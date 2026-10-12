FT: Η Ουάσινγκτον απειλεί να κόψει την αποστολή όπλων στο Κίεβο, αν δεν σταματήσει να χτυπά τα ρωσικά διυλιστήρια
FT: Η Ουάσινγκτον απειλεί να κόψει την αποστολή όπλων στο Κίεβο, αν δεν σταματήσει να χτυπά τα ρωσικά διυλιστήρια
Αξιωματούχοι της Ουάσινγκτον τηλεφώνησαν τόσο σε Ευρωπαίους όσο και στον στρατιωτικό σύμβουλο του Ζελένσκι για να τους μεταφέρουν τις απειλές, σύμφωνα με τους Financial Times - Η Κάλας λέει ότι θα χαιρετίσει την ενεργειακή εκεχειρία «όταν αυτή τηρηθεί»
Να διακόψουν το σύστημα προμήθειας όπλων που εξασφαλίζει στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία, απειλούν οι ΗΠΑ, προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα μεγάλης εμβέλειας κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι Financial Times, οι οποίοι επικαλούνται Ευρωπαίους αξιωματούχους.
Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι δέχθηκαν σχετικά τηλεφωνήματα από Αμερικανούς ομολόγους τους που τους ενημέρωσαν σχετικά, δήλωσαν ότι η Ουάσινγκτον ασκεί πιέσεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στο Κίεβο, επιδιώκοντας να τερματιστούν οι επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου.
Σύμφωνα με τους Financial Times, το μήνυμα της αμερικανικής πλευράς περιλάμβανε απειλές για διακοπή τόσο της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δύο πλευρών όσο και του μηχανισμού PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η προμήθεια αμερικανικών όπλων για την Ουκρανία.
«Τηλεφωνούν στο Κίεβο… Τηλεφωνούν σε όλους (στην Ευρώπη)», ανέφερε στους Times αξιωματούχος που δέχθηκε τηλεφώνημα από Αμερικανό αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας, ενώ άνθρωπος της Ουάσινγκτον επικοινώνησε και με τον Πάβλο Παλίσα, στρατιωτικό σύμβουλο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και πρώην στρατηγό της 93ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας της Ουκρανίας, για να τους μεταφέρει τις απειλές.
Η αναφορά των Financial Times ακολούθησε την αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή για μια ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η οποία, όπως δήλωσε, θα ίσχυε «με άμεση ισχύ». Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι εξακολουθεί να περιμένει να ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.
«Με άμεση ισχύ, υπάρχει ενεργειακή εκεχειρία στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν. Να μην την παραβιάσετε!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Η Κάλας λέει ότι θα χαιρετίσει την εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας «όταν αυτή τηρηθεί»
Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, δήλωσε το πρωί της Δευτέρας ότι η Ένωση θα χαιρετίσει μια εκεχειρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας όσον αφορά τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές «όταν αυτή τηρηθεί», μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ.
«Χαιρετίζουμε την εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα όταν αυτή τηρηθεί. Δεν έχουμε δει ακόμη ότι και η Ρωσία θα τηρήσει τη συμφωνία», δήλωσε η Κάλας σε συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.
Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία είχε προτείνει επανειλημμένα μέτρα για την αποκλιμάκωση της έντασης, τα οποία όμως ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε απορρίψει.
Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι δέχθηκαν σχετικά τηλεφωνήματα από Αμερικανούς ομολόγους τους που τους ενημέρωσαν σχετικά, δήλωσαν ότι η Ουάσινγκτον ασκεί πιέσεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στο Κίεβο, επιδιώκοντας να τερματιστούν οι επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου.
Σύμφωνα με τους Financial Times, το μήνυμα της αμερικανικής πλευράς περιλάμβανε απειλές για διακοπή τόσο της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δύο πλευρών όσο και του μηχανισμού PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η προμήθεια αμερικανικών όπλων για την Ουκρανία.
«Τηλεφωνούν στο Κίεβο… Τηλεφωνούν σε όλους (στην Ευρώπη)», ανέφερε στους Times αξιωματούχος που δέχθηκε τηλεφώνημα από Αμερικανό αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας, ενώ άνθρωπος της Ουάσινγκτον επικοινώνησε και με τον Πάβλο Παλίσα, στρατιωτικό σύμβουλο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και πρώην στρατηγό της 93ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας της Ουκρανίας, για να τους μεταφέρει τις απειλές.
Η αναφορά των Financial Times ακολούθησε την αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή για μια ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η οποία, όπως δήλωσε, θα ίσχυε «με άμεση ισχύ». Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι εξακολουθεί να περιμένει να ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.
«Με άμεση ισχύ, υπάρχει ενεργειακή εκεχειρία στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν. Να μην την παραβιάσετε!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Η Κάλας λέει ότι θα χαιρετίσει την εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας «όταν αυτή τηρηθεί»
Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, δήλωσε το πρωί της Δευτέρας ότι η Ένωση θα χαιρετίσει μια εκεχειρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας όσον αφορά τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές «όταν αυτή τηρηθεί», μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ.
«Χαιρετίζουμε την εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα όταν αυτή τηρηθεί. Δεν έχουμε δει ακόμη ότι και η Ρωσία θα τηρήσει τη συμφωνία», δήλωσε η Κάλας σε συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.
Το Κίεβο επιδιώκει την εφαρμογή της εκεχειρίαςΟ Ζελένσκι χαιρέτισε την ανακοίνωση αργότερα την Κυριακή, χαρακτηρίζοντάς την «καλά νέα για όλους, και είναι σημαντικό να γίνει πραγματικότητα». Ωστόσο, ανέφερε δραστηριότητα ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς και επιθέσεις με βόμβες ολίσθησης και πλήγματα εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας, όπως ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Χάρκοβο.
Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία είχε προτείνει επανειλημμένα μέτρα για την αποκλιμάκωση της έντασης, τα οποία όμως ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε απορρίψει.
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