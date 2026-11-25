Η Ιζαμπέλ Βον-Σπρους είναι το πρώτο άτομο στην Αγγλία και την Ουαλία που διώκεται βάσει της εθνικής νομοθεσίας για τις ζώνες προστασίας γύρω από εγκαταστάσεις όπου πραγματοποιούνται αμβλώσεις





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Ο δικαστής Ταν Ικράμ επιβεβαίωσε τις ημερομηνίες κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του δικαστηρίου του Μπέρμιγχαμ, απορρίπτοντας το αίτημα να τεθεί στο αρχείο η υπόθεση της 49χρονης, η οποία κατάγεται από το Μάλβερν του Γουστερσάιρ.



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Οι πέντε κατηγορίες και η νομοθεσία για τις κλινικές αμβλώσεων Η Βον-Σπρους αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες βάσει του άρθρου 9 του νόμου περί δημόσιας τάξης του 2023. Καθεμία αφορά διαφορετικό περιστατικό κατά το οποίο φέρεται να στάθηκε και να προσευχήθηκε σιωπηλά έξω από την κλινική αμβλώσεων Ρόμπερτ, στην περιοχή Κινγκς Νόρτον του Μπέρμιγχαμ.



Τα καταγγελλόμενα περιστατικά σημειώθηκαν σε πέντε διαφορετικές ημέρες, κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου που ξεκίνησε στις 13 Ιουνίου 2025.



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Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 49χρονη, με την παρουσία της έξω από την κλινική, είτε είχε πρόθεση είτε επέδειξε αδιαφορία ως προς το ενδεχόμενο να επηρεάσει την απόφαση κάποιου προσώπου να λάβει ή να παράσχει υπηρεσίες άμβλωσης ή να προκαλέσει παρενόχληση, ανησυχία ή ψυχική αναστάτωση σε σχέση με τέτοιες αποφάσεις.

Ενώπιον της βρετανικής Δικαιοσύνης θα βρεθεί μία 49χρονη Χριστιανή, η οποία αντιμετωπίζει πέντε ποινικές κατηγορίες για περιστατικά κατά τα οποία φέρεται να στεκόταν και να προσευχόταν σιωπηλά έξω από κλινική αμβλώσεων στο Μπέρμιγχαμ.Σύμφωνα με το gbnews.com , η Ιζαμπέλ Βον-Σπρους είναι το πρώτο άτομο στην Αγγλία και την Ουαλία που διώκεται βάσει της εθνικής νομοθεσίας για τις ζώνες προστασίας γύρω από εγκαταστάσεις όπου πραγματοποιούνται αμβλώσεις.Η δίκη της έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί από τις 25 έως τις 29 Ιανουαρίου 2027.Ο δικαστής Ταν Ικράμ επιβεβαίωσε τις ημερομηνίες κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του δικαστηρίου του Μπέρμιγχαμ, απορρίπτοντας το αίτημα να τεθεί στο αρχείο η υπόθεση της 49χρονης, η οποία κατάγεται από το Μάλβερν του Γουστερσάιρ.Η Βον-Σπρους αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες βάσει του άρθρου 9 του νόμου περί δημόσιας τάξης του 2023. Καθεμία αφορά διαφορετικό περιστατικό κατά το οποίο φέρεται να στάθηκε και να προσευχήθηκε σιωπηλά έξω από την κλινική αμβλώσεων Ρόμπερτ, στην περιοχή Κινγκς Νόρτον του Μπέρμιγχαμ.Τα καταγγελλόμενα περιστατικά σημειώθηκαν σε πέντε διαφορετικές ημέρες, κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου που ξεκίνησε στις 13 Ιουνίου 2025.Οι διατάξεις για τις ζώνες προστασίας, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2024, περιορίζουν συγκεκριμένες δραστηριότητες σε ακτίνα 150 μέτρων γύρω από τις εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών άμβλωσης στην Αγγλία και την Ουαλία.Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 49χρονη, με την παρουσία της έξω από την κλινική, είτε είχε πρόθεση είτε επέδειξε αδιαφορία ως προς το ενδεχόμενο να επηρεάσει την απόφαση κάποιου προσώπου να λάβει ή να παράσχει υπηρεσίες άμβλωσης ή να προκαλέσει παρενόχληση, ανησυχία ή ψυχική αναστάτωση σε σχέση με τέτοιες αποφάσεις.



«Η σιωπηλή προσευχή δεν μπορεί ποτέ να αποτελεί έγκλημα» Η ίδια αμφισβητεί την ποινική δίωξη σε βάρος της, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματά της. «Η σιωπηλή προσευχή δεν μπορεί ποτέ να αποτελεί έγκλημα στο Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε η Βον-Σπρους.



«Η ποινική μου δίωξη για ένα υποτιθέμενο “έγκλημα σκέψης” αποτελεί σαφή απόδειξη της κρίσης λογοκρισίας στο Ηνωμένο Βασίλειο», πρόσθεσε.



«Ελπίζω ειλικρινά και προσεύχομαι το δικαστήριο να προασπίσει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά μου στην ελευθερία της σκέψης και της θρησκείας και να αποφανθεί υπέρ μου μετά τη δίκη μου τον Ιανουάριο», κατέληξε.



Τη νομική ομάδα της 49χρονης υποστηρίζει η οργάνωση Alliance Defending Freedom, η οποία δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, σε ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας και ελευθερίας της έκφρασης.



Η υπόθεση αναμένεται να θέσει στο επίκεντρο της δικαστικής διαδικασίας τα όρια μεταξύ της ελευθερίας της σκέψης, της θρησκευτικής έκφρασης και της προστασίας της ανεμπόδιστης πρόσβασης στις υπηρεσίες άμβλωσης.



Το βασικό ζήτημα που καλείται να εξετάσει το δικαστήριο δεν είναι η σιωπηλή προσευχή καθαυτή, αλλά το κατά πόσο η συμπεριφορά της κατηγορουμένης εντός της καθορισμένης ζώνης προστασίας στοιχειοθετεί παράβαση της συγκεκριμένης νομοθεσίας.