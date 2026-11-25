Εργασίες αποκατάστασης στην «Αετοφωλιά» του Χίτλερ στις βαυαρικές Άλπεις: Πυρκαγιά είχε καταστρέψει μέρος του κτιρίου
Εργασίες αποκατάστασης στην «Αετοφωλιά» του Χίτλερ στις βαυαρικές Άλπεις: Πυρκαγιά είχε καταστρέψει μέρος του κτιρίου
Η γερμανική αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο για εμπρησμό, ο οποίος κρατείται σε ψυχιατρική κλινική
Συνεργεία έχουν ξεκινήσει εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών που έχει υποστεί η «Αετοφωλιά» του Αδόλφου Χίτλερ στις βαυαρικές Άλπεις, μετά την πυρκαγιά που κατέστρεψε μεγάλο μέρος της έπαυλης τον Οκτώβριο.
Χτισμένο το 1938 σε μια βουνοκορφή, κοντά στην πόλη Μπερχτεσγκάντεν της νότιας Γερμανίας, το απομονωμένο καταφύγιο φιλοξενούσε εκδηλώσεις αξιωματούχων του ναζιστικού καθεστώτος. Ο Αδόλφος Χίτλερ δεν το επισκεπτόταν συχνά.
Ο χώρος, ο οποίος προσελκύει περίπου 300.000 επισκέπτες κάθε χρόνο, παραμένει κλειστός από τα τέλη Οκτωβρίου, όταν πυρκαγιά κατέστρεψε τη στέγη και έπιπλα που χρονολογούνταν από την εποχή του Χίτλερ.
Η γερμανική αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο για εμπρησμό, ο οποίος κρατείται σε ψυχιατρική κλινική.
Δείτε φωτογραφίες:
Ο Μπαρτλ Βίμερ, επικεφαλής του φορέα διαχείρισης του τουριστικού αξιοθέατου, δήλωσε στο Reuters ότι οι μαυρισμένοι τοίχοι της έπαυλης είναι σε καλή κατάσταση για να προχωρήσει η τοποθέτηση νέας στέγης. Συμπλήρωσε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε το κτίριο να αντέξει τη βαρυχειμωνιά, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες.
Ένας τεράστιος γερανός δεσπόζει στην τοποθεσία, ενώ γύρω από το κτίριο έχουν τοποθετηθεί σκαλωσιές. Ο ανελκυστήρας που οδηγεί στο υπόγειο δεν υπέστη ζημιές από την πυρκαγιά, επιτρέποντας στα συνεργεία να μεταφέρουν με ευκολία τα οικοδομικά υλικά.
Ορισμένοι επικριτές υποστηρίζουν ότι το κτίριο θα έπρεπε να αφεθεί ερειπωμένο, ώστε να αποτραπούν οι επισκέψεις νοσταλγών του Χίτλερ και να στραφεί η προσοχή του κόσμου στις ναζιστικές θηριωδίες. Ωστόσο, ο Βίμερ τόνισε πως η εγκατάλειψη ή η κατεδάφιση τέτοιων χώρων δεν είναι λύση, εξηγώντας πως οι επισκέψεις στην «Αετοφωλιά» θα συνεχίζονταν ακόμη κι αν δεν απέμενε σχεδόν τίποτα όρθιο.
Χτισμένο το 1938 σε μια βουνοκορφή, κοντά στην πόλη Μπερχτεσγκάντεν της νότιας Γερμανίας, το απομονωμένο καταφύγιο φιλοξενούσε εκδηλώσεις αξιωματούχων του ναζιστικού καθεστώτος. Ο Αδόλφος Χίτλερ δεν το επισκεπτόταν συχνά.
Ο χώρος, ο οποίος προσελκύει περίπου 300.000 επισκέπτες κάθε χρόνο, παραμένει κλειστός από τα τέλη Οκτωβρίου, όταν πυρκαγιά κατέστρεψε τη στέγη και έπιπλα που χρονολογούνταν από την εποχή του Χίτλερ.
Η γερμανική αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο για εμπρησμό, ο οποίος κρατείται σε ψυχιατρική κλινική.
Δείτε φωτογραφίες:
Ο Μπαρτλ Βίμερ, επικεφαλής του φορέα διαχείρισης του τουριστικού αξιοθέατου, δήλωσε στο Reuters ότι οι μαυρισμένοι τοίχοι της έπαυλης είναι σε καλή κατάσταση για να προχωρήσει η τοποθέτηση νέας στέγης. Συμπλήρωσε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε το κτίριο να αντέξει τη βαρυχειμωνιά, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες.
Ένας τεράστιος γερανός δεσπόζει στην τοποθεσία, ενώ γύρω από το κτίριο έχουν τοποθετηθεί σκαλωσιές. Ο ανελκυστήρας που οδηγεί στο υπόγειο δεν υπέστη ζημιές από την πυρκαγιά, επιτρέποντας στα συνεργεία να μεταφέρουν με ευκολία τα οικοδομικά υλικά.
Ορισμένοι επικριτές υποστηρίζουν ότι το κτίριο θα έπρεπε να αφεθεί ερειπωμένο, ώστε να αποτραπούν οι επισκέψεις νοσταλγών του Χίτλερ και να στραφεί η προσοχή του κόσμου στις ναζιστικές θηριωδίες. Ωστόσο, ο Βίμερ τόνισε πως η εγκατάλειψη ή η κατεδάφιση τέτοιων χώρων δεν είναι λύση, εξηγώντας πως οι επισκέψεις στην «Αετοφωλιά» θα συνεχίζονταν ακόμη κι αν δεν απέμενε σχεδόν τίποτα όρθιο.
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