε τη Δευτέρα οστο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας. «Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ξέρουμε πώς θα το κάνουμε».Ωστόσο, ακόμη και την ώρα που ο Αμερικανός πτέραρχος υπογράμμιζε ότι η άμυνα του ΝΑΤΟ στηρίζεται πρωτίστως στην ενότητα, οι έντονες γεωπολιτικές αντιφάσεις ήταν εμφανείς στην αίθουσα του συνεδρίου. Η απόφαση τουνα χαλαρώσει μονομερώς τις κυρώσεις κατά του Κρεμλίνου, προκειμένου να αγοράσει ρωσικό πετρέλαιο, ανέδειξε την εντυπωσιακή απόσταση που χωρίζει τον στρατιωτικό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ και την ευρωπαϊκή υποστήριξη προς την Ουκρανία από τη συναλλακτική διπλωματία του Λευκού Οίκου και την εχθρική στάση του απέναντι στονΤο Σάββατο, ο Τραμπ εμφανίστηκε - όχι για πρώτη φορά - να επιρρίπτει στην Ουκρανία την ευθύνη για τον πόλεμο, λέγοντας ότι η χώρα θα πρέπει να «αποκτήσει νέο πρόεδρο».Διοχετεύοντας άμεσα ρευστό στα ταμεία του Κρεμλίνου, η αμερικανική κυβέρνηση διακινδυνεύει να υπονομεύσει την πολυετή οικονομική πίεση των συμμάχων, να θολώσει το μήνυμα αποτροπής του δυτικού συνασπισμού και να δοκιμάσει την ίδια ακριβώς αλληλεγγύη που οβρέθηκε στη Βαρσοβία για να προβάλει.Ακόμη και αν οι ποσότητες του ρωσικού ντίζελ που θα αγοραστούν είναι μικρές, η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει, ξεκάθαρα, τη διαίρεση. Η Ουκρανία και η Ευρώπη υποστηρίζουν ότι μόνο η οικονομική και στρατιωτική πίεση μπορεί να πείσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο που ο ίδιος ξεκίνησε. Αντίθετα, ο Τραμπ και οι απεσταλμένοι του φαίνεται να προτιμούν να καλοπιάσουν τον Ρώσο πρόεδρο προσφέροντάς του «συμφωνίες».Η ένταση έγινε, επίσης, εμφανής όταν ο πρωθυπουργός της Πολωνίας,προειδοποίησε ότι η υπεράσπιση της Ουκρανίας και η ασφάλεια του ΝΑΤΟ είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. «Όποιος, για οποιονδήποτε λόγο - προδοσία, ανοησία ή χρήματα - θέλει να αποδυναμώσει την Ουκρανία στην άμυνά της απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, ενεργεί ξεκάθαρα εναντίον του ίδιου του έθνους του, της ασφάλειας του κράτους του και της κυριαρχίας του», δήλωσε ο Τουσκ.Όταν στη συνέχεια ρωτήθηκε επίμονα εάν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι μπορούν να υπολογίζουν στηνγια την υπεράσπισή τους, οαπέρριψε τις εκτιμήσεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να διστάσουν. Επικαλέστηκε την παρουσία χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, μεταξύ άλλων και στην Πολωνία, ενώ αναφέρθηκε και στα πρόσφατα ανακοινωθέντα των συνόδων κορυφής, με τα οποία επιβεβαιώθηκε εκ νέου η θεμελιώδης εγγύηση συλλογικής άμυνας του Άρθρου 5.





Οι φόβοι για το «θράσος» της Ρωσίας Οι φόβοι στην Ευρώπη για μια αποθρασυμένη Ρωσία εντείνονται. Ο Μίχαλ Κούντελκα, διευθυντής της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ασφαλείας της Τσεχίας, προειδοποίησε τη Δευτέρα το Κοινοβούλιο ότι η Ρωσία θα μπορούσε, «μέσα σε λίγους μήνες και όχι σε βάθος ετών», να κλιμακώσει τις ενέργειές της προχωρώντας σε μια πολύ πιο επικίνδυνη και σοβαρή επιχείρηση. Αυτή θα μπορούσε, σε μεταγενέστερο στάδιο, να περιλαμβάνει ακόμη και περιορισμένη στρατιωτική δράση εναντίον χώρας του ΝΑΤΟ.



