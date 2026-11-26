Euroleague: Ο Ολυμπιακός σάρωσε τη Χάποελ με κατοστάρα και έμεινε μόνος στην κορυφή, μεγάλες νίκες για Ρεάλ και Παρτιζάν, δείτε βίντεο
Euroleague: Ο Ολυμπιακός σάρωσε τη Χάποελ με κατοστάρα και έμεινε μόνος στην κορυφή, μεγάλες νίκες για Ρεάλ και Παρτιζάν, δείτε βίντεο
Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 104-79 των Ισραηλινών με ρεκόρ από Τζόσεφ και Φουρνιέ – Οι Μαδριλένοι νίκησαν τη Ζαλγκίρις και οι Σέρβοι πέρασαν από τη Ντουμπάι, τέλος στο σερί δέκα ηττών για την Μπασκόνια
Μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague έμεινε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε με 104-79 της Χάποελ Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής, πανηγυρίζοντας την τέταρτη διαδοχική νίκη του στη διοργάνωση.
Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της Τετάρτης (25/11), η Ρεάλ Μαδρίτης επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας με 108-93 της Ζαλγκίρις, η Παρτιζάν πανηγύρισε σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της Ντουμπάι με 84-71, ενώ η ουραγός Μπασκόνια έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των δέκα ηττών, επικρατώντας με 86-81 της Αναντολού Εφές.
Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε και το εμπόδιο της Χάποελ Τελ Αβίβ, έστω και με μοναδικό «άσο» τον Κόρι Τζόσεφ, αφού ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ είχε γρίπη. Σε μια νύχτα ρεκόρ για τον Τζόσεφ όσο και για τον Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός πέτυχε μία 4η διαδοχική νίκη, με 104-79, και 11η σε 14 αγωνιστικές (11-3).
Ο Καναδός πόιντ γκαρντ, Κόρι Τζόσεφ αφού μπήκε... αφηνιασμένος με 4/4 τρίποντα στην 1η περίοδο έκλεισε το ματς στους 27 πόντους (5/6 τρίποντα 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), ενώ είχε και 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Έκανε ρεκόρ πόντων, εύστοχων τριπόντων και βαθμών στο σύστημα αξιολόγησης στη Euroleague! Τα προηγούμενα ρεκόρ του ήταν οι 14 πόντοι απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 17 Νοεμβρίου 2026, είχε 4 εύστοχα τρίποντα στον ίδιο αγώνα και 20 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης απέναντι στη Μονακό στις 28 Απριλίου 2026.
Ο Εβάν Φουρνιέ δεν σημείωσε απλώς double double με 23 πόντους και 11 ασίστ, αλλά και ρεκόρ σε έξτρα πάσες, καθώς το προηγούμενο ρεκόρ του σε ασίστ ήταν οι 9 κόντρα στη Ζαλγκίρις στο Κάουνας από τις 25 Φεβρουαρίου 2026.
Ο Βεζένκοφ σημείωσε 21 πόντους με 3/5 τρίποντα με 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα.
Σε συνδυασμό με το... δώρο του Παναθηναϊκού χθες, όταν οι «πράσινοι» νίκησαν τη Βαλένθια στην Ισπανία, ο Ολυμπιακός έμεινε μόνος πρώτος στο «ρετιρέ» της Euroleague.
Η Χάποελ Τελ Αβίβ είχε κορυφαίους τους Ις Γουέινραϊτ με 17 πόντους (5/8 τρίποντα), Βασίλιε Μίτσιτς με 16 πόντους (3/5 τρίποντα) και Αντόνιο Μπλέικνι με 15 πόντους. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη υποχώρησε στο 7-7.
Τα δεκάλεπτα: 32-29, 49-44, 72-66, 104-79
Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της Τετάρτης (25/11), η Ρεάλ Μαδρίτης επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας με 108-93 της Ζαλγκίρις, η Παρτιζάν πανηγύρισε σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της Ντουμπάι με 84-71, ενώ η ουραγός Μπασκόνια έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των δέκα ηττών, επικρατώντας με 86-81 της Αναντολού Εφές.
Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ 104-79: Μόνος στην κορυφή με ρεκόρ από Τζόσεφ και Φουρνιέ
Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε και το εμπόδιο της Χάποελ Τελ Αβίβ, έστω και με μοναδικό «άσο» τον Κόρι Τζόσεφ, αφού ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ είχε γρίπη. Σε μια νύχτα ρεκόρ για τον Τζόσεφ όσο και για τον Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός πέτυχε μία 4η διαδοχική νίκη, με 104-79, και 11η σε 14 αγωνιστικές (11-3).
Ο Καναδός πόιντ γκαρντ, Κόρι Τζόσεφ αφού μπήκε... αφηνιασμένος με 4/4 τρίποντα στην 1η περίοδο έκλεισε το ματς στους 27 πόντους (5/6 τρίποντα 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), ενώ είχε και 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Έκανε ρεκόρ πόντων, εύστοχων τριπόντων και βαθμών στο σύστημα αξιολόγησης στη Euroleague! Τα προηγούμενα ρεκόρ του ήταν οι 14 πόντοι απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 17 Νοεμβρίου 2026, είχε 4 εύστοχα τρίποντα στον ίδιο αγώνα και 20 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης απέναντι στη Μονακό στις 28 Απριλίου 2026.
Ο Εβάν Φουρνιέ δεν σημείωσε απλώς double double με 23 πόντους και 11 ασίστ, αλλά και ρεκόρ σε έξτρα πάσες, καθώς το προηγούμενο ρεκόρ του σε ασίστ ήταν οι 9 κόντρα στη Ζαλγκίρις στο Κάουνας από τις 25 Φεβρουαρίου 2026.
Ο Βεζένκοφ σημείωσε 21 πόντους με 3/5 τρίποντα με 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα.
Σε συνδυασμό με το... δώρο του Παναθηναϊκού χθες, όταν οι «πράσινοι» νίκησαν τη Βαλένθια στην Ισπανία, ο Ολυμπιακός έμεινε μόνος πρώτος στο «ρετιρέ» της Euroleague.
Η Χάποελ Τελ Αβίβ είχε κορυφαίους τους Ις Γουέινραϊτ με 17 πόντους (5/8 τρίποντα), Βασίλιε Μίτσιτς με 16 πόντους (3/5 τρίποντα) και Αντόνιο Μπλέικνι με 15 πόντους. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη υποχώρησε στο 7-7.
Τα δεκάλεπτα: 32-29, 49-44, 72-66, 104-79
Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις 108-93: Επιστροφή στις νίκες με επιθετική πολυφωνία
Με επιθετικό πλουραλισμό και υψηλό ρυθμό σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, η Ρεάλ επικράτησε με 108-93 της Ζαλγκίρις στη Μαδρίτη, για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague. Οι Μαδριλένοι, που επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα μετά από δύο σερί ήττες, ανέβηκαν στο 8-6, ισοβαθμώντας πλέον με τη λιθουανική ομάδα. Ο Φελίζ ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 20 πόντους, ενώ Ταβάρες και Μαλεντόν πρόσθεσαν 16 και 15, αντίστοιχα. Για τη Ζαλγκίρις πάλευε μόνος του ο Γκριγκόνις με 24 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 30-19, 51-36, 80-63, 108-93.
Μπασκόνια – Αναντολού Εφές 86-81: Έβαλαν τέλος στο σερί δέκα ηττών οι Βάσκοι
Τέλος στο αρνητικό σερί των δέκα ηττών έβαλε η ουραγός (ρεκόρ 2-12) Μπασκόνια, επικρατώντας με 86-81 της Αναντολού Εφές στη Fernando Buesa Arena. Οι Βάσκοι ανέτρεψαν το εις βάρος τους 41-46 του ημιχρόνου, με ένα εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο (29-11), και άντεξαν στην αντεπίθεση των Τούρκων στην τελευταία περίοδο. Η Εφές γνώρισε την όγδοη ήττα της σε 14 αγώνες και υποχώρησε στο 6-8, χάνοντας έδαφος στη μάχη για την πρώτη δεκάδα.
Τα δεκάλεπτα: 19-21, 41-46, 70-57, 86-81.
Ντουμπάι – Παρτιζάν 71-84: Μεγάλο διπλό με ανατροπή για τους Σέρβους
Η Παρτιζάν επικράτησε εκτός έδρας της Ντουμπάι με 84-71, για την 14η αγωνιστική της EuroLeague, παίρνοντας βαθμολογική ανάσα (ρεκόρ 8-6). Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 62-58 στο τέλος της τρίτης περιόδου, αλλά ο Κάρλικ Τζόουνς (21π.) οδήγησε την αντεπίθεση των Σέρβων, που με επιμέρους 26-9 στο τελευταίο δεκάλεπτο έφτασαν στην επικράτηση. Καθοριστική ήταν και η αστοχία της Ντουμπάι από τα 6,75 (1/19).
Τα δεκάλεπτα: 18-17, 40-37, 62-58, 71-84.
Τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής της Euroleague
Τρίτη, 24 Νοεμβρίου
Βαλένθια (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 83-86
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία) 76-88
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 84-108
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 79-87
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 91-95
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 77-83
Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 104-79
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Παρτιζάν (Σερβία) 71-84
Μπασκόνια (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 86-81
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 108-93
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 11-3
Βαλένθια 10-4
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 10-4
Ντουμπάι 9-5
Φενέρμπαχτσε 9-5
Ζαλγκίρις Κάουνας 8-6
Ερυθρός Αστέρας 8-6
Μπαρτσελόνα 8-6
Παρί 8-6
Παρτιζάν 8-6
Ρεάλ Μαδρίτης 8-6
Χάποελ Τελ Αβίβ 7-7
Αναντολού Εφές 6-8
Βίρτους Μπολόνια 6-8
Μπεσίκτας 6-8
Βιλερμπάν 4-10
Μπάγερν Μονάχου 4-10
Μακάμπι Τελ Αβίβ 4-10
Αρμάνι Μιλάνο 4-10
Μπασκόνια 2-12
Η επόμενη αγωνιστική (15η)
Πέμπτη (03/12)
19:30 Αναντολού Εφές - Βαλένθια
19:45 Φενέρμπαχτσε - Ερυθρός Αστέρας
20:45 Χάποελ Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο
21:00 Μπάγερν - Παρί
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα
22:00 Βίρτους Μπολόνια - Παρτίζαν
22:00 Μπασκόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ
Παρασκευή (04/12)
19:00 Μπεσίκτας - Παναθηναϊκός
20:00 Ζάλγκιρις - Ντουμπάι BC
21:15 Ολυμπιακός - Βιλερμπάν
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