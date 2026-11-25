Για 16 ώρες οι ένοπλοι, με αρχικό στόχο μια χρηματαποστολή, είχαν υπό κράτηση εργαζόμενους και πελάτες με τις μαρτυρίες να είναι συγκλονιστικες - Τετ-α-τετ του προέδρου της χώρας με τους δράστες





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Este fue el momento del careo del presidente Abelardo De La Espriella a los dos secuestradores capturados en Cartagena por la toma de rehenes. #VocesySonidos https://t.co/EEcJ3PZToY — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 25, 2026 Μετά την επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας, η οποία οδήγησε στην απελευθέρωσή τους, οι όμηροι άρχισαν να αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για όσα διαδραματίστηκαν στο εσωτερικό του καταστήματος, περιγράφοντας σκηνές αγωνίας αλλά και την ασυνήθιστη συμπεριφορά των δραστών. Όπως είπαν, από ένα σημείο και μετά οι ένοπλοι άρχισαν να πίνουν αλκοόλ, άκουγαν μουσική, τραγουδούσαν και παρότρυναν ακόμη και τους ομήρους να πιουν μαζί τους.



#Internacionales 🇨🇴 ¡Fin tras más de 17 horas de tensión! Hacia la 1:30 a. m. de este miércoles 25 de noviembre terminó la toma de rehenes en el almacén Éxito de La Castellana, en #Cartagena, #Colombia, con el rescate de las 20 personas que permanecían retenidas. https://t.co/p6GGB6DlhY — El Clarín (@SVElClarin) November 25, 2026

Κρύφτηκαν σε ψυκτικό θάλαμο με θερμοκρασία 4 βαθμών Κελσίου Ο Ντάιρον Ραφαέλ Βελάσκες, ένας από τους ομήρους, ανέφερε ότι παρέμεινε για αρκετές ώρες μαζί με άλλα άτομα κρυμμένος σε ψυκτικό θάλαμο, όπου η θερμοκρασία ήταν μόλις τέσσερις βαθμοί Κελσίου, χωρίς οι ένοπλοι να έχουν αντιληφθεί την παρουσία τους.



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Δείτε βίντεο από την επιχείρηση των Αρχών



El secuestro de 30 personas por parte de un grupo de hombres armados llegó a su fin, luego de que miembros de un comando especial de la Policía ingresaran al almacén Éxito de #Cartagena, destino turístico clave de #Colombia, y liberaran a los rehenes en una operación calificada de “filigrana”, que condujo a la muerte de uno de los secuestradores. La retención de estas personas empezó cuando los asaltantes se vieron acorralados por las autoridades tras el intento fallido de robo de un vehículo de transporte de valores. Optaron entonces por atrincherarse en el almacén y tomar a 30 personas como rehenes. En las primeras horas se logró una primera liberación de cinco personas del grupo inicial de retenidos, todos mayores de edad, y más tarde fueron liberadas cuatro personas más — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) November 25, 2026

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι μαρτυρίες σχετικά με την προφορά των ενόπλων, καθώς αρκετοί από τους ομήρους συμφώνησαν ότι δεν προέρχονταν από την περιοχή των ακτών της Καραϊβικής.



Ένας νεκρός και 4 συλληφθέντες είναι ο απολογισμός της 16ωρης ομηρίας που ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης (τοπική ώρα) σε σούπερ μάρκετ στην Καρταχένα της Κολομβίας , που έληξε έπειτα από μαζική κοινή επιχείρηση του στρατού και της αστυνομίας , ενώ όλοι οι όμηροι απελευθερώθηκαν ζωντανοί και καλά στην υγεία τους. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ένας από τους πέντε ενόπλους σκοτώθηκε, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις συνελήφθησαν.Σύμφωνα με το elcolombiano.com , μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τα κίνητρα των δραστών βρίσκεται και το ενδεχόμενο απόπειρας ληστείας χρηματαποστολής. Μετά την απελευθέρωση των ομήρων, συγγενείς τους συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο, περιμένοντας να συναντήσουν τους δικούς τους ανθρώπους, έπειτα από περισσότερες από 16 ώρες αγωνίας.Στο σημείο βρέθηκε και ο πρόεδρος της Κολοβίας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, ο οποίος μετά το τέλος της επιχείρησης φαίνεται σε βίντεο να συγχαίρει τον αρχηγό των Ειδικών Δυνάμεων και να έχει τετ-α-τετ με τους δράστες επικρίνοντάς τους, καθώς το συμβάν έφερε στην επιφάνεια μείζον θέμα για την ασφάλεια στη χώρα από την πλευρά της αντιπολίτευσης.Μετά την επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας, η οποία οδήγησε στην απελευθέρωσή τους, οι όμηροι άρχισαν να αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για όσα διαδραματίστηκαν στο εσωτερικό του καταστήματος, περιγράφοντας σκηνές αγωνίας αλλά και την ασυνήθιστη συμπεριφορά των δραστών. Όπως είπαν, από ένα σημείο και μετά οι ένοπλοι άρχισαν να πίνουν αλκοόλ, άκουγαν μουσική, τραγουδούσαν και παρότρυναν ακόμη και τους ομήρους να πιουν μαζί τους.Ο Ντάιρον Ραφαέλ Βελάσκες, ένας από τους ομήρους, ανέφερε ότι παρέμεινε για αρκετές ώρες μαζί με άλλα άτομα κρυμμένος σε ψυκτικό θάλαμο, όπου η θερμοκρασία ήταν μόλις τέσσερις βαθμοί Κελσίου, χωρίς οι ένοπλοι να έχουν αντιληφθεί την παρουσία τους.Ωστόσο, κάποια στιγμή δεν άντεξαν άλλο το κρύο και αναγκάστηκαν να βγουν από τον θάλαμο, αιφνιδιάζοντας τους δράστες, οι οποίοι τους οδήγησαν στο σημείο όπου βρίσκονταν οι υπόλοιποι όμηροι.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι μαρτυρίες σχετικά με την προφορά των ενόπλων, καθώς αρκετοί από τους ομήρους συμφώνησαν ότι δεν προέρχονταν από την περιοχή των ακτών της Καραϊβικής.

