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Η «Θεωρία της Νίκης» του NATO: Με drones και AI η Συμμαχία σχεδιάζει να απαντήσει στη Ρωσία αν δεχτεί επίθεση
Η «Θεωρία της Νίκης» του NATO: Με drones και AI η Συμμαχία σχεδιάζει να απαντήσει στη Ρωσία αν δεχτεί επίθεση
Η νέα στρατηγική που επεξεργάζεται το αρχηγείο του ΝΑΤΟ στοχεύει σε ταχεία νίκης επί της Ρωσίας, αν επιτεθεί σε κράτος μέλος - Κινητικότητα σε Εσθονία, Λιθουανία και Πολωνία
Μια νέα στρατηγική για την επίτευξη ταχείας νίκης επί της Μόσχας, σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας, φέρεται να επεξεργάζεται ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης του ΝΑΤΟ, στρατηγός Άλεξους Γκρίνκεβιτς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενσωμάτωση νέων αμυντικών τεχνολογιών, όπως τα drones και η τεχνητή νοημοσύνη.
Σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο απέκτησε μια μη διαβαθμισμένη έκδοση του σχετικού εγγράφου, που φέρει τίτλο «Theory of Victory» («Θεωρία της Νίκης»), το σχέδιο αναμένεται να παρουσιαστεί από τον Γκρίνκεβιτς στην Πολωνία στις 12 Οκτωβρίου, ενώ το περιεχόμενό του παρουσίασε η European Pravda.
Αξιωματούχοι και διπλωμάτες που γνωρίζουν την υπόθεση δήλωσαν ότι το έγγραφο έχει ως στόχο να εξηγήσει στους συμμάχους με ποιον τρόπο θα αντιδρούσε το ΝΑΤΟ σε μια ενδεχόμενη εισβολή σε έδαφος κράτους-μέλους.
Παράλληλα, επιδιώκει να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο η Συμμαχία θα συνδυάσει τα συμβατικά οπλικά συστήματα με νέες δυνατότητες που αναπτύχθηκαν ή απέκτησαν μεγαλύτερη σημασία μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Στόχος είναι επίσης να ενθαρρυνθούν οι σύμμαχοι να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες και να ενισχύσουν την ετοιμότητά τους.
Βασική επιδίωξη είναι, μέσω της επίδειξης στρατιωτικής ετοιμότητας, να πειστεί ένας πιθανός αντίπαλος ότι μια επίθεση εναντίον του ΝΑΤΟ δεν μπορεί να τον οδηγήσει σε νίκη.
Σε περίπτωση, ωστόσο, που η Συμμαχία δεχθεί επίθεση, το ΝΑΤΟ θα επιδιώξει να ανακόψει την εισβολή συνδυάζοντας τις χερσαίες δυνάμεις με άλλα μέσα στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας Αποτροπής Ανατολικής Πτέρυγας - Eastern Flank Deterrence Initiative», μιας προσέγγισης που προβλέπει εκτεταμένη χρήση χαμηλού κόστους drones, συστημάτων με ελάχιστη ανάγκη ανθρώπινου προσωπικού και τεχνητής νοημοσύνης για την επιλογή και στοχοποίηση στόχων.
Ο εκπρόσωπος του Γκρίνκιβιτς, συνταγματάρχης Μάρτιν Ο' Ντόνελ, απέφυγε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες του σχεδίου, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Συμμαχία έχει «αποκλειστικά αμυντικό» χαρακτήρα.
«Η θεωρία νίκης του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή Ευρώπης είναι απλή: να διατηρήσουμε το πλεονέκτημα του ΝΑΤΟ. Δεδομένου του ασταθούς και σύνθετου παγκόσμιου περιβάλλοντος ασφαλείας, πρέπει να διαμορφώσουμε από τώρα τις συνθήκες ώστε να αποτρέψουμε την επιθετικότητα και, εάν χρειαστεί, να νικήσουμε σε περίπτωση επίθεσης», δήλωσε.
Ο επικεφαλής της γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Μάρτιν Γιάγκερ, έχει προειδοποιήσει για τον κίνδυνο μιας ένοπλης σύγκρουσης με τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι η αντιπαράθεση έχει αποκτήσει νέα και πιο επικίνδυνα χαρακτηριστικά.
Την ίδια ώρα, η Εσθονία μετακινεί μια βασική ταξιαρχία της από την πόλη Τάπα στην Γιόχβι, περίπου 50 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής «ενεργού άμυνας» που εφαρμόζει ενόψει πιθανής ρωσικής επιθετικότητας.
