Μπαρτζώκας: «Όταν κερδίσαμε το πρωτάθλημα του 2023 και διακόπηκε ο τελευταίος τελικός, ο Παναθηναϊκός δεν τιμωρήθηκε»
Μπαρτζώκας: «Όταν κερδίσαμε το πρωτάθλημα του 2023 και διακόπηκε ο τελευταίος τελικός, ο Παναθηναϊκός δεν τιμωρήθηκε»
O προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στην απόφαση του ΑΣΕΑΔ να πάρει πίσω την τιμωρία του -2 του Παναθηναϊκού αλλά όχι του Ολυμπιακού
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Χάποελ αναφέρθηκε στη συνέντευξη τύπου στις αποφάσεις του ΑΣΕΑΔ την τελευταία εβδομάδα.
Το ΑΣΕΑΔ πήρε πίσω την τιμωρία του Παναθηναϊκού (-2) αλλά όχι του Ολυμπιακού και ο κόουτς των ερυθρολεύκων τοποθετήθηκε λέγοντας:
«Έχω γύρω στις επτά καταγγελίες αυτό το διάστημα. Πλήρωσα 50 χιλιάδες ευρώ πρόστιμο επειδή μίλησα άσχημα στα αποδυτήρια μόνος μου, δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
Έχετε ξανακούσει 50 χιλιάδες πρόστιμο για μία βρισιά; Η οποία δεν απευθύνθηκε σε κανέναν. Έκανα διακανονισμό με το δημόσιο.
Όταν νικήσαμε τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα και έσπασε το γήπεδο, δεν έχει ξαναγίνει να μην ολοκληρωθούν οι τελικοί και να μην τιμωρηθεί η ομάδα για τη νέα σεζόν.
Το 2013 στο ΣΕΦ δεν είχε ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Φάγαμε -2. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Κάποιοι άνθρωποι είναι ειδικοί και θα το χειριστούν».
Το ΑΣΕΑΔ πήρε πίσω την τιμωρία του Παναθηναϊκού (-2) αλλά όχι του Ολυμπιακού και ο κόουτς των ερυθρολεύκων τοποθετήθηκε λέγοντας:
«Έχω γύρω στις επτά καταγγελίες αυτό το διάστημα. Πλήρωσα 50 χιλιάδες ευρώ πρόστιμο επειδή μίλησα άσχημα στα αποδυτήρια μόνος μου, δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
Έχετε ξανακούσει 50 χιλιάδες πρόστιμο για μία βρισιά; Η οποία δεν απευθύνθηκε σε κανέναν. Έκανα διακανονισμό με το δημόσιο.
Όταν νικήσαμε τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα και έσπασε το γήπεδο, δεν έχει ξαναγίνει να μην ολοκληρωθούν οι τελικοί και να μην τιμωρηθεί η ομάδα για τη νέα σεζόν.
Το 2013 στο ΣΕΦ δεν είχε ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Φάγαμε -2. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Κάποιοι άνθρωποι είναι ειδικοί και θα το χειριστούν».
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