Oι δράστες φορούσαν μαύρες στολές, μπότες, κράνη και γυαλιά, ενώ διατηρούσαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ομηρίας. Έφεραν επίσης πυροβόλα όπλα, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν ήδη κυκλοφορήσει εικόνες ενός από τους ενόπλους με εξοπλισμό που παρέπεμπε σε αστυνομικό.



Ένας εκ των ομήρων περιέγραψε και τις δραματικές στιγμές της επιχείρησης απελευθέρωσης. «Υπήρξαν πυροβολισμοί μέσα στο κατάστημα. Ήταν ένας εφιάλτης για εμάς», είπε χαρακτηριστικά.



Είχε πάει στο σούπερ μάρκετ για ψώνια πριν από τη δουλειά του Η Μαρία Κλαούντια Πατερνίνα, σύζυγος ενός άλλου ομήρου, του Σεμπαστιάν Σολάνα, περιέγραψε στον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό πώς ο άνδρας της βρέθηκε στο επίκεντρο της περιπέτειας.



Όπως ανέφερε, ο σύζυγός της είχε επισκεφθεί το κατάστημα για να αγοράσει μερικά πράγματα προτού ξεκινήσει την εργασία του. Την ώρα που ετοιμαζόταν να πληρώσει, εκδηλώθηκε η ληστεία.



«Ακουγόταν έντονα ένας συναγερμός, πολλοί άνθρωποι έτρεχαν και φώναζαν: “Ληστεία, ληστεία, ληστεία”», διηγήθηκε.



Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι οι δράστες υποχρέωσαν εργαζόμενες σε εστιατόριο να ετοιμάσουν φαγητό για τους ομήρους.



Η Πατερνίνα, η οποία κατοικεί ακριβώς πίσω από το σούπερ μάρκετ, περιέγραψε τις ώρες αγωνίας που έζησε περιμένοντας πληροφορίες για την τύχη του συζύγου της.



«Δεν είχα καμία ενημέρωση. Υπήρχαν πολλές πληροφορίες στα κοινωνικά δίκτυα, προσπάθησα να αποσυνδεθώ από αυτά και, επειδή μένω κοντά, πλησίασα και έβλεπα όλα όσα έκαναν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι απέφευγε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μην επιβαρύνει περισσότερο την ψυχολογική της κατάσταση.



Οι δράστες είχαν μεθύσει και παρότρυναν τους ομήρους να πιουν Ο Έκτορ Πουέγιο, εργαζόμενος στο αρτοποιείο του σούπερ μάρκετ, επιβεβαίωσε τις μαρτυρίες άλλων ομήρων, σύμφωνα με τις οποίες οι ένοπλοι κατανάλωναν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ κατά τη διάρκεια της ομηρίας.



«Ήθελαν να πιούμε κι εμείς, αλλά πολλοί από εμάς δεν είχαμε καμία διάθεση εκείνη τη στιγμή», δήλωσε.



Όπως περιέγραψε, ένας από τους δράστες, ο οποίος έδινε την εντύπωση ότι ήταν επικεφαλής της ομάδας, βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης, σε σημείο που δυσκολευόταν να σταθεί όρθιος.



«Τον είδα αρκετά μεθυσμένο. Παραπατούσε. Έμοιαζε να είναι ένας από τους αρχηγούς τους, γιατί είχε διαφορετικό τρόπο ομιλίας», ανέφερε, περιγράφοντας επίσης πώς οι δράστες αφαιρούσαν και επανατοποθετούσαν τα πλαστικά δεματικά με τα οποία είχαν ακινητοποιήσει τους ομήρους.



Οι ένοπλοι, μάλιστα, είχαν τοποθετήσει και ένα ηχείο στο εσωτερικό του καταστήματος, από το οποίο ακουγόταν μουσική.



«Πήγαιναν προς το μπροστινό μέρος και ακουγόταν μουσική. Είχαν βάλει ένα ηχείο που έπαιζε κορίδος», είπε ο Πουέγιο, αναφερόμενος σε ένα παραδοσιακό είδος μεξικανικής μουσικής. Ο ίδιος σημείωσε, πάντως, ότι όταν πραγματοποιήθηκε η επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας, οι δράστες δεν έδειχναν πλέον τόσο μεθυσμένοι.



«Δεν ξέρω τι έκαναν, αλλά στέκονταν και πάλι κανονικά όρθιοι», είπε.