Παράλληλα, η Λιθουανία και η Πολωνία επεξεργάζονται από κοινού ένα διεθνές σχέδιο εκκένωσης αμάχων, το οποίο θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η απομάκρυνση κατοίκων της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας προς ασφαλέστερες περιοχές μέσω των συνόρων.
Σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο απέκτησε μια μη διαβαθμισμένη έκδοση του σχετικού εγγράφου, που φέρει τίτλο «Theory of Victory» («Θεωρία της Νίκης»), το σχέδιο αναμένεται να παρουσιαστεί από τον Γκρίνκεβιτς στην Πολωνία στις 12 Οκτωβρίου, ενώ το περιεχόμενό του παρουσίασε η European Pravda.
Αξιωματούχοι και διπλωμάτες που γνωρίζουν την υπόθεση δήλωσαν ότι το έγγραφο έχει ως στόχο να εξηγήσει στους συμμάχους με ποιον τρόπο θα αντιδρούσε το ΝΑΤΟ σε μια ενδεχόμενη εισβολή σε έδαφος κράτους-μέλους.
Παράλληλα, επιδιώκει να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο η Συμμαχία θα συνδυάσει τα συμβατικά οπλικά συστήματα με νέες δυνατότητες που αναπτύχθηκαν ή απέκτησαν μεγαλύτερη σημασία μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Στόχος είναι επίσης να ενθαρρυνθούν οι σύμμαχοι να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες και να ενισχύσουν την ετοιμότητά τους.
Drones, τεχνητή νοημοσύνη και «ενεργός άμυνα»Η στρατηγική υπογραμμίζει τον αμυντικό χαρακτήρα του ΝΑΤΟ και την ανάγκη να αποφεύγονται κινήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακούσια κλιμάκωση, ενώ παράλληλα καθιστά σαφή την ανάγκη συλλογικής αντίδρασης απέναντι σε υβριδικές απειλές.
Βασική επιδίωξη είναι, μέσω της επίδειξης στρατιωτικής ετοιμότητας, να πειστεί ένας πιθανός αντίπαλος ότι μια επίθεση εναντίον του ΝΑΤΟ δεν μπορεί να τον οδηγήσει σε νίκη.
Σε περίπτωση, ωστόσο, που η Συμμαχία δεχθεί επίθεση, το ΝΑΤΟ θα επιδιώξει να ανακόψει την εισβολή συνδυάζοντας τις χερσαίες δυνάμεις με άλλα μέσα στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας Αποτροπής Ανατολικής Πτέρυγας - Eastern Flank Deterrence Initiative», μιας προσέγγισης που προβλέπει εκτεταμένη χρήση χαμηλού κόστους drones, συστημάτων με ελάχιστη ανάγκη ανθρώπινου προσωπικού και τεχνητής νοημοσύνης για την επιλογή και στοχοποίηση στόχων.
Ο εκπρόσωπος του Γκρίνκιβιτς, συνταγματάρχης Μάρτιν Ο' Ντόνελ, απέφυγε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες του σχεδίου, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Συμμαχία έχει «αποκλειστικά αμυντικό» χαρακτήρα.
«Η θεωρία νίκης του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή Ευρώπης είναι απλή: να διατηρήσουμε το πλεονέκτημα του ΝΑΤΟ. Δεδομένου του ασταθούς και σύνθετου παγκόσμιου περιβάλλοντος ασφαλείας, πρέπει να διαμορφώσουμε από τώρα τις συνθήκες ώστε να αποτρέψουμε την επιθετικότητα και, εάν χρειαστεί, να νικήσουμε σε περίπτωση επίθεσης», δήλωσε.
Αυξημένη ανησυχία για την επιθετικότητα της ΡωσίαςΗ προετοιμασία του νέου σχεδίου πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας στην Ευρώπη για την πιθανότητα μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας.
Ο επικεφαλής της γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Μάρτιν Γιάγκερ, έχει προειδοποιήσει για τον κίνδυνο μιας ένοπλης σύγκρουσης με τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι η αντιπαράθεση έχει αποκτήσει νέα και πιο επικίνδυνα χαρακτηριστικά.
Την ίδια ώρα, η Εσθονία μετακινεί μια βασική ταξιαρχία της από την πόλη Τάπα στην Γιόχβι, περίπου 50 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής «ενεργού άμυνας» που εφαρμόζει ενόψει πιθανής ρωσικής επιθετικότητας.
Παράλληλα, η Λιθουανία και η Πολωνία επεξεργάζονται από κοινού ένα διεθνές σχέδιο εκκένωσης αμάχων, το οποίο θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η απομάκρυνση κατοίκων της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας προς ασφαλέστερες περιοχές μέσω των συνόρων.
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