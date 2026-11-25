Στην AKTOR η μεγάλη ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
Στην AKTOR η μεγάλη ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
Στα 165 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός - Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2027, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη του 2030
Προσωρινός ανάδοχος για τη μεγάλη ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αναδεικνύεται η AKTOR, επικρατώντας μεταξύ πέντε ανταγωνιστικών κατασκευαστικών σχημάτων στον διαγωνισμό προϋπολογισμού 165 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.
Ο όμιλος υπέβαλε τη μεγαλύτερη έκπτωση, ύψους 31%, με τη ΜΕΤΚΑ να ακολουθεί με 28,5%. Η κοινοπραξία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ – ΤΡΙΤΟΝ προσέφερε έκπτωση 17%, η ΑΒΑΞ 14%, η ΤΕΡΝΑ 11% και η ΕΚΤΕΡ 7,4%.
Το έργο, που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, προβλέπει την ανάπλαση συνολικής έκτασης 176 στρεμμάτων, με τη δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου 120 στρεμμάτων, την κατασκευή δύο νέων εκθεσιακών κτιρίων, την αναβάθμιση του συνεδριακού κέντρου «Ι. Βελλίδης» και τη δημιουργία 1.064 υπόγειων θέσεων στάθμευσης.
Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2027, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη του 2030. Βασική πρόκληση του εγχειρήματος αποτελεί η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της ΔΕΘ κατά τη διάρκεια των έργων.
Πηγή: newmoney.gr
Ο όμιλος υπέβαλε τη μεγαλύτερη έκπτωση, ύψους 31%, με τη ΜΕΤΚΑ να ακολουθεί με 28,5%. Η κοινοπραξία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ – ΤΡΙΤΟΝ προσέφερε έκπτωση 17%, η ΑΒΑΞ 14%, η ΤΕΡΝΑ 11% και η ΕΚΤΕΡ 7,4%.
Το έργο, που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, προβλέπει την ανάπλαση συνολικής έκτασης 176 στρεμμάτων, με τη δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου 120 στρεμμάτων, την κατασκευή δύο νέων εκθεσιακών κτιρίων, την αναβάθμιση του συνεδριακού κέντρου «Ι. Βελλίδης» και τη δημιουργία 1.064 υπόγειων θέσεων στάθμευσης.
Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2027, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη του 2030. Βασική πρόκληση του εγχειρήματος αποτελεί η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της ΔΕΘ κατά τη διάρκεια των έργων.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα