Στην AKTOR η μεγάλη ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης

Στα 165 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός - Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2027, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη του 2030