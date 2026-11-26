Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις 108-93: Επιστροφή στις νίκες με επιθετική πολυφωνία

Μπασκόνια – Αναντολού Εφές 86-81: Έβαλαν τέλος στο σερί δέκα ηττών οι Βάσκοι

Ντουμπάι – Παρτιζάν 71-84: Μεγάλο διπλό με ανατροπή για τους Σέρβους

Τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής της Euroleague

Η επόμενη αγωνιστική (15η)

Με επιθετικό πλουραλισμό και υψηλό ρυθμό σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, η Ρεάλ επικράτησε με 108-93 της Ζαλγκίρις στη Μαδρίτη, για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague. Οι Μαδριλένοι, που επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα μετά από δύο σερί ήττες, ανέβηκαν στο 8-6, ισοβαθμώντας πλέον με τη λιθουανική ομάδα. Ο Φελίζ ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 20 πόντους, ενώ Ταβάρες και Μαλεντόν πρόσθεσαν 16 και 15, αντίστοιχα. Για τη Ζαλγκίρις πάλευε μόνος του ο Γκριγκόνις με 24 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 30-19, 51-36, 80-63, 108-93.Τέλος στο αρνητικό σερί των δέκα ηττών έβαλε η ουραγός (ρεκόρ 2-12) Μπασκόνια, επικρατώντας με 86-81 της Αναντολού Εφές στη Fernando Buesa Arena. Οι Βάσκοι ανέτρεψαν το εις βάρος τους 41-46 του ημιχρόνου, με ένα εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο (29-11), και άντεξαν στην αντεπίθεση των Τούρκων στην τελευταία περίοδο. Η Εφές γνώρισε την όγδοη ήττα της σε 14 αγώνες και υποχώρησε στο 6-8, χάνοντας έδαφος στη μάχη για την πρώτη δεκάδα.Τα δεκάλεπτα: 19-21, 41-46, 70-57, 86-81.Η Παρτιζάν επικράτησε εκτός έδρας της Ντουμπάι με 84-71, για την 14η αγωνιστική της EuroLeague, παίρνοντας βαθμολογική ανάσα (ρεκόρ 8-6). Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 62-58 στο τέλος της τρίτης περιόδου, αλλά ο Κάρλικ Τζόουνς (21π.) οδήγησε την αντεπίθεση των Σέρβων, που με επιμέρους 26-9 στο τελευταίο δεκάλεπτο έφτασαν στην επικράτηση. Καθοριστική ήταν και η αστοχία της Ντουμπάι από τα 6,75 (1/19).Τα δεκάλεπτα: 18-17, 40-37, 62-58, 71-84.Τρίτη, 24 ΝοεμβρίουΒαλένθια (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 83-86Μπεσίκτας (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία) 76-88Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 84-108Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 79-87Βιλερμπάν (Γαλλία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 91-95Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 77-83Τετάρτη, 25 ΝοεμβρίουΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 104-79Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Παρτιζάν (Σερβία) 71-84Μπασκόνια (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 86-81Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 108-93ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 11-3Βαλένθια 10-4ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 10-4Ντουμπάι 9-5Φενέρμπαχτσε 9-5Ζαλγκίρις Κάουνας 8-6Ερυθρός Αστέρας 8-6Μπαρτσελόνα 8-6Παρί 8-6Παρτιζάν 8-6Ρεάλ Μαδρίτης 8-6Χάποελ Τελ Αβίβ 7-7Αναντολού Εφές 6-8Βίρτους Μπολόνια 6-8Μπεσίκτας 6-8Βιλερμπάν 4-10Μπάγερν Μονάχου 4-10Μακάμπι Τελ Αβίβ 4-10Αρμάνι Μιλάνο 4-10Μπασκόνια 2-12Πέμπτη (03/12)19:30 Αναντολού Εφές - Βαλένθια19:45 Φενέρμπαχτσε - Ερυθρός Αστέρας20:45 Χάποελ Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο21:00 Μπάγερν - Παρί21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα22:00 Βίρτους Μπολόνια - Παρτίζαν22:00 Μπασκόνια - Μακάμπι Τελ ΑβίβΠαρασκευή (04/12)19:00 Μπεσίκτας - Παναθηναϊκός20:00 Ζάλγκιρις - Ντουμπάι BC21:15 Ολυμπιακός - Βιλερμπάν