Πτώση σχεδόν 2% στο πετρέλαιο μετά την παρέμβαση Τραμπ για «ενεργειακή εκεχειρία» Ρωσίας - Ουκρανίας
Πτώση σχεδόν 2% στο πετρέλαιο μετά την παρέμβαση Τραμπ για «ενεργειακή εκεχειρία» Ρωσίας - Ουκρανίας
Κάτω από τα 103 δολάρια το Brent, ωστόσο Μέση Ανατολή και τυφώνας Isaias διατηρούν την αβεβαιότητα στις αγορές
Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου σήμερα Δευτέρα, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για βελτίωση της προσφοράς στην παγκόσμια αγορά, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών υποδομών η μία της άλλης. Παράλληλα, το Ιράν προχώρησε σε διπλωματική προσέγγιση προς τη Σαουδική Αραβία, στον απόηχο των επιθέσεων των Χούθι κατά του βασιλείου.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent παράδοσης Δεκεμβρίου υποχώρησαν κατά 1,65%, στα 102,99 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI παράδοσης Νοεμβρίου κατέγραψε απώλειες 1,92%, στα 90,09 δολάρια το βαρέλι.
«Με άμεση ισχύ, τίθεται σε εφαρμογή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν. Μην την παραβιάσετε!», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης μέσω ανάρτησης ότι «η Ουκρανία υποστηρίζει την εκεχειρία και είναι σημαντικό να την υποστηρίξει και η Ρωσία».
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Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent παράδοσης Δεκεμβρίου υποχώρησαν κατά 1,65%, στα 102,99 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI παράδοσης Νοεμβρίου κατέγραψε απώλειες 1,92%, στα 90,09 δολάρια το βαρέλι.
«Με άμεση ισχύ, τίθεται σε εφαρμογή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν. Μην την παραβιάσετε!», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης μέσω ανάρτησης ότι «η Ουκρανία υποστηρίζει την εκεχειρία και είναι σημαντικό να την υποστηρίξει και η Ρωσία».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
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