Ο Γκρίνκεβιτς εξήγησε ότι το νέο δόγμα της Συμμαχίας αντλεί άμεσα διδάγματα από τα σύγχρονα πεδία μάχης στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.



Ειδικότερα, το σχέδιο συνδυάζει τα όπλα ακριβείας με αυτό που ο ίδιος περιέγραψε ως «οικονομικά προσιτή μαζικότητα»: μεγάλους αριθμούς αυτόνομων συστημάτων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και μέσων ηλεκτρονικού πολέμου, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζουν έναν παρατεταμένο πόλεμο φθοράς.



Πώς λειτουργεί η στρατηγική των τριών σταδίων Η στρατηγική «ανάσχεση, αποδυνάμωση και συντριβή» αποσκοπεί στο να σταματήσει μια εισβολή εν τη γενέσει της, χωρίς να επιχειρηθεί η κατάκτηση της επικράτειας του αντιπάλου.



Στο πρώτο στάδιο, όπως εξήγησε ο Γκρίνκεβιτς, οι συμμαχικές δυνάμεις «αναχαιτίζουν» αμέσως την επίθεση στα σύνορα, ώστε να εμποδίσουν τον εχθρό να καταλάβει εδάφη. Πρόκειται για αλλαγή στρατηγικής που υιοθετήθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.



Στη συνέχεια, οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ «αποδυναμώνουν» την επίθεση, πλήττοντας τα προελαύνοντα στρατεύματα από αέρος, θαλάσσης και ξηράς, ώστε να ανακόψουν την ορμή τους.



Τέλος, εάν η επίθεση συνεχιστεί, «συντρίβουν» τον εχθρό, στοχεύοντας τις γραμμές ανεφοδιασμού, τις επικοινωνίες και τα δίκτυα διοίκησης που επιτρέπουν στις δυνάμεις της πρώτης γραμμής να συνεχίζουν να μάχονται, αποδυναμώνοντας τον επιτιθέμενο μέχρι το σημείο της κατάρρευσης.



Ο Γκρίνκεβιτς τόνισε ότι το ΝΑΤΟ δεν ενδιαφέρεται να καταλάβει εδάφη ενός αντιπάλου, αλλά περιορίζει αυστηρά τον στόχο στην τακτική και επιχειρησιακή εξουδετέρωση του εχθρού, επιδιώκοντας να του στερήσει οποιοδήποτε πρόσχημα για περαιτέρω κλιμάκωση και αφήνοντας το ηθικό και στρατηγικό βάρος της διεύρυνσης του πολέμου αποκλειστικά στον επιτιθέμενο.



«Η εφαρμογή της "θεωρίας της νίκης" που περιέγραψα σήμερα θα απαιτούσε να δώσω διαταγές τις οποίες ελπίζω να μη χρειαστεί ποτέ να εκδώσω», δήλωσε και πρόσθεσε: «Ας μην υπάρχει, όμως, καμία αμφιβολία: εάν ξεσπάσει πόλεμος, θα αναχαιτίσουμε και θα αποδυναμώσουμε οποιαδήποτε επίθεση και, εάν αυτή δεν σταματήσει, θα συντρίψουμε τις δυνάμεις που στρέφονται επιθετικά εναντίον μας».



Οι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου απορρίπτουν συστηματικά, από την πλευρά τους, τις προειδοποιήσεις που διατυπώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη.



«Δεν έχουμε καμία πρόθεση να πολεμήσουμε την Ευρώπη, να εμπλακούμε σε πόλεμο με την Ευρώπη. Αυτό είναι απόλυτη ανοησία», είχε δηλώσει τον Σεπτέμβριο ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. «Όμως η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο μαζί μας. Αυτό θα μπορούσε να εξελιχθεί σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία» πρόσθεσε.