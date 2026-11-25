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Εντυπωσιακή διάσωση στο Μισισίπι: Εργαζόμενος έπεσε και παγιδεύτηκε σε σιλό σόγιας, το έκοψαν με πριόνι για να τον βγάλουν, δείτε βίντεο
Εντυπωσιακή διάσωση στο Μισισίπι: Εργαζόμενος έπεσε και παγιδεύτηκε σε σιλό σόγιας, το έκοψαν με πριόνι για να τον βγάλουν, δείτε βίντεο
Το ατύχημα συνέβη όταν ξαφνικά το περιεχόμενο του σιλού μετακινήθηκε ενώ εργαζόταν κοντά στην κορυφή
Μία εντυπωσιακή επιχείρηση διάσωσης σημειώθηκε τη Δευτέρα (23/11) στο αγρόκτημα Tackett Farms κοντά στο Γκρινγουντ και την Ίτα Μπένα στο Μισισίπι, όπου ένας εργαζόμενος έπεσε μέσα σε σιλό σόγιας και παγιδεύτηκε.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών των κομητειών Γκρινγουντ-Λέφλορ, το ατύχημα συνέβη όταν ξαφνικά το περιεχόμενο του σιλού μετακινήθηκε ενώ εργαζόταν κοντά στην κορυφή.
Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο παράρτημα του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου του Μισισίπι στο Greenwood, από όπου διακομίστηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο στο Μέμφις για περαιτέρω παρακολούθηση. Εκεί νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών των κομητειών Γκρινγουντ-Λέφλορ, το ατύχημα συνέβη όταν ξαφνικά το περιεχόμενο του σιλού μετακινήθηκε ενώ εργαζόταν κοντά στην κορυφή.
Στο σημείο έσπευσαν το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Leflore και εθελοντές πυροσβέστες. Χρησιμοποίησαν πριόνι για να κόψουν τον μεταλλικό σιλό και να σώσουν τον άνδρα.
A young man was rescued after becoming trapped inside a soybean silo in Mississippi. Officials say he was working atop the soybeans while secured with a harness when the grain shifted and trapped him. He was flown to Memphis for observation and is doing OK, according to officials.— ABC News (@ABC) November 25, 2026
Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο παράρτημα του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου του Μισισίπι στο Greenwood, από όπου διακομίστηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο στο Μέμφις για περαιτέρω παρακολούθηση. Εκεί νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
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