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Σκληρές εικόνες: Ρώσος αθλητής του powerlifting διαλύει το χέρι του προσπαθώντας να σηκώσει μπάρα με πάνω από 600 κιλά
Σκληρές εικόνες: Ρώσος αθλητής του powerlifting διαλύει το χέρι του προσπαθώντας να σηκώσει μπάρα με πάνω από 600 κιλά
Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει ένα σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που ο Αλεξάντερ Κοστιάνοφ υφίσταται πολλαπλούς τραυματισμούς στο χέρι, προσπαθώντας να σηκώσει το τεράστιο βάρος
Ένα σοκαριστικό βίντεο κάνει τον γύρο του Διαδικτύου από τη στιγμή που ο Ρώσος αθλητής του powerlifting, Αλεξάντερ Κοστιάνοφ, τραυματίζεται πολύ σοβαρά, κατά τη διάρκεια προσπάθειάς του να σηκώσει περίπου 605 κιλά σε πιέσεις πάγκου.
Ο Ρώσος αθλητής επιχειρούσε να σηκώσει βάρος άνω των 600 κιλών, όταν τραυματίστηκε, υποφέροντας από πολλαπλές κακώσεις.
Μεταξύ των τραυματισμών που υπέστη περιλαμβάνονται η ρήξη τένοντα του δικεφάλου και η κάκωση των συνδέσμων του αντίχειρα.
Δείτε βίντεο - Προσοχή, σκληρές εικόνες
Οι πιέσεις πάγκου αποτελούν ένα από τα τρία βασικά αγωνίσματα του powerlifting, μαζί με τα βαθιά καθίσματα και τις άρσεις θανάτου. Η άρση εξαιρετικά μεγάλων φορτίων ασκεί τεράστια πίεση στους μυς, τους τένοντες και τις αρθρώσεις των αθλητών.
Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Κοστιάνοφ, τη θεραπεία που θα χρειαστεί ή το διάστημα της αποκατάστασής του.
Ο Ρώσος αθλητής επιχειρούσε να σηκώσει βάρος άνω των 600 κιλών, όταν τραυματίστηκε, υποφέροντας από πολλαπλές κακώσεις.
Μεταξύ των τραυματισμών που υπέστη περιλαμβάνονται η ρήξη τένοντα του δικεφάλου και η κάκωση των συνδέσμων του αντίχειρα.
Δείτε βίντεο - Προσοχή, σκληρές εικόνες
😳 Russian powerlifter Alexander Kostyanov suffered multiple injuries, including a torn biceps tendon and thumb ligaments, while attempting a 1,334-pound bench press. He has decided to retire following the failed lift. https://t.co/0sSXoklPhu— Breaking911 (@Breaking911) November 25, 2026
Οι πιέσεις πάγκου αποτελούν ένα από τα τρία βασικά αγωνίσματα του powerlifting, μαζί με τα βαθιά καθίσματα και τις άρσεις θανάτου. Η άρση εξαιρετικά μεγάλων φορτίων ασκεί τεράστια πίεση στους μυς, τους τένοντες και τις αρθρώσεις των αθλητών.
Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Κοστιάνοφ, τη θεραπεία που θα χρειαστεί ή το διάστημα της αποκατάστασής του.
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