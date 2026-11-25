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Αναστάτωση σε χριστουγεννιάτικη παράσταση στη Νέα Υόρκη: Ακτιβιστές εισέβαλαν στη σκηνή, διαμαρτυρόμενοι για την χρήση ζώων
Αναστάτωση σε χριστουγεννιάτικη παράσταση στη Νέα Υόρκη: Ακτιβιστές εισέβαλαν στη σκηνή, διαμαρτυρόμενοι για την χρήση ζώων
Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που οι ακτιβιστές διακόπτουν την παράσταση στο ιστορικό Radio City φωνάζοντας και χειρονομώντας, ενώ άνδρες της ασφάλειας τους απομακρύνουν
Τρεις ακτιβιστές της φιλοζωικής οργάνωσης PETA εισέβαλαν στη σκηνή του Radio City Music Hall στη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια της δημοφιλούς χριστουγεννιάτικης παράστασης «Christmas Spectacular» των Rockettes, διαμαρτυρόμενοι για τη χρήση ζωντανών ζώων στην αναπαράσταση της Γέννησης του Χριστού.
Η παρέμβαση των ακτιβιστών προκάλεσε αναστάτωση στη διάρκεια της παράστασης, με το προσωπικό ασφαλείας του θεάτρου να επεμβαίνει και να τους απομακρύνει από τη σκηνή.
Η οργάνωση για την προστασία των δικαιωμάτων των ζώων έχει ζητήσει από τους υπευθύνους της παραγωγής να σταματήσουν τη χρήση ζωντανών καμήλων, προβάτων και γαϊδουριών στη χριστουγεννιάτικη παράσταση.
Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με την PETA, τα ζώα υποβάλλονται σε στρεσογόνες συνθήκες μεταφοράς και περιορισμού, ενώ η έκθεσή τους στον έντονο φωτισμό της σκηνής και στον θόρυβο του πολυπληθούς κοινού επιβαρύνει την ευημερία τους.
Από την πλευρά της, η διοίκηση του Radio City Music Hall κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια των συντελεστών της παράστασης και προκάλεσαν αναστάτωση στους θεατές.
Οι υπεύθυνοι του θεάτρου υπογράμμισαν ότι επιδεικνύουν «μηδενική ανοχή» σε τέτοιου είδους ενέργειες, γνωστοποιώντας την πρόθεσή τους να εξαντλήσουν όλα τα διαθέσιμα νομικά μέσα κατά των ακτιβιστών.
Η παρέμβαση των ακτιβιστών προκάλεσε αναστάτωση στη διάρκεια της παράστασης, με το προσωπικό ασφαλείας του θεάτρου να επεμβαίνει και να τους απομακρύνει από τη σκηνή.
Η οργάνωση για την προστασία των δικαιωμάτων των ζώων έχει ζητήσει από τους υπευθύνους της παραγωγής να σταματήσουν τη χρήση ζωντανών καμήλων, προβάτων και γαϊδουριών στη χριστουγεννιάτικη παράσταση.
Δείτε βίντεο
Three PETA activists rushed the stage during the Rockettes’ Christmas Spectacular at New York City’s Radio City Music Hall on Tuesday, protesting the use of live animals in the Nativity scene before being removed by security. PETA has called on the production to stop using live camels, sheep and donkeys, arguing the animals endure stressful transportation, confinement, bright lights and loud crowds. Radio City accused the protesters of endangering performers and disrupting the audience, saying it has “zero tolerance” for such actions and intends to pursue all available legal remedies.— CBS News (@CBSNews) November 25, 2026
Σύμφωνα με την PETA, τα ζώα υποβάλλονται σε στρεσογόνες συνθήκες μεταφοράς και περιορισμού, ενώ η έκθεσή τους στον έντονο φωτισμό της σκηνής και στον θόρυβο του πολυπληθούς κοινού επιβαρύνει την ευημερία τους.
Από την πλευρά της, η διοίκηση του Radio City Music Hall κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια των συντελεστών της παράστασης και προκάλεσαν αναστάτωση στους θεατές.
Με νομικές ενέργειες απαντά το Radio City Music Hall
Οι υπεύθυνοι του θεάτρου υπογράμμισαν ότι επιδεικνύουν «μηδενική ανοχή» σε τέτοιου είδους ενέργειες, γνωστοποιώντας την πρόθεσή τους να εξαντλήσουν όλα τα διαθέσιμα νομικά μέσα κατά των ακτιβιστών.
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