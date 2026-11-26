Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Εγώ είμαι εδώ για τους παίκτες που ιδρώνουν τη φανέλα του Ολυμπιακού»
Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Εγώ είμαι εδώ για τους παίκτες που ιδρώνουν τη φανέλα του Ολυμπιακού»
Όσα είπε ο κόουτς του Ολυμπιακού για το θέμα με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Χάποελ τοποθετήθηκε για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Συγκεκριμένα ο Έλληνας τεχνικός τόνισε για τον διεθνή γκαρντ:
«Δεν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα αυτή τη στιγμή. Το είπα σε μέσες άκρες.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ομάδα που καταθέτει τη ψυχή της στο γήπεδο και εμείς ασχολούμαστε με το κάθε τουίτ έχει χτυπήσει κάποιος.
Συγγνώμη που σας το λέω αυτό, εγώ είμαι εδώ για τους παίκτες που ιδρώνουν τη φανέλα του Ολυμπιακού. Αν το κάνει ο Τάιλερ, με μεγάλη ευχαρίστηση να τον στηρίξω όσο μπορώ.
Έχω εκπλαγεί, έχει γίνει σίριαλ με την κατεύθυνση των σάιτ. Αυτή τη στιγμή πουλάει ό,τι πιο κίτρινο υπάρχει στην κοινωνία, δεν το λέω για τον αθλητισμό μόνο.
Ο κόσμος θέλει αυτό να διαβάζει και καταλαβαίνω τα σάιτ. Εμείς πρέπει να μείνουμε έξω από αυτό, νομίζω το καταλαβαίνετε».
Συγκεκριμένα ο Έλληνας τεχνικός τόνισε για τον διεθνή γκαρντ:
«Δεν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα αυτή τη στιγμή. Το είπα σε μέσες άκρες.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ομάδα που καταθέτει τη ψυχή της στο γήπεδο και εμείς ασχολούμαστε με το κάθε τουίτ έχει χτυπήσει κάποιος.
Συγγνώμη που σας το λέω αυτό, εγώ είμαι εδώ για τους παίκτες που ιδρώνουν τη φανέλα του Ολυμπιακού. Αν το κάνει ο Τάιλερ, με μεγάλη ευχαρίστηση να τον στηρίξω όσο μπορώ.
Έχω εκπλαγεί, έχει γίνει σίριαλ με την κατεύθυνση των σάιτ. Αυτή τη στιγμή πουλάει ό,τι πιο κίτρινο υπάρχει στην κοινωνία, δεν το λέω για τον αθλητισμό μόνο.
Ο κόσμος θέλει αυτό να διαβάζει και καταλαβαίνω τα σάιτ. Εμείς πρέπει να μείνουμε έξω από αυτό, νομίζω το καταλαβαίνετε».
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