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Δείτε βίντεο: Παρουσιάστρια στη Νότια Κορέα ξεσπά σε κλάματα την ώρα που δείχνει την καθοδική πορεία μετοχής
Δείτε βίντεο: Παρουσιάστρια στη Νότια Κορέα ξεσπά σε κλάματα την ώρα που δείχνει την καθοδική πορεία μετοχής
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης οικονομικής εκπομπής στη νοτιοκορεατική τηλεόραση, όταν παρουσιάστρια άρχισε να κλαίει για άγνωστη αιτία
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης οικονομικής εκπομπής στη νοτιοκορεατική τηλεόραση, όταν παρουσιάστρια ξέσπασε σε κλάματα ενώ μετέδιδε τις εξελίξεις στις χρηματιστηριακές αγορές.
Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος παρουσίαζε τη μεγάλη πτώση των αμερικανικών χρηματιστηρίων, όταν στην οθόνη εμφανίστηκε το διάγραμμα της πορείας ενός επενδυτικού προϊόντος με μόχλευση, συνδεδεμένου με τη μετοχή της Samsung Electronics.
Η παρουσιάστρια φέρεται να άρχισε ξαφνικά να μιλά με σπασμένη φωνή και να ξεσπά σε κλάματα κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης.
Δείτε το βίντεο
Πάντως, δεν έχει διευκρινιστεί εάν η γυναίκα είχε προσωπικές επενδύσεις στο συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό προϊόν ή εάν η αντίδρασή της συνδεόταν με τις απώλειες των επενδυτών.
Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος παρουσίαζε τη μεγάλη πτώση των αμερικανικών χρηματιστηρίων, όταν στην οθόνη εμφανίστηκε το διάγραμμα της πορείας ενός επενδυτικού προϊόντος με μόχλευση, συνδεδεμένου με τη μετοχή της Samsung Electronics.
Η παρουσιάστρια φέρεται να άρχισε ξαφνικά να μιλά με σπασμένη φωνή και να ξεσπά σε κλάματα κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης.
Δείτε το βίντεο
🚨韩国电视台直播事故！ 韩国财经女主持人直播时，美股暴跌，再切换到三星电子单股杠杆走势图的时候，瞬间哽咽痛哭...... https://t.co/vdEMEFxyfO— 查不思 (@ypzlslpzls) November 25, 2026
Πάντως, δεν έχει διευκρινιστεί εάν η γυναίκα είχε προσωπικές επενδύσεις στο συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό προϊόν ή εάν η αντίδρασή της συνδεόταν με τις απώλειες των επενδυτών.
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