Corriere della Sera: Ιρανικό πλοίο χτυπήθηκε μαζί με τη ρωσική κορβέτα από τους Ουκρανούς για λογαριασμό των ΗΠΑ
Corriere della Sera: Ιρανικό πλοίο χτυπήθηκε μαζί με τη ρωσική κορβέτα από τους Ουκρανούς για λογαριασμό των ΗΠΑ
Το Alvan πιστεύεται ότι αποτελεί μέρος ιρανικής επιχείρησης λαθρεμπορίου για τη μεταφορά προηγμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού για drones από την Κίνα και την Ινδία στη Λιβύη και τελικά στο Ιράν
Δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας Corriere della Sera την Τετάρτη αποκαλύπτει ότι και τρίτο πλοίο χτυπήθηκε από ουκρανικά θαλάσσια drone κοντά στη Βεγγάζη της Λιβύης, κατά την επιχείρηση για τη βύθιση ρωσικού πολεμικού πλοίου και δεξαμενόπλοιου στην ίδια περιοχή.
Το φορτηγό πλοίο πιστεύεται ότι αποτελεί μέρος μιας ιρανικής επιχείρησης λαθρεμπορίου με σκοπό τη μεταφορά προηγμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού για drones από την Κίνα και την Ινδία στη Λιβύη, όπου στη συνέχεια θα ανασυσκευάζονταν και θα αποστέλλονταν στο Ιράν.
Το πλοίο Alvan, που φέρει ιρανική σημαία, καταγράφηκε να βρίσκεται ανοικτά των ακτών της Βεγγάζης την Κυριακή, όπου χτυπήθηκε από Ουκρανούς για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα. Σε αντίθεση με τις άλλες επιθέσεις, η Ουκρανία δεν ανέλαβε την ευθύνη.
Το Alvan υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις τουλάχιστον από το 2020 και, ενώ παρακάμπτει τον αμερικανικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, εξαφανιζόταν και επανεμφανιζόταν επανειλημμένα με διαφορετικές ονομασίες.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί από τον Χαλίφα Χάφταρ να σταματήσει να λαμβάνει στρατιωτικό εξοπλισμό από το Ιράν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Αυτό θεωρείται ότι αποτελεί μέρος των προσπαθειών επανεξοπλισμού του Χάφταρ, ο οποίος σχεδιάζει να αναλάβει τον έλεγχο της δυτικής Λιβύης, αφού δεν κατάφερε να το πράξει πριν από έξι χρόνια λόγω της τουρκικής παρέμβασης, γράφει το i24.
Τα πράγματα είναι πλέον διαφορετικά: Κατά σύμπτωση σήμερα ο Χάφταρ βρισκόταν στην Άγκυρα για να συναντηθεί με υψηλόβαθμους Τούρκους αξιωματούχους ασφαλείας, καθώς οι σχέσεις του με την Άγκυρα βελτιώνονται σημαντικά.
Το φορτηγό πλοίο πιστεύεται ότι αποτελεί μέρος μιας ιρανικής επιχείρησης λαθρεμπορίου με σκοπό τη μεταφορά προηγμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού για drones από την Κίνα και την Ινδία στη Λιβύη, όπου στη συνέχεια θα ανασυσκευάζονταν και θα αποστέλλονταν στο Ιράν.
Το πλοίο Alvan, που φέρει ιρανική σημαία, καταγράφηκε να βρίσκεται ανοικτά των ακτών της Βεγγάζης την Κυριακή, όπου χτυπήθηκε από Ουκρανούς για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα. Σε αντίθεση με τις άλλες επιθέσεις, η Ουκρανία δεν ανέλαβε την ευθύνη.
Το Alvan υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις τουλάχιστον από το 2020 και, ενώ παρακάμπτει τον αμερικανικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, εξαφανιζόταν και επανεμφανιζόταν επανειλημμένα με διαφορετικές ονομασίες.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί από τον Χαλίφα Χάφταρ να σταματήσει να λαμβάνει στρατιωτικό εξοπλισμό από το Ιράν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Αυτό θεωρείται ότι αποτελεί μέρος των προσπαθειών επανεξοπλισμού του Χάφταρ, ο οποίος σχεδιάζει να αναλάβει τον έλεγχο της δυτικής Λιβύης, αφού δεν κατάφερε να το πράξει πριν από έξι χρόνια λόγω της τουρκικής παρέμβασης, γράφει το i24.
Τα πράγματα είναι πλέον διαφορετικά: Κατά σύμπτωση σήμερα ο Χάφταρ βρισκόταν στην Άγκυρα για να συναντηθεί με υψηλόβαθμους Τούρκους αξιωματούχους ασφαλείας, καθώς οι σχέσεις του με την Άγκυρα βελτιώνονται σημαντικά.
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