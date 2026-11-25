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Κεκλεισμένων των θυρών και με τη συμμετοχή της ΜΙΤ οι συνομιλίες Ερντογάν - Χαφτάρ στην Άγκυρα
Κεκλεισμένων των θυρών και με τη συμμετοχή της ΜΙΤ οι συνομιλίες Ερντογάν - Χαφτάρ στην Άγκυρα
Η τουρκική προεδρία δεν ανακοίνωσε το περιεχόμενο των συνομιλιών με τον στρατάρχη - Παρόντες στις συνομιλίες ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραχίμ Καλίν και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου
Χωρίς να δημοσιοποιήσει το περιεχόμενο των συνομιλιών, η τουρκική προεδρία ανακοίνωσε τη σημερινή συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα.
Από την πλευρά του, το γραφείο Τύπου των δυνάμεων του Χαφτάρ ανακοίνωσε ότι συζητήθηκαν η διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας, περιφερειακά και διεθνή ζητήματα και η ενοποίηση των λιβυκών θεσμών.
Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, συμμετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο επικεφαλής της ΜΙΤ Ιμπραχίμ Καλίν, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου και αξιωματούχοι της προεδρίας.
Νωρίτερα, ο Χαλίφα Χαφτάρ, συνοδευόμενος από τους τρεις γιους του, Σαντάμ, Χαλίντ και Μπιλκασίμ, είχε διευρυμένες συνομιλίες στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, στις οποίες συμμετείχε και ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.
Η ανακοίνωση της πλευράς Χαφτάρ:
Περισσότερες πληροφορίες για την ατζέντα της συνάντησης έδωσε το γραφείο Τύπου των δυνάμεων του Χαφτάρ, το οποίο ανακοίνωσε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν:
«Σειρά περιφερειακών και διεθνών ζητημάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος και τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας σε διάφορους τομείς προς εξυπηρέτηση των κοινών συμφερόντων τους, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την υποστήριξή τους στις διεθνείς προσπάθειες που αποσκοπούν στην ενοποίηση των θεσμών της Λιβύης, συμβάλλοντας στη διαρκή σταθερότητα και στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την οικοδόμηση ενός ενιαίου κράτους».
Ο Χαφτάρ εξέφρασε την εκτίμησή του για τη θερμή υποδοχή, επισημαίνοντας ότι «η επίσκεψη αποτελεί συνέχεια των προσπαθειών ενίσχυσης των διμερών σχέσεων και διεύρυνσης της συνεργασίας των δύο χωρών».
Από την πλευρά του, το γραφείο Τύπου των δυνάμεων του Χαφτάρ ανακοίνωσε ότι συζητήθηκαν η διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας, περιφερειακά και διεθνή ζητήματα και η ενοποίηση των λιβυκών θεσμών.
Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, συμμετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο επικεφαλής της ΜΙΤ Ιμπραχίμ Καλίν, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου και αξιωματούχοι της προεδρίας.
Νωρίτερα, ο Χαλίφα Χαφτάρ, συνοδευόμενος από τους τρεις γιους του, Σαντάμ, Χαλίντ και Μπιλκασίμ, είχε διευρυμένες συνομιλίες στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, στις οποίες συμμετείχε και ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.
Η ανακοίνωση της πλευράς Χαφτάρ:
Περισσότερες πληροφορίες για την ατζέντα της συνάντησης έδωσε το γραφείο Τύπου των δυνάμεων του Χαφτάρ, το οποίο ανακοίνωσε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν:
«Σειρά περιφερειακών και διεθνών ζητημάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος και τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας σε διάφορους τομείς προς εξυπηρέτηση των κοινών συμφερόντων τους, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την υποστήριξή τους στις διεθνείς προσπάθειες που αποσκοπούν στην ενοποίηση των θεσμών της Λιβύης, συμβάλλοντας στη διαρκή σταθερότητα και στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την οικοδόμηση ενός ενιαίου κράτους».
Ο Χαφτάρ εξέφρασε την εκτίμησή του για τη θερμή υποδοχή, επισημαίνοντας ότι «η επίσκεψη αποτελεί συνέχεια των προσπαθειών ενίσχυσης των διμερών σχέσεων και διεύρυνσης της συνεργασίας των δύο χωρών».
Media outlets affiliated with eastern Libyan warlord Khalifa Haftar reported that Turkish President Recep Tayyip Erdoğan agreed to waive visa requirements for Libyan citizens following a request from Haftar. Shortly after the announcement, the eastern-based parallel administration issued a decree granting Turkish nationals visa-free entry.— The Libya Observer (@Lyobserver) November 25, 2026
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