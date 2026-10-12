Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο ρίχνει ρομπότ πίσω από τις ρωσικές γραμμές και ξανακερδίζει εδάφη στο Ντονέτσκ

Η επιχείρηση «Vivaldi» επέτρεψε στις ουκρανικές δυνάμεις να ανακαταλάβουν 176 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο Ντονέτσκ και να προκαλέσουν βαριές απώλειες στους Ρώσους - «Ισχυρό μήνυμα στη Μόσχα», λένε οι αναλυτές

Μιχάηλο Φεντόροφ. Και το μέλλον φαίνεται πως έχει ήδη φτάσει.



Η αιφνιδιαστική ουκρανική αντεπίθεση που εξελίσσεται εδώ και μερικούς μήνες με τη χρήση ρομποτικών συστημάτων στην περιφέρεια του Ντονέτσκ φαίνεται να έχει στερήσει από τους Ρώσους όσα εδάφη κέρδισαν σε διάστημα ενός έτους, σύμφωνα με όσα επισημαίνουν ειδικοί σε θέματα ασφάλειας, προκαλώντας στρατηγικό πλήγμα στις εδαφικές φιλοδοξίες του Βλαντίμιρ Πούτιν.



«Επιχείρηση Vivaldi», άρχισαν να γίνονται γνωστές τις τελευταίες εβδομάδες, προσφέροντας μια πρώτη εικόνα για τη ραγδαία μεταβαλλόμενη φύση των επιχειρήσεων στην πρώτη γραμμή του μετώπου, εν μέσω της ρωσικής εισβολής ευρείας κλίμακας.







Λιμάν, στο βόρειο τμήμα της περιφέρειας του Ντονέτσκ, αιφνιδιάζοντας τις ρωσικές δυνάμεις.



Εδώ και περίπου 12 μήνες, οι Ρώσοι επιχειρούν να περικυκλώσουν τις πόλεις της λεγόμενης «ζώνης των οχυρών» της Ουκρανίας, οι οποίες αποτελούν το τελευταίο τμήμα της συγκεκριμένης περιφέρειας που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο.



Ωστόσο, κατά την τρίτη φάση της επιχείρησης Vivaldi, οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν επιπλέον 51 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ανεβάζοντας τη συνολική έκταση των εδαφών που ανακτήθηκαν στα 176 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δήλωσε στις 28 Σεπτεμβρίου ο Ουκρανός ταξίαρχος Αντρίι Μπιλέτσκι. Η τελευταία φάση των μαχών προκάλεσε περισσότερες από 2.000 απώλειες στις ρωσικές δυνάμεις, ενώ περισσότεροι από 250 Ρώσοι στρατιώτες αιχμαλωτίστηκαν, πρόσθεσε.



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«Ισχυρό πλήγμα» στις φιλοδοξίες του Πούτιν για το Ντονμπάς Ο Πάτρικ Μπόλντερ, ειδικός σε θέματα άμυνας και στρατηγικός σύμβουλος στο Κέντρο Στρατηγικών Μελετών της Χάγης (HCSS), περιέγραψε την ουκρανική αντεπίθεση ως ένα «ισχυρό και αιματηρό πλήγμα» στον ελάχιστο πολεμικό στόχο του Πούτιν να καταλάβει την περιοχή του Ντονμπάς.



Όπως εξήγησε, μιλώντας στο CNBC, οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν όχι μόνο να κρατήσουν μυστικές τις λεπτομέρειες της επιχείρησης, αλλά και να οργανώσουν εκστρατείες παραπληροφόρησης σε βάρος της Ρωσίας, καθώς και μια πολύμηνη αεροπορική επιχείρηση για να διαταράξουν τον ανεφοδιασμό των ρωσικών στρατευμάτων στην πρώτη γραμμή.



