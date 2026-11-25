Από την αγαπημένη μας μουσική και τις στιγμές χαλάρωσης μέχρι τη βραδινή κινηματογραφική εμπειρία στο σαλόνι, η Sonos επαναπροσδιορίζει τον ήχο του σύγχρονου σπιτιού μέσα από ένα ενιαίο, ασύρματο και επεκτάσιμο οικοσύστημα, που αλλάζει τη ζωή μας.
«Ζημιάρα» γαλοπούλα στη Γερμανία άνοιξε βρύση με ζεστό νερό σε διαμέρισμα και πλημμύρισε ολόκληρη πολυκατοικία
«Ζημιάρα» γαλοπούλα στη Γερμανία άνοιξε βρύση με ζεστό νερό σε διαμέρισμα και πλημμύρισε ολόκληρη πολυκατοικία
Όταν οι πυροσβέστες μπήκαν στο διαμέρισμα, βρήκαν το ζώο να κάθεται στην άκρη της μπανιέρας, ενώ από τον νιπτήρα έτρεχε καυτό νερό, το οποίο είχε ήδη φθάσει στους κάτω ορόφους
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (24/11) στο Μανχάιμ της Γερμανίας, καθώς μια πολυκατοικία πλημμύρισε εξαιτίας μιας γαλοπούλας.
Ειδικότερα, όλα ξεκίνησαν όταν ένας ένοικος της πολυκατοικίας ειδοποίησε την Πυροσβεστική για διαρροή νερού, καθώς έτρεχε νερό από την πόρτα διαμερίσματος. Παράλληλα, από το παράθυρο έβγαινε καπνός, ο οποίος τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν ατμός.
Όταν έφτασαν στο σημείο, οι πυροσβέστες δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον ένοικο και αναγκάστηκαν να μπουν στο διαμέρισμα από το μισάνοιχτο παράθυρο της κουζίνας. Στο εσωτερικό, βρήκαν μια γαλοπούλα να κάθεται στην άκρη της μπανιέρας, ενώ από τον νιπτήρα έτρεχε καυτό νερό, το οποίο είχε ήδη φθάσει και στους κάτω ορόφους της πολυκατοικίας.
Τα δύο κατοικίδια τέθηκαν υπό την προστασία οργάνωσης διάσωσης ζώων. Λόγω της γενικότερης κατάστασης παραμέλησης του διαμερίσματος, η αστυνομία υπέβαλε αίτημα στη δημοτική κτηνιατρική υπηρεσία του Μανχάιμ για την επιβολή απαγόρευσης κατοχής ζώων στον συγκεκριμένο ένοικο.
Ειδικότερα, όλα ξεκίνησαν όταν ένας ένοικος της πολυκατοικίας ειδοποίησε την Πυροσβεστική για διαρροή νερού, καθώς έτρεχε νερό από την πόρτα διαμερίσματος. Παράλληλα, από το παράθυρο έβγαινε καπνός, ο οποίος τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν ατμός.
Όταν έφτασαν στο σημείο, οι πυροσβέστες δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον ένοικο και αναγκάστηκαν να μπουν στο διαμέρισμα από το μισάνοιχτο παράθυρο της κουζίνας. Στο εσωτερικό, βρήκαν μια γαλοπούλα να κάθεται στην άκρη της μπανιέρας, ενώ από τον νιπτήρα έτρεχε καυτό νερό, το οποίο είχε ήδη φθάσει και στους κάτω ορόφους της πολυκατοικίας.
Στο διαμέρισμα εντόπισαν και μια γάτα, η οποία είχε βρει καταφύγιο «σε ένα στρώμα το οποίο ήταν ακόμη στεγνό». Σύμφωνα με την αστυνομία, η γαλοπούλα, η οποία ζούσε στο διαμέρισμα ως κατοικίδιο, άνοιξε τη βρύση με το ζεστό νερό ενώ αναζητούσε τροφή. Ο ιδιοκτήτης είχε αφήσει το φαγητό της σε σκεύος δίπλα στη μπανιέρα.
Ein Truthahn am Badewannenrand und eine Katze auf einer trockenen Matratze: In Mannheim erlebt die Feuerwehr einen kuriosen Einsatz. https://t.co/dZVakisWWY— L'essentiel DE (@lessentielde) November 25, 2026
Τα δύο κατοικίδια τέθηκαν υπό την προστασία οργάνωσης διάσωσης ζώων. Λόγω της γενικότερης κατάστασης παραμέλησης του διαμερίσματος, η αστυνομία υπέβαλε αίτημα στη δημοτική κτηνιατρική υπηρεσία του Μανχάιμ για την επιβολή απαγόρευσης κατοχής ζώων στον συγκεκριμένο ένοικο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα