

Οι επιφυλάξεις για επενδύσεις, ανάπτυξη και πληθωρισμό

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Στην ομάδα των ευρωπαϊκών οικονομιών που συμμορφώνονται πλήρως με το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατατάσσει την Ελλάδα η Κομισιόν, εγκρίνοντας το σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού για το 2027.Πίσω βέβαια από τη θετική αξιολόγηση των Βρυξελλών καταγράφονται αποκλίσεις μεταξύ των προβλέψεων του ελληνικού οικονομικού επιτελείου και εκείνων της Κομισιόν, κυρίως ως προς τις επενδύσεις, τους ρυθμούς ανάπτυξηςκαι την πορεία του πληθωρισμού.Στο πλαίσιο της φθινοπωρινής δέσμης μέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις αξιολογήσεις της για τη δημοσιονομική κατάσταση των κρατών-μελών, θέτοντας παράλληλα τις προτεραιότητες για την οικονομική πολιτική, την απασχόληση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.Σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, εντεινόμενων πιέσεων στα δημόσια οικονομικά και συγκρατημένης αλλά ανθεκτικής ανάπτυξης, η Κομισιόν ζητεί συντονισμένη δράση από τα κράτη-μέλη.Στο επίκεντρο βρίσκονται η διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, οι επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.Σύμφωνα με το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,3% το 2027, έναντι 2% το 2026, ενώ ο πληθωρισμός, βάσει του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 2,4% το 2027, από 3,6% το 2026.Αντίθετα, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2026, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 1,5% το 2027, από 1,8% το 2026, ενώ ο πληθωρισμός προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 3,2%, έναντι 4,1% το 2026.Oι βασικές διαφορές μεταξύ των δύο προβλέψεων αντανακλούν διαφορετικές παραδοχές σχετικά με την πορεία των επενδύσεων και τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στον πληθωρισμό. Η Κομισιόν προβλέπει σημαντικά χαμηλότερες επενδύσεις το 2027, εκτιμώντας ότι η σταδιακή ολοκλήρωση της υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα επιβραδύνει την επενδυτική δραστηριότητα.Υπενθυμίζεται, ότι η πρόβλεψη του οικονομικού επιτελείου κάνει λόγο για αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9%, σε αντίθεση με την εκτίμηση της Κομισιόν, η οποία τοποθετεί την αντίστοιχη αύξηση στο 2,6%.Όσον αφορά στον πληθωρισμό, οι προβλέψεις της Επιτροπής στηρίζονται στην εκτίμηση για μεγαλύτερη αύξηση και βραδύτερη αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, καθώς και για μεγαλύτερη επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων στον τομέα των υπηρεσιών, συγκριτικά με τις παραδοχές του ελληνικού προϋπολογισμού.Ακόμα, για το δημόσιο χρέος η Κομισιόν δίνει υποχώρηση στο 130,7% σε σχέση με την ελληνική εκτίμηση για 128,8% και πλεόνασμα 0,7% του ΑΕΠ για το 2027.Συνολικά, η Kομισιόν κρίνει ότι το μακροοικονομικό σενάριο στο οποίο βασίζονται οι δημοσιονομικές προβλέψεις του ελληνικού προϋπολογισμού ευθυγραμμίζεται με τις δικές της εκτιμήσεις για το 2026, αλλά είναι ευνοϊκότερο για το 2027.Οι χώρες που περνούν τον δημοσιονομικό έλεγχο και εκείνες που κινδυνεύουν