Ο πόλεμος του μέλλοντος θα γίνεται με drones και ρομπότ, χωρίς τη συμμετοχή ανθρώπων στα πεδία της μάχης, είχε πει πριν από μερικούς μήνες, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας,. Και το μέλλον φαίνεται πως έχει ήδη φτάσει.Η αιφνιδιαστική ουκρανική αντεπίθεση που εξελίσσεται εδώ και μερικούς μήνες με τη χρήση ρομποτικών συστημάτων στην περιφέρεια τουφαίνεται να έχει στερήσει από τους Ρώσους όσα εδάφη κέρδισαν σε διάστημα ενός έτους, σύμφωνα με όσα επισημαίνουν ειδικοί σε θέματα ασφάλειας, προκαλώντας στρατηγικό πλήγμα στις εδαφικές φιλοδοξίες τουΟι λεπτομέρειες της ουκρανικής αντεπίθεσης, με την κωδική ονομασία, άρχισαν να γίνονται γνωστές τις τελευταίες εβδομάδες, προσφέροντας μια πρώτη εικόνα για τη ραγδαία μεταβαλλόμενη φύση των επιχειρήσεων στην πρώτη γραμμή του μετώπου, εν μέσω της ρωσικής εισβολής ευρείας κλίμακας.Στο πλαίσιο της επιχείρησης, η οποία ξεκίνησε τον Μάιο, το Τρίτο Σώμα Στρατού της Ουκρανίας κατάφερε να «σηκώσει» μεγάλα βομβαρδιστικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κουβαλούσαν τηλεχειριζόμενα ρομπότ και τα άφηναν πίσω από τις εχθρικές γραμμές, στην περιοχή γύρω από το, στο βόρειο τμήμα της περιφέρειας του, αιφνιδιάζοντας τις ρωσικές δυνάμεις.Εδώ και περίπου 12 μήνες, οι Ρώσοι επιχειρούν να περικυκλώσουν τις πόλεις της λεγόμενηςτης Ουκρανίας, οι οποίες αποτελούν το τελευταίο τμήμα της συγκεκριμένης περιφέρειας που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο.Ωστόσο, κατά την τρίτη φάση της επιχείρησης, οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν επιπλέον, ανεβάζοντας τη συνολική έκταση των εδαφών που ανακτήθηκαν στα, δήλωσε στις 28 Σεπτεμβρίου ο Ουκρανός ταξίαρχος. Η τελευταία φάση των μαχών προκάλεσε περισσότερες απόστις ρωσικές δυνάμεις, ενώ περισσότεροι απόαιχμαλωτίστηκαν, πρόσθεσε.ειδικός σε θέματα άμυνας και στρατηγικός σύμβουλος στο Κέντρο Στρατηγικών Μελετών της Χάγης (), περιέγραψε την ουκρανική αντεπίθεση ως ένα «ισχυρό και αιματηρό πλήγμα» στον ελάχιστο πολεμικό στόχο του Πούτιν να καταλάβει την περιοχή τουΌπως εξήγησε, μιλώντας στο, οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν όχι μόνο να κρατήσουν μυστικές τις λεπτομέρειες της επιχείρησης, αλλά και να οργανώσουν εκστρατείες παραπληροφόρησης σε βάρος της Ρωσίας, καθώς και μια πολύμηνη αεροπορική επιχείρηση για να διαταράξουν τον ανεφοδιασμό των ρωσικών στρατευμάτων στην πρώτη γραμμή.

Παράλληλα, εξασφάλισαν τον έλεγχο του εναέριου χώρου στην περιοχή του Λιμάν, στερώντας από τη Ρωσία τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα δικά της μη επανδρωμένα αεροσκάφη.



Στη συνέχεια, οι ουκρανικές δυνάμεις μπόρεσαν να αναπτύξουν δικά τους drones, τα οποία μετέφεραν και έριχναν μη επανδρωμένα επίγεια οχήματα πίσω από τις εχθρικές γραμμές, επιτρέποντάς τους να επιτίθενται στα ρωσικά στρατεύματα από τα μετόπισθεν χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο το δικό τους προσωπικό. «Τα συνδύασαν όλα αυτά με εξαιρετικό τρόπο», σημείωσε ο Μπόλντερ.







Για το Κρεμλίνο, όπως πρόσθεσε, η κατάκτηση του Ντονμπάς «απέχει πολύ από το να γίνει πραγματικότητα», καθώς οι Ουκρανοί έχουν πλέον εγκατασταθεί σε θέσεις που μπορούν να υπερασπιστούν αποτελεσματικότερα, γεγονός που θα δυσκολέψει μια νέα ρωσική απόπειρα για προέλαση.



«Ισχυρό μήνυμα προς τη Μόσχα και τους συμμάχους του Κιέβου» Οι ειδικοί σε θέματα ασφάλειας διευκρινίζουν ότι η ουκρανική αντεπίθεση με τη χρήση ρομπότ δεν θα πρέπει να θεωρηθεί αποφασιστική διάσπαση του μετώπου.



Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Κιριτσένκο, συνεργαζόμενο ερευνητή της δεξαμενής σκέψης Henry Jackson Society, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, στέλνει «ένα ισχυρό μήνυμα στη Μόσχα και στους εταίρους του Κιέβου ότι ο ιδιαίτερα καινοτόμος ουκρανικός στρατός εξακολουθεί να έχει την ικανότητα να νικά τη Ρωσία στο πεδίο της μάχης».



Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξήρε την επιτυχία του Τρίτου Σώματος Στρατού, όταν συναντήθηκε με στρατιώτες που συμμετείχαν στην αντεπίθεση, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «σημαντική από πολλές απόψεις» για τη συνολική άμυνα της Ουκρανίας και, ιδιαίτερα, για την περιοχή του Ντονμπάς.



«Ένας ιδιαίτερα ελπιδοφόρος τομέας αυτή τη στιγμή είναι η αντικατάσταση των μαχητών μας από επίγεια ρομποτικά συστήματα, όπου αυτό είναι δυνατό», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 30 Σεπτεμβρίου. «Κατά τη διάρκεια της Vivaldi, αυτή η δυνατότητα μάς επέτρεψε να πετύχουμε πολλά. Θα την αναπτύξουμε σε μεγαλύτερη κλίμακα, ώστε όλο και συχνότερα ένα drone, αντί για έναν στρατιώτη, να αναλαμβάνει τις πιο επικίνδυνες αποστολές στην πρώτη γραμμή», πρόσθεσε.



Εντείνονται οι επιθέσεις σε αστικά κέντρα Τις τελευταίες ημέρες, η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στην ουκρανική πρωτεύουσα και σε μεγάλες πόλεις της χώρας, στοχεύοντας κέντρα δεδομένων, τηλεπικοινωνιακές υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Στόχος της Μόσχας είναι να διαταράξει τη ροή πληροφοριών και να προκαλέσει διακοπές ηλεκτροδότησης ενόψει του χειμώνα.



Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει έντονη ανησυχία για τις επιθέσεις αυτές, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα πρέπει επειγόντως να αποκτήσει τη δυνατότητα να αντιδρά γρήγορα σε απειλές από πυραύλους και drones.



Και η Ουκρανία, όμως, επιχειρεί να αυξήσει το κόστος του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία εναντίον της εδώ και περισσότερα από 4,5 χρόνια, πλήττοντας διυλιστήρια πετρελαίου και κόμβους εφοδιαστικής υποστήριξης.



«Αλλάζει το μοντέλο του σύγχρονου πολέμου» Τα ρομποτικά συστήματα έχουν εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς παράγοντες των ουκρανικών αντεπιθέσεων, σύμφωνα με τον Σερχίι Κουζάν, πρόεδρο της δεξαμενής σκέψης Ukrainian Security and Cooperation Center, με έδρα το Κίεβο.



«Η χρήση τους δεν έχει περιορίσει μόνο τους κινδύνους για το προσωπικό, αλλά έχει αλλάξει και την ίδια τη λογική της μάχης. Εκεί όπου παλαιότερα απαιτούνταν δεκάδες ή εκατοντάδες στρατιώτες, αναπτύσσονται πλέον όλο και συχνότερα τηλεχειριζόμενες πλατφόρμες», δήλωσε ο Κουζάν στο CNBC και πρόσθεσε: «Η εμπειρία της επιχείρησης Vivaldi έδειξε ότι η συστηματική αντικατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού από ρομπότ αλλάζει το μοντέλο του σύγχρονου πολέμου, επιτρέποντας την εκτέλεση αποστολών με ελάχιστες απώλειες προσωπικού».



Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν αναφέρει ότι η ρωσική πολιτική ηγεσία είχε θέσει ως στόχο την κατάληψη ολόκληρης της περιφέρειας του Ντονέτσκ έως το τέλος του έτους, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ρωσικός στρατός επιδιώκει, πλέον, να λάβει παράταση έως τον Μάρτιο του επόμενου έτους, καθώς τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως αναμενόταν. «Αυτό συμβαίνει επειδή, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών, στους κύριους άξονες προέλασης προς την Κοστιαντινίβκα, το Σλοβιάνσκ και το Κραματόρσκ, ο ρωσικός στρατός υφίσταται τις βαρύτερες απώλειές του, οι οποίες αντιστοιχούν στο 70%-80% του συνόλου των απωλειών του», κατέληξε ο Κουζάν.