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Δείτε βίντεο: Η στιγμή που σκιέρ «καταδιώκεται» από γιγαντιαία χιονοστιβάδα στο Κολοράντο των ΗΠΑ
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που σκιέρ «καταδιώκεται» από γιγαντιαία χιονοστιβάδα στο Κολοράντο των ΗΠΑ
Εντυπωσιακές και τρομακτικές ταυτόχρονα στιγμές καταγράφηκαν σε βίντεο όπου σκιέρ φαίνεται να πυροδοτεί στο πέρασμά του χιονοστιβάδα κοντά στο ορεινό πέρασμα Ρεντ Μάουντεν του Κολοράντο, στις Ηνωμένες Πολιτείες
Εντυπωσιακές και τρομακτικές ταυτόχρονα στιγμές καταγράφηκαν σε βίντεο όπου σκιέρ φαίνεται να πυροδοτεί στο πέρασμά του χιονοστιβάδα κοντά στο ορεινό πέρασμα Ρεντ Μάουντεν του Κολοράντο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε γειτονικές πλαγιές.
Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης για τις Χιονοστιβάδες του Κολοράντο, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου καταγράφηκαν αρκετές χιονοστιβάδες που προκλήθηκαν από ανθρώπινη δραστηριότητα, ορισμένες από τις οποίες συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες που έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής τη φετινή χειμερινή περίοδο.
Οι αρμόδιες Αρχές προειδοποίησαν ότι οι πρόσφατες χιονοπτώσεις, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, έχουν δημιουργήσει παχύτερα και συμπαγή στρώματα χιονιού πάνω από ένα υποκείμενο, ασταθές στρώμα.
Δείτε βίντεο
Οι συνθήκες αυτές επιτρέπουν στις ρωγμές που σχηματίζονται στο χιόνι να εξαπλώνονται σε μεγάλες αποστάσεις, με αποτέλεσμα η αποκόλληση μιας μάζας χιονιού να μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένες και ιδιαίτερα καταστροφικές χιονοστιβάδες, ακόμη και σε γειτονικές πλαγιές.
Οι ειδικοί υπογραμμίζουν τον αυξημένο κίνδυνο που εγκυμονεί η αστάθεια του χιονιού στην ευρύτερη ορεινή περιοχή του Κολοράντο.
Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης για τις Χιονοστιβάδες του Κολοράντο, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου καταγράφηκαν αρκετές χιονοστιβάδες που προκλήθηκαν από ανθρώπινη δραστηριότητα, ορισμένες από τις οποίες συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες που έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής τη φετινή χειμερινή περίοδο.
Οι αρμόδιες Αρχές προειδοποίησαν ότι οι πρόσφατες χιονοπτώσεις, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, έχουν δημιουργήσει παχύτερα και συμπαγή στρώματα χιονιού πάνω από ένα υποκείμενο, ασταθές στρώμα.
Δείτε βίντεο
Οι συνθήκες αυτές επιτρέπουν στις ρωγμές που σχηματίζονται στο χιόνι να εξαπλώνονται σε μεγάλες αποστάσεις, με αποτέλεσμα η αποκόλληση μιας μάζας χιονιού να μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένες και ιδιαίτερα καταστροφικές χιονοστιβάδες, ακόμη και σε γειτονικές πλαγιές.
Οι ειδικοί υπογραμμίζουν τον αυξημένο κίνδυνο που εγκυμονεί η αστάθεια του χιονιού στην ευρύτερη ορεινή περιοχή του Κολοράντο.
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