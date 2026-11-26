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Δύο νεκροί και πέντε τραυματίες από βομβιστική επίθεση στη Συρία που αποδίδεται στο Ισλαμικό Κράτος
Δύο νεκροί και πέντε τραυματίες από βομβιστική επίθεση στη Συρία που αποδίδεται στο Ισλαμικό Κράτος
Στόχος της επίθεσης ήταν αρχηγείο του στρατού στην επαρχία Χασάκα – Συγκρούσεις ξέσπασαν μετά την έκρηξη, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση
Δύο μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν και άλλα πέντε τραυματίστηκαν την Τετάρτη (25/11) στη βορειοανατολική Συρία, σε βομβιστική επίθεση την οποία οι μεταβατικές αρχές της χώρας αποδίδουν στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), σύμφωνα με το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.
Ο Μαρουάν αλ Αλί, διοικητής των δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας στην επαρχία Χασάκα, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η επίθεση διαπράχθηκε από το «Νταές», όπως είναι το ακρωνύμιο του Ισλαμικού Κράτους στα αραβικά.
Η κρατική τηλεόραση είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι μετά την έκρηξη ξέσπασαν «συγκρούσεις».
Από την ανάληψη της εξουσίας μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ στα τέλη του 2024, οι μεταβατικές αρχές της Συρίας ανακοινώνουν συχνά συλλήψεις ηγετικών στελεχών και μελών του Ισλαμικού Κράτους.
Η τζιχαντιστική οργάνωση, η οποία είχε καταλάβει εκτεταμένες περιοχές της Συρίας και του Ιράκ το 2014, είδε το αυτοαποκαλούμενο «χαλιφάτο» της να καταρρέει το 2019 στη Συρία. Ωστόσο, εκτιμάται ότι εξακολουθεί να διατηρεί ενεργούς πυρήνες στη συριακή επικράτεια, κυρίως σε περιοχές της ερήμου.
Το Ισλαμικό Κράτος αναλαμβάνει κατά διαστήματα την ευθύνη για επιθέσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο κυρίως τις δυνάμεις ασφαλείας της μεταβατικής κυβέρνησης.
Ο Μαρουάν αλ Αλί, διοικητής των δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας στην επαρχία Χασάκα, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η επίθεση διαπράχθηκε από το «Νταές», όπως είναι το ακρωνύμιο του Ισλαμικού Κράτους στα αραβικά.
"بەڵێن بێت بە خەڵکی خۆمان دەدەین"— Nûçe TV Sorani (@nucetvsorani) November 25, 2026
بەپەلە؛ سیامەند عەفرینی: دوو کەسمان شەهیدمان هەبوو، پێنج کەسمان بریندارە pic.twitter.com/G0Thl5iXc1
Η κρατική τηλεόραση είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι μετά την έκρηξη ξέσπασαν «συγκρούσεις».
ISLAMIC STATE ATTACK KILLS TWO IN SYRIA— Britain First (@BFirstParty) November 25, 2026
Reuters, citing Syrian state TV, reported that an Islamic State attack on a security post in Hasakah killed two internal security personnel and wounded five on Wednesday night. Anadolu Agency said a bomb-laden motorcycle was detonated at… pic.twitter.com/0m3YlkiHQ5
Από την ανάληψη της εξουσίας μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ στα τέλη του 2024, οι μεταβατικές αρχές της Συρίας ανακοινώνουν συχνά συλλήψεις ηγετικών στελεχών και μελών του Ισλαμικού Κράτους.
Η τζιχαντιστική οργάνωση, η οποία είχε καταλάβει εκτεταμένες περιοχές της Συρίας και του Ιράκ το 2014, είδε το αυτοαποκαλούμενο «χαλιφάτο» της να καταρρέει το 2019 στη Συρία. Ωστόσο, εκτιμάται ότι εξακολουθεί να διατηρεί ενεργούς πυρήνες στη συριακή επικράτεια, κυρίως σε περιοχές της ερήμου.
Το Ισλαμικό Κράτος αναλαμβάνει κατά διαστήματα την ευθύνη για επιθέσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο κυρίως τις δυνάμεις ασφαλείας της μεταβατικής κυβέρνησης.
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